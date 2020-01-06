Аскаров всё равно произведёт фурор на драфте? Кого из российской молодёжки ждут в НХЛ

«Полагаю, что через 10 лет, когда мы оглянемся на эту российскую команду, завоевавшую серебро, мы поразимся, сколько талантов из неё играет в НХЛ», — написал после финала МЧМ-2020 обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди. Вполне возможно, что очень многие из этого состава сборной России действительно смогут стать заметными фигурами за океаном. А некоторых из них там уже с нетерпением ждут.
в. Ярослав Аскаров
При всей неоднозначности игры нашего голкипера на МЧМ-2020, Аскарова будут ждать в НХЛ. Из всех российских хоккеистов перед стартом турнира именно Ярослав попадал в заокеанские рейтинги игроков, за которыми нужно особо пристально следить на молодёжном чемпионате мира. Да, Аскаров сыграл неуверенно, что было неоднократно отмечено и североамериканскими экспертами, но это не умаляет его таланта.
Аскарову прочат выбор в топ-10 предстоящего летом драфта новичков НХЛ, он является самым рейтинговым голкипером во всех возможных версиях преддрафтовых списков. Возможно, неудача на МЧМ кого-то оттолкнёт, но вряд ли Ярослав после этого будет выбит за пределы первого раунда.
з. Александр Романов («Монреаль»)
«Монреаль» уже не раз публично объявлял о том, что защитник столичного ЦСКА, который был выбран «канадцами» во втором раунде драфта-2018, им очень интересен. «Этот парень хочет быть частью «Монреаля». Мы увидим его у себя в следующем сезоне», — заявил генеральный менеджер «хабов» Марк Бержевен. Состав «Монреаля» уже давно нуждается в серьёзном обновлении, а защитная линия — особенно. Прошлым летом Романов ездил в лагерь новичков, хотя контракт в КХЛ вроде бы не способствует участию в любых ледовых сессиях в других командах. В 20-летнем возрасте Александр будет лучше готов к жизни в Северной Америке, если бы он уехал раньше, но обольщаться пока явно рановато. «Монреаль» — команда специфичная, да и для адаптации к североамериканскому стилю игры потребуется время.
з. Егор Замула («Филадельфия»)
Замула уже три года очень успешно играет в молодёжной Западной хоккейной лиге, а в прошлом году почти вышел на уровень результативности «очко за игру» (56 баллов в 51 матче). «Филадельфия», которая заключила с Егором контракт новичка, не будет торопиться с тем, чтобы «поднимать» россиянина сразу в основу, и, вероятно, поначалу ему придётся привыкать ко взрослому хоккею в фарм-клубе. Но репутация у Замулы отличная, а протеже в лице Ивана Проворова вполне может помочь при определённых моментах. Если в ближайшие 3-4 года Замула станет защитником первой-второй пары «Флайерз», это не станет особым сюрпризом.
н. Александр Хованов («Миннесота»)
Год назад уроженца Саратова забрала на драфте «Миннесота», выбравшая россиянина в третьем раунде, и результативная игра Александра за «Монктон» в лиге провинции Квебек вполне способна приблизить его к попаданию в состав «Уайлд». Ярких форвардов у «дикарей» почти нет, и подпускать к основе «Миннесоты» его могли бы и раньше, но в 2017 году он заболел гепатитом, отдыхая в Доминиканской республике, и это скомкало ему весь первый заокеанский сезон.
«У Хованова есть всё, чтобы стать игроком НХЛ. У него хорошее видение площадки, мягкие руки, хорошее катание», — сказал Бретт Тернер, помощник генменеджера «Монктона» и скаут НХЛ. Для невзрачной «Миннесоты» пополнение в лице Хованова и Кирилла Капризова может стать стартом новой жизни.
н. Василий Подколзин («Ванкувер»)
У 18-летнего Подколзина действует ещё год контракта со СКА, и он один из немногих, кто через год сможет отомстить канадцам за обидное поражение в финале нынешнего МЧМ. На драфте-2019 он был выбран «Ванкувером» под общим 10-м номером, что гарантирует ему массу возможностей для того, чтобы как следует подойти к своему дебюту в НХЛ.
«Мы подпишем с ним контракт после следующего сезона. Он сразу же будет у нас играть, я уверен», — сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг. «Я был впечатлён игрой Подколзина. Мне даже показалось, что он может играть в НХЛ прямо сейчас», — говорил две недели назад аналитик TSN Боб Маккензи.
н. Егор Соколов
Соколов — лучший бомбардир своего «Кейп-Бретона» в лиге Квебека (51 очко в 30 матчах). В Северной Америке он играет уже третий сезон и нынче его кандидатура обязана заинтересовать клубы НХЛ на драфте новичков. Год назад позиции Соколова были более шаткими: в различных преддрафтовых рейтингах он шёл с разбросом от 97 до 197 места. На МЧМ-2020 он забил три гола в семи матчах, и если бы не 16 минут штрафа, то его позиции были бы ещё более крепкими.
н. Григорий Денисенко («Флорида»)
Денисенко задрафтован «пантерами» в 2018 году в первом раунде под общим 15-м номером. «Он ещё ищет способы эффективно играть на взрослом уровне, но в матчах сверстников очень заметен и является выдающимся плеймейкером», — так отзывался о Григории фанатский блог о «Флориде» The Rat Trick. Контракт с «Локомотивом» у Денисенко истекает после нынешнего сезона, и нет сомнений в том, что «Флорида» даст ему массу шансов проявить себя.
н. Иван Морозов («Вегас») н. Павел Дорофеев («Вегас»)
Трудно сказать, ждёт ли наших парней генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи, но оба они задрафтованы «рыцарями» достаточно высоко: Морозов во втором раунде в 2018 году, а Дорофеев — в третьем раунде драфта-2019. Учитывая исторически сложившиеся сложные взаимоотношения руководства «Голден Найтс» с россиянами, настаивать на скорейшем и непременном приезде в своё расположение «Вегас» не будет. Однако следить и приглашать в летние лагеря — это непременное условие развитие молодого хоккеиста. Морозов может стать заметным хоккеистом в стане «рыцарей», но это дело отдалённого будущего.
н. Кирилл Марченко («Коламбус»)
Марченко выбран «мундирами» во втором раунде драфта-2018, но его контракт в России действует до конца сезона-2021/22. Заметно обновлённый «Коламбус» может стать хорошей командой для старта за океаном, но пока нужно получить опыт в КХЛ и ВХЛ, чтобы затем не попасть в жернова к Джону Торторелле.
«В нём есть то, что может понравиться всем. Он большой, габаритный, высокий. Он уже опытен, у него хорошее катание. Физически он ещё сыроват, так что его адаптация к НХЛ может занять некоторое время. Но это игрок, на которого мы сможем рассчитывать в будущем», — отметил скаут «Коламбуса» по Европе Яркко Рууту.
- 6 января 2020
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:21
-
17:11
-
16:56
-
16:38
-
16:19
-
16:00
-
15:43
-
15:34
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:50
-
13:38
-
13:20
-
13:11
-
12:45
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:29
-
11:00
-
10:47
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
09:26
-
09:14