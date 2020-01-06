«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело

«Проигрывает и выигрывает команда, не надо ни в кого пускать стрелы»

— При счёте 3:1 что пошло не так?

— До этого мы полностью доминировали в игре. Именно по игре. При том, что мы играли правильно, играли дисциплинированно. Слово дисциплинированно, наверное, будет моим следующим аргументом. В этом плане мы где-то упустили нити, наступили на те же грабли. Не сыграли с фокусом, с концентрацией. Дали сопернику возможность сделать то, что они сделали. Дали быстро вернуться в игру. Наверное, это была наша самая большая ошибка.

— Всё зависело от тренеров в этот момент. Что вы пытались изменить конкретно? Были ведь совершенно невероятные удаления. Особенно у капитана.

— Это да, да, да… Знаете, сейчас можно наговорить много негативного. Но мне бы хотелось отметить команду, которая играла в правильны хоккей. А всё остальное сейчас очень сложно оценивать после таких эмоций. Это финал, и порой он проходит очень нервно, неровно. В плане психологии. Не хочу акцентировать внимание на ком-то конкретно, на фамилиях — мы говорим о команде.

Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.

— Что скажете про игру в большинстве? Было много шансов, можно было получить и побольше преимущества.

— Всегда можно. Просто так говорить, когда ты смотришь на игру с трибуны или со скамейки. Вы понимаете, какое напряжение было у ребят. Для них, для этих пацанов, которые с детства мечтали сыграть на такой большой сцене, когда играют две великие державы. Конечно, хотелось бы, чтобы мы забили пару голов в большинстве, а забили один. Броски были, немножко форсировали… Но мы, опять же, говорим об эмоциях. Ребята ещё неопытные, ещё сырые. И по игре, и по тому, что мы видели, это даёт большой оптимизм на будущее. За этот период времени мы смогли сделать интересную команду. Понравилось зрителям, болельщикам. Ни в кого не стоит пускать стрелы, где чья вина… Команда выигрывает и команда проигрывает.



— Одни и те же ошибки. Может, к парням нужен какой-то особый подход? Вы научились понимать это поколение?

— Да, здесь всё идёт, наверное, из глубины. Это отношение к семье. Семья — в первую очередь. Толерантность, терпение, восприятие детей — как они растут. Дальше — клубные команды. Наверное, это тоже часть развития игрока, часть воспитательного процесса, она должна быть. Я предупреждал. Потому что многие игроки, которые сейчас играют в НХЛ, возвращались с чемпионатов мира с пустыми руками. Так что здесь нужно на ранних стадиях давать информацию мальчишкам. Это большая сцена, большой театр, где играют большие игроки. Всех соперников надо уважать в правильном понимании этого слова.

«Смотришь матч КХЛ и теряешь своё драгоценное время»

— Ваше будущее в нашем хоккее связано с чем? Валерий Брагин отказался отвечать на этот вопрос.

— Моё будущее? А он сказал про меня?

— Давайте так сформулируем. Это был ваш первый опыт с этой сборной. Как вы его расцениваете? Готовы ли вы идти дальше?

— Когда ступаешь на тренерскую стезю, то многие вещи хочешь исправить. Нужно время, чтобы это сделать. Сейчас дать конкретный ответ мне трудно. Мне интересно работать с молодёжью. Я вижу, как мы затронули сердца тех ребят, которые сегодня играли. Смотреть было приятно, потому что когда смотришь хоккей в КХЛ, то я обычно игру покидаю досрочно. Иначе есть ощущение, что я просто зря трачу своё драгоценное время. Здесь мы видим, что многое нужно поменять — в нашей системе, в нашем хоккее. Мы должны дать этим пацанам возможность играть, возможность ошибаться. Нужно многие вещи просто убрать. У нас сегодня командами управляют игроки, которые не востребованы нигде. Средние иностранцы лидируют в лиге! А эти пацаны сидят на лавках. Здесь нужно детально разобраться и дать направление тому, что мы хотим видеть. Никто из сегодняшних пацанов, за исключением трёх-четырёх человек, не играл в большинстве. А мы хотим иметь хорошее большинство. В клубах же они играют по 4-5 минут!

В России многие подумали, что молодёжка выиграла золото. Люди смотрели старый матч Во время финала МЧМ-2020 наши телеканалы показывали два золотых матча Россия – Канада. Запутали футболиста Тарасова, да и не только его.

