«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело

«Проигрывает и выигрывает команда, не надо ни в кого пускать стрелы»
— При счёте 3:1 что пошло не так?
— До этого мы полностью доминировали в игре. Именно по игре. При том, что мы играли правильно, играли дисциплинированно. Слово дисциплинированно, наверное, будет моим следующим аргументом. В этом плане мы где-то упустили нити, наступили на те же грабли. Не сыграли с фокусом, с концентрацией. Дали сопернику возможность сделать то, что они сделали. Дали быстро вернуться в игру. Наверное, это была наша самая большая ошибка.
— Всё зависело от тренеров в этот момент. Что вы пытались изменить конкретно? Были ведь совершенно невероятные удаления. Особенно у капитана.
— Это да, да, да… Знаете, сейчас можно наговорить много негативного. Но мне бы хотелось отметить команду, которая играла в правильны хоккей. А всё остальное сейчас очень сложно оценивать после таких эмоций. Это финал, и порой он проходит очень нервно, неровно. В плане психологии. Не хочу акцентировать внимание на ком-то конкретно, на фамилиях — мы говорим о команде.
— Что скажете про игру в большинстве? Было много шансов, можно было получить и побольше преимущества.
— Всегда можно. Просто так говорить, когда ты смотришь на игру с трибуны или со скамейки. Вы понимаете, какое напряжение было у ребят. Для них, для этих пацанов, которые с детства мечтали сыграть на такой большой сцене, когда играют две великие державы. Конечно, хотелось бы, чтобы мы забили пару голов в большинстве, а забили один. Броски были, немножко форсировали… Но мы, опять же, говорим об эмоциях. Ребята ещё неопытные, ещё сырые. И по игре, и по тому, что мы видели, это даёт большой оптимизм на будущее. За этот период времени мы смогли сделать интересную команду. Понравилось зрителям, болельщикам. Ни в кого не стоит пускать стрелы, где чья вина… Команда выигрывает и команда проигрывает.
— Одни и те же ошибки. Может, к парням нужен какой-то особый подход? Вы научились понимать это поколение?
— Да, здесь всё идёт, наверное, из глубины. Это отношение к семье. Семья — в первую очередь. Толерантность, терпение, восприятие детей — как они растут. Дальше — клубные команды. Наверное, это тоже часть развития игрока, часть воспитательного процесса, она должна быть. Я предупреждал. Потому что многие игроки, которые сейчас играют в НХЛ, возвращались с чемпионатов мира с пустыми руками. Так что здесь нужно на ранних стадиях давать информацию мальчишкам. Это большая сцена, большой театр, где играют большие игроки. Всех соперников надо уважать в правильном понимании этого слова.
«Смотришь матч КХЛ и теряешь своё драгоценное время»
— Ваше будущее в нашем хоккее связано с чем? Валерий Брагин отказался отвечать на этот вопрос.
— Моё будущее? А он сказал про меня?
— Давайте так сформулируем. Это был ваш первый опыт с этой сборной. Как вы его расцениваете? Готовы ли вы идти дальше?
— Когда ступаешь на тренерскую стезю, то многие вещи хочешь исправить. Нужно время, чтобы это сделать. Сейчас дать конкретный ответ мне трудно. Мне интересно работать с молодёжью. Я вижу, как мы затронули сердца тех ребят, которые сегодня играли. Смотреть было приятно, потому что когда смотришь хоккей в КХЛ, то я обычно игру покидаю досрочно. Иначе есть ощущение, что я просто зря трачу своё драгоценное время. Здесь мы видим, что многое нужно поменять — в нашей системе, в нашем хоккее. Мы должны дать этим пацанам возможность играть, возможность ошибаться. Нужно многие вещи просто убрать. У нас сегодня командами управляют игроки, которые не востребованы нигде. Средние иностранцы лидируют в лиге! А эти пацаны сидят на лавках. Здесь нужно детально разобраться и дать направление тому, что мы хотим видеть. Никто из сегодняшних пацанов, за исключением трёх-четырёх человек, не играл в большинстве. А мы хотим иметь хорошее большинство. В клубах же они играют по 4-5 минут!
