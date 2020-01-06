Аскаров всё равно произведёт фурор на драфте? Кого из российской молодёжки ждут в НХЛ

«Полагаю, что через 10 лет, когда мы оглянемся на эту российскую команду, завоевавшую серебро, мы поразимся, сколько талантов из неё играет в НХЛ», — написал после финала МЧМ-2020 обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди. Вполне возможно, что очень многие из этого состава сборной России действительно смогут стать заметными фигурами за океаном. А некоторых из них там уже с нетерпением ждут.

«В финале сборная России была неуправляемой». Почему наша молодёжка проиграла Канаде Эксперты разбираются в причинах поражения россиян в финале мечты и рассуждают, должен ли Валерий Брагин продолжить работу.

При всей неоднозначности игры нашего голкипера на МЧМ-2020, Аскарова будут ждать в НХЛ. Из всех российских хоккеистов перед стартом турнира именно Ярослав попадал в заокеанские рейтинги игроков, за которыми нужно особо пристально следить на молодёжном чемпионате мира. Да, Аскаров сыграл неуверенно, что было неоднократно отмечено и североамериканскими экспертами, но это не умаляет его таланта.



Аскарову прочат выбор в топ-10 предстоящего летом драфта новичков НХЛ, он является самым рейтинговым голкипером во всех возможных версиях преддрафтовых списков. Возможно, неудача на МЧМ кого-то оттолкнёт, но вряд ли Ярослав после этого будет выбит за пределы первого раунда.

«Монреаль» уже не раз публично объявлял о том, что защитник столичного ЦСКА, который был выбран «канадцами» во втором раунде драфта-2018, им очень интересен. «Этот парень хочет быть частью «Монреаля». Мы увидим его у себя в следующем сезоне», — заявил генеральный менеджер «хабов» Марк Бержевен. Состав «Монреаля» уже давно нуждается в серьёзном обновлении, а защитная линия — особенно. Прошлым летом Романов ездил в лагерь новичков, хотя контракт в КХЛ вроде бы не способствует участию в любых ледовых сессиях в других командах. В 20-летнем возрасте Александр будет лучше готов к жизни в Северной Америке, если бы он уехал раньше, но обольщаться пока явно рановато. «Монреаль» — команда специфичная, да и для адаптации к североамериканскому стилю игры потребуется время.

Эпоха Брагина уже ушла. Но вопрос с тренером – не главный для российской молодёжки Без системы подготовки кадров мы никогда не научимся побеждать стабильно. Хоть с Брагиным, хоть без него.

Замула уже три года очень успешно играет в молодёжной Западной хоккейной лиге, а в прошлом году почти вышел на уровень результативности «очко за игру» (56 баллов в 51 матче). «Филадельфия», которая заключила с Егором контракт новичка, не будет торопиться с тем, чтобы «поднимать» россиянина сразу в основу, и, вероятно, поначалу ему придётся привыкать ко взрослому хоккею в фарм-клубе. Но репутация у Замулы отличная, а протеже в лице Ивана Проворова вполне может помочь при определённых моментах. Если в ближайшие 3-4 года Замула станет защитником первой-второй пары «Флайерз», это не станет особым сюрпризом.

Год назад уроженца Саратова забрала на драфте «Миннесота», выбравшая россиянина в третьем раунде, и результативная игра Александра за «Монктон» в лиге провинции Квебек вполне способна приблизить его к попаданию в состав «Уайлд». Ярких форвардов у «дикарей» почти нет, и подпускать к основе «Миннесоты» его могли бы и раньше, но в 2017 году он заболел гепатитом, отдыхая в Доминиканской республике, и это скомкало ему весь первый заокеанский сезон.



«У Хованова есть всё, чтобы стать игроком НХЛ. У него хорошее видение площадки, мягкие руки, хорошее катание», — сказал Бретт Тернер, помощник генменеджера «Монктона» и скаут НХЛ. Для невзрачной «Миннесоты» пополнение в лице Хованова и Кирилла Капризова может стать стартом новой жизни.

Камера TSN здесь ни при чём. Россия сама отдала золото Канаде О том, из-за чего наша команда может не выиграть МЧМ, было известно давно. Где было тонко, там и порвалось.

У 18-летнего Подколзина действует ещё год контракта со СКА, и он один из немногих, кто через год сможет отомстить канадцам за обидное поражение в финале нынешнего МЧМ. На драфте-2019 он был выбран «Ванкувером» под общим 10-м номером, что гарантирует ему массу возможностей для того, чтобы как следует подойти к своему дебюту в НХЛ.

«Мы подпишем с ним контракт после следующего сезона. Он сразу же будет у нас играть, я уверен», — сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг. «Я был впечатлён игрой Подколзина. Мне даже показалось, что он может играть в НХЛ прямо сейчас», — говорил две недели назад аналитик TSN Боб Маккензи.

Соколов — лучший бомбардир своего «Кейп-Бретона» в лиге Квебека (51 очко в 30 матчах). В Северной Америке он играет уже третий сезон и нынче его кандидатура обязана заинтересовать клубы НХЛ на драфте новичков. Год назад позиции Соколова были более шаткими: в различных преддрафтовых рейтингах он шёл с разбросом от 97 до 197 места. На МЧМ-2020 он забил три гола в семи матчах, и если бы не 16 минут штрафа, то его позиции были бы ещё более крепкими.

Денисенко задрафтован «пантерами» в 2018 году в первом раунде под общим 15-м номером. «Он ещё ищет способы эффективно играть на взрослом уровне, но в матчах сверстников очень заметен и является выдающимся плеймейкером», — так отзывался о Григории фанатский блог о «Флориде» The Rat Trick. Контракт с «Локомотивом» у Денисенко истекает после нынешнего сезона, и нет сомнений в том, что «Флорида» даст ему массу шансов проявить себя.

Трудно сказать, ждёт ли наших парней генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи, но оба они задрафтованы «рыцарями» достаточно высоко: Морозов во втором раунде в 2018 году, а Дорофеев — в третьем раунде драфта-2019. Учитывая исторически сложившиеся сложные взаимоотношения руководства «Голден Найтс» с россиянами, настаивать на скорейшем и непременном приезде в своё расположение «Вегас» не будет. Однако следить и приглашать в летние лагеря — это непременное условие развитие молодого хоккеиста. Морозов может стать заметным хоккеистом в стане «рыцарей», но это дело отдалённого будущего.

Марченко выбран «мундирами» во втором раунде драфта-2018, но его контракт в России действует до конца сезона-2021/22. Заметно обновлённый «Коламбус» может стать хорошей командой для старта за океаном, но пока нужно получить опыт в КХЛ и ВХЛ, чтобы затем не попасть в жернова к Джону Торторелле.



«В нём есть то, что может понравиться всем. Он большой, габаритный, высокий. Он уже опытен, у него хорошее катание. Физически он ещё сыроват, так что его адаптация к НХЛ может занять некоторое время. Но это игрок, на которого мы сможем рассчитывать в будущем», — отметил скаут «Коламбуса» по Европе Яркко Рууту.