— Так они вернуться сейчас в свои клубы и опять не будут играть...

— В этом вся и проблема. Необходим большой разбор не то что полётов, но нужно разобраться. Поставить вопросы, чтобы мы не делали больше тех же самых ошибок. Это касается дисциплины, воспитания, разговоров с прессой, питания. Целая куча. Но мне это интересно. Давать оценки я пока не буду. Я получил удовольствие, работая с Валерием Брагиным. Уникальный тренер, уникальный человек. Знает молодёжь лучше, чем я, потому что работает уже много лет. Я долго был за океаном, я знаю ту сторону, и мне иногда трудно понять, как поменялся наш менталитет за эти годы. Кого ты имеешь в составе, кто может тебя подвести — это тонкий процесс.

«Мы перестали созидать, ведь в КХЛ все играют от обороны — это проще»

— Из этой команды останется только 3 человека на следующий цикл?

— Я сказал им сегодня днём на собрании. Один Подколзин вернётся на следующий год, остальные все заканчивают в молодёжке. В любом случае, сейчас не стоит торопиться. Безусловно, есть разочарование. Серебро — это хорошо, но планку на серебре, на бронзе ставить нельзя. Понятно, что хоккей сейчас везде растёт — в Швейцарии, в Германии. Но мы — великая страна. Мы должны понять, чтобы делать вещи, которые мы можем делать лучше, чем все остальные.



— Вы сказали, что уходите с некоторых матчей КХЛ — так тяжело их смотреть. Если вы останетесь в молодёжке, то вам придётся ходить и просматривать игроков. И даже не КХЛ, а, например, ВХЛ...

— Зачем их смотреть, если они играют по 4 минуты?! Какой смысл? Я там ничего не увижу. Например, Данила Галенюк, выступая за СКА, приобрёл очень негативную привычку. Парень боится ошибиться, а это недопустимо. Нельзя играть, чтобы не проиграть. Надо играть, чтобы выиграть. Вещи, которые забивают в головы этих пацанов в клубах… Нужно играть в правильный хоккей, который позволяет обыгрывать любых соперников на любом уровне. В КХЛ играют от обороны, потому что так легче всего. Разрушать легче. Мы перестали созидать. Все пацаны — это цветки, которые оттаяли, не замёрзли.



— Если вас пригласят на взрослый чемпионат мира в мае — согласитесь?

— Если бы да кабы… Я не буду сейчас говорить.



— Вы стали тренером-открытием, про вас много позитивных отзывов. Вас могут и в клуб КХЛ позвать...

— То, что я накопил за свою карьеру, хочется отдать, хочется поделиться. Насколько интересно, насколько это нужно… Я пока только начинаю. Для того, чтобы отдать часть себя пацанам, нашему хоккею. Если это не интересно — я с голоду не умру. Но мне хочется, чтобы был успех на всех уровнях. Он должен приходить при правильном подходе, селекции, скаутинге, психологии. Масса элементов.

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде финал мечты за семь минут Ужасная дисциплина всё-таки не позволила этой великолепной команде добраться до золота.

— Это ваша первая тренерская медаль, но вы не признаёте ничего, кроме золота. Вы её положите в домашнюю коллекцию?

— Я перед игрой разговаривал с Фазелем. Говорил, что начинаю новый виток своей карьеры. Я начинал-то тоже с серебра, в 1977 году на чемпионате Европы — это как игрок. Сейчас история повторяется, так что это хорошее начало. Оно не было таким сладким, как бы хотелось. Осталась недосказанность и чувство горечи. Но мы можем и должны сделать для нашей страны хорошую команду. Мы на всех уровнях должны совмещать это и делать нужное. Та же МХЛ… Коррупция — страшная! Высшая лига — коррупция страшная. КХЛ — засилье ветеранов. Спорт же омолаживается везде — в баскетболе, в хоккее, в бейсболе. Нельзя держать и терять этих ребят, которые через два года уходят. Мы не можем давать им каких-то больших денег, чтобы они у нас тут варились. Если они хотят быть в НХЛ — пожалуйста, это освободит места для новых талантов. Нельзя так, чтобы одна нога там, другая — здесь. Это не работает. Мы должны терпеть и своё место завоёвывать, а не просто так. Я благодарю всех, я благодарен за критику.