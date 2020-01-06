«Было нелегко держать русских в страхе», «камера – MVP». Канада – о победе над Россией

Сборная Канады стала обладателем золотых медалей МЧМ-2020 в драматическом финальном матче, и это не могло остаться без внимания североамериканской прессы.

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«Как остановить Большую Красную машину? Песочек!»

«Блокированные выстрелы, попытки в падении спасти ворота, огромной важности голы. В матче за золото были свои незамеченные герои, которые выиграли этот финал для Канады. Одним из них стал Акил Томас, забивший победную шайбу. До третьего периода он сыграл чуть больше четырёх минут и выходил лишь для того, чтобы блокировать броски и делать разные правильные мелочи.

Это был захватывающий третий период с огромным количеством голов, удалений и сейвов. Ключевые блок-шоты от Дилана Козенса и Джареда Макайзека были очень важны, как была важна и удача. Да, мы смотрим на тебя, Эйдан Дудас, которого чуть не удалили за выброс шайбы. Как и любая игра между Россией и Канадой, этот матч стал драматическим», — отметил обозреватель Sportsnet Райан Маккенна.



«Удивительно, но Акил Томас, которому недавно исполнилось 18 лет, заявил своим друзьям: «Однажды я забью победный гол, а вы это увидите». Это стало пророчеством, и Канада теперь не может быть более счастливой. Томас забил победный гол и принёс стране 18-е золото молодёжных чемпионатов мира. На протяжении всего турнира он играл роль форварда четвёртого звена, но в финале полностью использовал свои 5 минут и 23 секунды игрового времени.



Конечно, Канаде повезло, когда попытка выбросить шайбу из своей зоны привела к попаданию шайбы в камеру, расположенную над стеклом. Если бы последовало удаление, сборная России могла играть вшестером против троих. Как сказал Джо Велено, эта камера — MVP турнира, а Канаду вознаградили хоккейные боги. Канадцы перебороли все невзгоды этого чемпионата мира, в том числе и исторический разгром от сборной России на групповом этапе», — отмечает журналист СР Джошуа Клиппертон.



«Как остановить Большую Красную машину? Хорошая Порция песка всегда помогает. Сборная Канады выиграла, благодаря классическому результату, а Акил Томас и остальные парни смогли оставить позади невероятно сильную российскую команду. Хоккеисты любят говорить о том, какие трудности они преодолели, но в данном случае это оправдано. Парад удалений в первом периоде привёл к тому, что Канада оказалась на опасной черте.



Было нелегко держать русских в страхе. Полагаю, что через 10 лет, когда мы оглянемся на эту российскую команду, завоевавшую серебро, мы поразимся, сколько талантов из неё играет в НХЛ. Всё это означает, что канадцам просто необходимо было сыграть свой лучший матч на турнире. Россияне не смогли отойти от соперников на достаточную дистанцию — Канада быстро забила первый ответный гол после счёта 1:3. Удивительно, что Хэйтон, забивший этот гол, вообще вышел на лёд — его плечо было настолько плохим, что он едва мог брать в руки клюшку.



Словом, это был очень насыщенный чемпионат мира. Теперь всё это стало историей», — считает обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди.

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«Хэйтон вписал своё имя в историю, а мог стать козлом отпущения»

«Нужно вписать имя Барретта Хэйтона в историю сборной Канады. Он стал автором одной из самых невероятных глав в богатой истории команды, которая в воскресенье стала чемпионом мира. Менее, чем за 24 часа до исторической победы Хэйтон корчился от боли на льду с таким громким визгом, что его слышали по всей «Остравар-Арене». Первоначальный прогноз о его состоянии здоровья был удручающим — его растяжение связок плеча могло отправить его в лазарет на пару недель, если бы он вышел на лёд за свою «Аризону». Но это был матч Россия — Канада, и на кон нужно было ставить абсолютно всё.

Хэйтон не просто забил гол. Он вернул свою команду с края пропасти. Капитан, который не мог поднять шайбу на разминке, каким-то образом сделал мощный точный бросок и сократил отставание со счёта 1:3. Это был тяжёлый титульный бой между командами старой школы, между жестокими оппонентами. Забудьте команду мечты, это была команда спасения Канады. Несмотря на все травмы и неприятности, канадцы продолжали расти на протяжении всего турнирного пути. Даже такой крепкий парень, как Дэйл Хантер, всплакнул на скамейке после финальной сирены.



Хэйтон легко мог стать козлом отпущения. Он не снял шлем во время российского гимна, но попросил прощения. А ведь некоторые болельщики даже требовали снять с него капитанскую нашивку! Он играл через огромную боль и привёл Канаду к золоту», — пишет обозреватель TSN Фрэнк Серавалли.

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Ох уж эта камера!

Решение финских арбитров Кристиана Викмана и Ласси Хейккинена не удалять канадского игрока за выброс шайбы после попадания в телекамеру также не осталось без внимания прессы.



«Финских судей критикуют, но они поступили правильно. Правила ИИХФ позволяют вынести такое решение. Конечно, без камеры шайба бы вылетела на трибуны — это были бы две минуты. Это была ужасная ситуация для российской сборной — команда потеряла над собой контроль и последние минуты матча провела в меньшинстве», — отмечает Iltalehti.



«Это скандально и грустно. Это была камера канадской телекомпании. Скандально и грустно, что судьи приняли такое решение», — отметил эксперт шведского телеканал TV6 Эрик Гранквист.

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«Вот одно из возможных объяснений отсутствия наказания для сборной Канады. Хотя, честно, говоря, я в этом не уверен. Либеральная интерпретация фразы «конструкция надо льдом», — написал комментатор TSN Джеймс Дьюти на своей странице в «Твиттере». он привёл фотографию выдержки из правил ИИХФ, где правило 135 пункт 5 гласит: «Если шайба, выброшенная игроком из своей зоны, ударилась в табло или любой другой объект конструкции надо льдом, это не карается удалением».



«В правилах ИИХФ есть пункт, согласно которому удаления нет, если шайба задела какой-либо объект над ледовой площадкой. Возможно, судьи применили его в этом случае. Но я думаю, что Канаде в этом моменте очень, очень, очень повезло. Здесь должно было быть удаление», — резюмировал авторитетный обозреватель TSN Боб Маккензи.