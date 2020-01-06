«Мы лучшая команда МЧМ и достойны большего». Реакция сборной России на поражение от Канады

Наши парни бились за золото и оставили на льду все силы, но не хватило совсем чуть-чуть.

Лайв Канада U20 — Россия U20 в финале МЧМ-2020

МЧМ-2020

Сборная России проиграла Канаде (3:4) в финале молодёжного чемпионата мира. После встречи на вопросы журналистов ответил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, а также игроки российской сборной: Егор Замула, Александр Романов и Никита Александров.

«Хотим видеть тренерский штаб в этом же составе в дальнейшем»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвёл итоги турнира для российской молодёжки и рассказал о перспективах Валерия Брагина.

— Был сильный коллектив, тренерский штаб отработал турнир по максимуму. Мы играли в самый современный хоккей. Хочется, чтобы этот хоккей у нас прогрессировал. Чтобы мы выходили первым номером, доминировали. Для этого нужны исполнители. Чтобы выиграть золото, нужно быть наголову сильнее всех. Мы можем играть ещё лучше.

— Какое понимание относительно будущего в молодёжной сборной России Валерия Брагина?

— Мы видим, что тренерский штаб в этом составе показал самый современный подход к команде и тренировочному процессу. То, что команда играла в современный хоккей – это в первую очередь заслуга тренеров. Мы хотим видеть тренерский штаб в этом же составе в дальнейшем.

— Как получилось привлечь к тренерской работе Игоря Ларионова?

— Мы с ним знакомы очень давно. Часто виделись, детально обсуждали хоккей. Это единомышленник, который понимает, как развивать хоккей России. Только вместе мы можем развивать хоккей России и играть в современный хоккей.

— Как делать так, чтобы молодым у нас в КХЛ доверяли больше?

— Каждый клуб юридически принадлежит разным компаниям. Стратегия клуба определяется акционерами и руководством. Мы хотим, чтобы молодёжи доверяли больше. В этой команде многие играют и в СКА, и в «Локомотиве», в ЦСКА. Надо поблагодарить все клубы, которые давали возможность играть своим хоккеистам. Даже наши соперники говорили, что в плане хоккея у России была более мощная и взрослая команда. Мы играли в быстрый хоккей. Так что в плане молодых игроков есть много положительного. Но, конечно, хотелось бы большего. Здесь вопрос честной конкуренции. Это нельзя делать искусственно. Игрок должен заслужить место в хоккее.

— Нет ли желания привлечь Игоря Ларионова к другим сборным?

— Это вопросы требуют серьёзного анализа. Мы все хотим, чтобы в будущем каждый вносил свой вклад в успехи сборных команд. Мы сделали шаг вперёд и понимаем, как двигаться дальше.

— Какую оценку поставите молодёжной сборной?

— Хотелось бы этой команде дать пятёрку. Но если было бы золото – поставил бы пять с плюсом. Конечно, концовку смазали. Команда показал зрелищный хоккей, влюбила в себя всю страну. Людей не обманешь.

«У канадцев всё залетало – какой-то гол от пятки, в большинстве забили»

Защитник сборной России Егор Замула рассказал о причинах поражения россиян.

— Сейчас тяжело делать выводы. Я был счастлив играть со всеми пацанами. Тренерский штаб слепил команду, у нас было 23 брата. мы играли за Россию, но, к сожалению, сегодня был канадский день. Мы играли не хуже, доминировали над всеми соперниками. Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили. Тяжело разбирать, уже даже не хочется что-то выяснять.

— Поражение – ваша вина или канадцы заслужили?

— Это наша вина. У нас была такая команда, что мы доминировали над всеми. Старались выиграть, но проиграли. Уже ничего не изменить. Мы идём дальше.

— Канадца не удалили за выброс шайбы – это переломный момент?

— Это надо всё смотреть. Дали бы это удаление – у нас был бы шанс. Всё могло стать по-другому.

«Россия лучшая команда МЧМ-2020, мы были достойны большего»

Защитник сборной России Александр Романов считает, что Россия была достойна большего, чем серебро.

— Считаю, что мы были достойны большего, чем серебряные медали. Моё мнение – Россия была лучшей командой. Может, кто-то поспорит. Дурацкие удаления сломали нам игру.

— При счёте 3:1 можно было что-то изменить, чтобы не пропускать дальше?

— Мы пытались, но не получилось.

— Это были эмоции или хорошо сыграли канадцы?

— Канадцы тоже сыграли хорошо. У меня напряжения не было, играли в свой хоккей. Про удаления должен говорить каждый отдельный игрок. Я же не знаю, что у него на уме было.

— Есть радость от попадания в символическую сборную?

— Приятно, но если команда проиграла, то какая разница?

— Как перезагрузиться и забыть это поражение?

— Жить дальше. Приезжать и играть за свои клубы.

— Что будете вспоминать об этой сборной?

— Мы за это время стали друг другу семьёй и братьями. Это лучшая команда.

«Столько удалений. Просто слов нет»

Нападающий Никита Александров отметил проблемы россиян с дисциплиной.

— Возможно, при счёте 3:1 появилась какая-то излишняя уверенность, что можете выиграть?

— У меня просто нет слов. Ничего не могу сказать. Бились до конца, но не хватило. Удалений очень много.

— Сами матч отдали?

— Да. Так и есть.

— Егор Замула сказал, что всё было в ваших руках. Согласны?

— Конечно. Столько удалений… Просто нет слов.

— Для вас это был первый турнир, вы взяли серебро. Команда была дружная. Наверное, вспоминать будете с приятными эмоциями?

— Конечно, команда у нас очень классная. Со всеми хорошие отношения. Спасибо всем парням за всю работу. Спасибо и тренерскому штабу, что поверили в меня.

Подколзин – о серебряных медалях МЧМ: радоваться нечему, у нас все максималисты

Соколов: спасибо, Россия, что была с нами. Мы проиграли, но знайте — мы отдали всё