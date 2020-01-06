«Давно не было такой команды. Всегда играли с позиции силы». Брагин – об итогах МЧМ

Молодёжная сборная России в драматичном матче проиграла Канаде (3:4) в финале чемпионата мира 2020 года. Российская команда вела в счёте 3:1 ещё в ходе третьего периода, но упустила преимущество и проиграла решающий матч турнира. Главный тренер нашей команды Валерий Брагин по горячим следам подвёл итоги произошедшего.
«Это будущее российского хоккея»
— Тот стиль игры, который мы показали на этом чемпионате мира – это будущее российского хоккея. Давно не было такой команды. Мы всегда играли с позиции силы, но, скажем так, помогли сопернику выиграть.
— Что не получилось?
— Эмоции снова захлестнули ребят сегодня. Очень импульсивный этот состав. Всё было близко, но… Что здесь комментировать, вы всё видели. Никаких вопросов нет к ребятам, все выкладывались на сто процентов, и даже больше.
— Может, характера не хватило?
— Как раз характер здесь был, эмоции подвели. Мы старались с этим бороться, успокаивали, но не получилось. Если бы была возможность что-то изменить, то меньше бы инициативы дали игрокам.
«Непонятное совещание там произошло у арбитров. Чистые две минуты»
— Чем удивила сборная Канады после 0:6 в матче группового турнира?
— Канадцы ничем не удивили. Они практически весь матч играли от обороны, мы, в общем-то, ожидали это. Игра в группе с ними получилась открытой, и Канада получила. Поэтому сейчас сделала акцент на оборону.
— Что говорили во время тайм-аута?
— Рассказывал, как правильно играть, большинство у нас было.
— Что вам сказали судьи по выбросу шайбы?
— Да, непонятное совещание там произошло у арбитров. Конечно, это чистые две минуты.
«Это не Баффало наоборот. Совсем другой матч, никакого сравнения»
— Это Баффало наоборот?
— Не могу сказать, что сегодня было Баффало наоборот. Совсем другой матч, никакого сравнения.
— Как сработал тренерский штаб?
— По поводу эффективности нового тренерского штаба молодёжки лучше всего говорит качество игры. Конечно, мы были единомышленниками. Итог турнира? Повторю, мы очень качественный хоккей показали.
— Готовы ли на следующий год строить команду для МЧМ с нуля?
— Постоянно один и тот же вопрос. Продление моего контракта сейчас обсуждать не буду, это бессмысленно.
— Есть ли в этой команде будущие звёзды?
— Думаю, что в этой сборной России много очень перспективных ребят. Защитники все, нападающих человек 7-8.
— Что случилось с большинством в первом периоде?
— Вы поймите, противник всё разбирает, канадцы же тоже готовились. Поэтому пришлось что-то поменять, больше бросков защитников. Вот, забили один. Во время матча на всё нужно реагировать быстро.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Я поменял взгляды на хоккей после работы с Игорем Ларионовым»
— Вы поменяли взгляды на хоккей?
— Я поменял взгляды на хоккей после работы с Игорем Ларионовым. Всегда ведь говорили, что Брагин всегда играл в оборонительный хоккей.
— Ну сейчас была разительная перемена по сравнению с предыдущими турнирами.
— А в 2016-м мы в какой хоккей играли? Ребят, когда тактика выбирается, то многое зависит от того, что у тебя в руках есть. Вот и всё. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть попроще. А сейчас была команда, в которой все умели в атаке играть. Вообще, система, предполагающая игру с позиции силы – очень перспективная. Думаю, что в дальнейшем все сборные так играть будут.
— Почему перестали встречать канадцев у красной линии с конца второго периода?
— Один игрок всегда там был, просто пересменки получались. Не сказал бы, что что-то изменилось.
— Удаления Воронкова – что это было?
— Эмоции немного перехлестнули.
— Как оцените игру вратарей?
— По вратарям, что имеем, то имеем. В четвёртом пропущенном голе рикошет подвёл. Марченко с игроком был, шайба подскакивает. Но тут причина совсем вдругом, это не имеет значение.
- 6 января 2020
-
02:42
-
02:38
-
02:36
-
02:33
-
02:26
-
02:24
-
02:10
-
02:09
-
02:00
-
01:50
-
01:43
-
01:40
-
01:37
-
01:37
-
01:36
-
01:31
-
01:26
-
01:16
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:44
-
00:44
-
00:41
-
00:30
-
00:26
-
00:25
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:02
- 5 января 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:56