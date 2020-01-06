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Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин – о поражении в финале МЧМ-2020

Валерий Брагин
Елена Кузнецова
«Давно не было такой команды. Всегда играли с позиции силы». Брагин – об итогах МЧМ
Главный тренер российской молодёжки – о матче с Канадой, игроках, своём будущем и работе с Игорем Ларионовым.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная России в драматичном матче проиграла Канаде (3:4) в финале чемпионата мира 2020 года. Российская команда вела в счёте 3:1 ещё в ходе третьего периода, но упустила преимущество и проиграла решающий матч турнира. Главный тренер нашей команды Валерий Брагин по горячим следам подвёл итоги произошедшего.

«Это будущее российского хоккея»

— Тот стиль игры, который мы показали на этом чемпионате мира – это будущее российского хоккея. Давно не было такой команды. Мы всегда играли с позиции силы, но, скажем так, помогли сопернику выиграть.

— Что не получилось?
— Эмоции снова захлестнули ребят сегодня. Очень импульсивный этот состав. Всё было близко, но… Что здесь комментировать, вы всё видели. Никаких вопросов нет к ребятам, все выкладывались на сто процентов, и даже больше.

— Может, характера не хватило?
— Как раз характер здесь был, эмоции подвели. Мы старались с этим бороться, успокаивали, но не получилось. Если бы была возможность что-то изменить, то меньше бы инициативы дали игрокам.

«Непонятное совещание там произошло у арбитров. Чистые две минуты»

— Чем удивила сборная Канады после 0:6 в матче группового турнира?
— Канадцы ничем не удивили. Они практически весь матч играли от обороны, мы, в общем-то, ожидали это. Игра в группе с ними получилась открытой, и Канада получила. Поэтому сейчас сделала акцент на оборону.

— Что говорили во время тайм-аута?
— Рассказывал, как правильно играть, большинство у нас было.

— Что вам сказали судьи по выбросу шайбы?
— Да, непонятное совещание там произошло у арбитров. Конечно, это чистые две минуты.

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Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.

«Это не Баффало наоборот. Совсем другой матч, никакого сравнения»

— Это Баффало наоборот?
— Не могу сказать, что сегодня было Баффало наоборот. Совсем другой матч, никакого сравнения.

— Как сработал тренерский штаб?
— По поводу эффективности нового тренерского штаба молодёжки лучше всего говорит качество игры. Конечно, мы были единомышленниками. Итог турнира? Повторю, мы очень качественный хоккей показали.

— Готовы ли на следующий год строить команду для МЧМ с нуля?
— Постоянно один и тот же вопрос. Продление моего контракта сейчас обсуждать не буду, это бессмысленно.

— Есть ли в этой команде будущие звёзды?
— Думаю, что в этой сборной России много очень перспективных ребят. Защитники все, нападающих человек 7-8.

— Что случилось с большинством в первом периоде?
— Вы поймите, противник всё разбирает, канадцы же тоже готовились. Поэтому пришлось что-то поменять, больше бросков защитников. Вот, забили один. Во время матча на всё нужно реагировать быстро.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Я поменял взгляды на хоккей после работы с Игорем Ларионовым»

— Вы поменяли взгляды на хоккей?
— Я поменял взгляды на хоккей после работы с Игорем Ларионовым. Всегда ведь говорили, что Брагин всегда играл в оборонительный хоккей.

— Ну сейчас была разительная перемена по сравнению с предыдущими турнирами.
— А в 2016-м мы в какой хоккей играли? Ребят, когда тактика выбирается, то многое зависит от того, что у тебя в руках есть. Вот и всё. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть попроще. А сейчас была команда, в которой все умели в атаке играть. Вообще, система, предполагающая игру с позиции силы – очень перспективная. Думаю, что в дальнейшем все сборные так играть будут.

— Почему перестали встречать канадцев у красной линии с конца второго периода?
— Один игрок всегда там был, просто пересменки получались. Не сказал бы, что что-то изменилось.

— Удаления Воронкова – что это было?
— Эмоции немного перехлестнули.

— Как оцените игру вратарей?
— По вратарям, что имеем, то имеем. В четвёртом пропущенном голе рикошет подвёл. Марченко с игроком был, шайба подскакивает. Но тут причина совсем вдругом, это не имеет значение.

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