— Так они вернуться сейчас в свои клубы и опять не будут играть...
— В этом вся и проблема. Необходим большой разбор не то что полётов, но нужно разобраться. Поставить вопросы, чтобы мы не делали больше тех же самых ошибок. Это касается дисциплины, воспитания, разговоров с прессой, питания. Целая куча. Но мне это интересно. Давать оценки я пока не буду. Я получил удовольствие, работая с Валерием Брагиным. Уникальный тренер, уникальный человек. Знает молодёжь лучше, чем я, потому что работает уже много лет. Я долго был за океаном, я знаю ту сторону, и мне иногда трудно понять, как поменялся наш менталитет за эти годы. Кого ты имеешь в составе, кто может тебя подвести — это тонкий процесс.
«Мы перестали созидать, ведь в КХЛ все играют от обороны — это проще»
— Из этой команды останется только 3 человека на следующий цикл?
— Я сказал им сегодня днём на собрании. Один Подколзин вернётся на следующий год, остальные все заканчивают в молодёжке. В любом случае, сейчас не стоит торопиться. Безусловно, есть разочарование. Серебро — это хорошо, но планку на серебре, на бронзе ставить нельзя. Понятно, что хоккей сейчас везде растёт — в Швейцарии, в Германии. Но мы — великая страна. Мы должны понять, чтобы делать вещи, которые мы можем делать лучше, чем все остальные.
— Вы сказали, что уходите с некоторых матчей КХЛ — так тяжело их смотреть. Если вы останетесь в молодёжке, то вам придётся ходить и просматривать игроков. И даже не КХЛ, а, например, ВХЛ...
— Зачем их смотреть, если они играют по 4 минуты?! Какой смысл? Я там ничего не увижу. Например, Данила Галенюк, выступая за СКА, приобрёл очень негативную привычку. Парень боится ошибиться, а это недопустимо. Нельзя играть, чтобы не проиграть. Надо играть, чтобы выиграть. Вещи, которые забивают в головы этих пацанов в клубах… Нужно играть в правильный хоккей, который позволяет обыгрывать любых соперников на любом уровне. В КХЛ играют от обороны, потому что так легче всего. Разрушать легче. Мы перестали созидать. Все пацаны — это цветки, которые оттаяли, не замёрзли.
— Если вас пригласят на взрослый чемпионат мира в мае — согласитесь?
— Если бы да кабы… Я не буду сейчас говорить.
— Вы стали тренером-открытием, про вас много позитивных отзывов. Вас могут и в клуб КХЛ позвать...
— То, что я накопил за свою карьеру, хочется отдать, хочется поделиться. Насколько интересно, насколько это нужно… Я пока только начинаю. Для того, чтобы отдать часть себя пацанам, нашему хоккею. Если это не интересно — я с голоду не умру. Но мне хочется, чтобы был успех на всех уровнях. Он должен приходить при правильном подходе, селекции, скаутинге, психологии. Масса элементов.
— Это ваша первая тренерская медаль, но вы не признаёте ничего, кроме золота. Вы её положите в домашнюю коллекцию?
— Я перед игрой разговаривал с Фазелем. Говорил, что начинаю новый виток своей карьеры. Я начинал-то тоже с серебра, в 1977 году на чемпионате Европы — это как игрок. Сейчас история повторяется, так что это хорошее начало. Оно не было таким сладким, как бы хотелось. Осталась недосказанность и чувство горечи. Но мы можем и должны сделать для нашей страны хорошую команду. Мы на всех уровнях должны совмещать это и делать нужное. Та же МХЛ… Коррупция — страшная! Высшая лига — коррупция страшная. КХЛ — засилье ветеранов. Спорт же омолаживается везде — в баскетболе, в хоккее, в бейсболе. Нельзя держать и терять этих ребят, которые через два года уходят. Мы не можем давать им каких-то больших денег, чтобы они у нас тут варились. Если они хотят быть в НХЛ — пожалуйста, это освободит места для новых талантов. Нельзя так, чтобы одна нога там, другая — здесь. Это не работает. Мы должны терпеть и своё место завоёвывать, а не просто так. Я благодарю всех, я благодарен за критику.
- 6 января 2020
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