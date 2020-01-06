Шесть лучших хоккеистов МЧМ и одна камера. От Романова до Хэйтона

7 матчей, 6 (1+5) очков, показатель полезности — «+6»

Почему-то вспоминается фильм «ДМБ» и цитата оттуда: я здесь, я там, я всегда. Романов был просто повсюду — везде успевал, накрывал, отдавал, забивал, ставил рекорды по набранным очкам. За весь турнир у Романова при среднем игровом времени в 20 с лишним минут лишь две минуты штрафа – роскошный результат на фоне нашей недисциплинированной сборной. По показателю полезности Романов – лучший защитник среди сборных («+6»), вышедших в полуфинал, и при Александре на льду пропустили всего две шайбы. По итогам МЧМ Романов – единственный россиянин, вошедший в состав символической сборной турнира (второй чемпионат подряд). Хочется верить, в ЦСКА по достоинству оценят не по годам зрелую и мощную игру Романова и наконец-то начнут ему доверять больше, чем условным Блажиевскому, Дальбеку или Нестерову. Иначе не стоит потом удивляться, почему наши таланты так рвутся играть в Северной Америке.

Романов — единственный россиянин, который попал в символическую сборную МЧМ-2020

7 матчей, 10 (3+7) очков, показатель полезности – «+3»

Сандин уже на прошлом МЧМ набрал поровну очков с Эриком Бреннстремом, который, несмотря на вылет «тре крунур» в четвертьфинале, попал в символическую сборную. Неудивительно, что через год Расмус (уже в этом сезоне дебютировал в НХЛ) по результативности попал в топ-5 МЧМ — шведского защитника, честно говоря, после матча с Россией было даже немного жалко, он приложил максимум усилий для выхода в финал, но победный гол забили именно из-под него. Сандин не разменивался на Казахстан и Чехию, разрядив свои броски в нужный момент на полуфинал (дубль) и матч за третье место. Вообще, Сандин на протяжении всего МЧМ держал высокий уровень и не позволил Александру Романову стать лучшим защитником второй год кряду. Может быть, не такой уж и отстой?

«Ощущения — отстой». Горе шведов после поражения от России Игроки завидовали нашей молодёжке, а главный тренер назвал её фаворитом МЧМ-2020.

5 матчей, 10 (4+6) очков, показатель полезности — «+3»

Несмотря на травму, полученную в первом матче с Россией, Лафренье вернулся в строй к четвертьфиналу, и как ни в чём ни бывало продолжил штамповать очки – по два результативных балла в каждом матче плей-офф и звание самого ценного игрока МЧМ. А ведь Замула его чуть к Лауко не отправил. Надо отдать должное будущей супервезде – после финала Алексис признал, что канадцам подфартило, особенно со вторым голом. С нетерпением ждёт драфта и дебюта Лафренье в НХЛ.

н. Барретт Хэйтон (Канада)

7 матчей, 12 (6+6) очков, показатель полезности — «+1»

А ведь Барретт был великолепен: второй снайпер турнира, сравнял счёт в финале в третьем периоде, да и вообще, как выразился генеральный менеджер сборной Марк Хантер, «у него в багаже есть что-то особенное». Что-то особенное в Хэйтоне точно есть, раз он умудрился сделать так, что его будут помнить не за голы и передачи – после странного поведения во время российского гимна (Хэйтон не снял шлем) Баррета обвинили в слабости ума и неуважении к России, призвали вывести из состава сборной (ни о каком «лучшем капитане» речи и не шло), пришлось извиняться. А в финале Хэйтон так мастерски спровоцировал Замулу после окончания первого периода, что отправил российского защитника на скамейку штрафников. Баррет даже удалялся так, что его в итоге защищали на TSN. Ещё и золотую медаль выиграл. Всё успел.

Россия должна была брать золото, но всё сломал гол Хэйтона. Это он не снял шлем на гимне Канадцы призывали лишить Баррета Хэйтона должности капитана и исключить из сборной. В финале он стал героем нации.

7 матчей, 13 (8+5) очков, показатель полезности — «+3»

После лакросс-гола Хёгландера Фагемо, как он утверждает, лишился дара речи. Видимо, помогло, раз Самуэль стал лучшим бомбардиром и снайпером МЧМ (а ведь год назад Самуэль в пяти матчах набрал только одно очко). Скорость, бросок, быстрые руки – в «Лос-Анджелесе» наверняка довольны прогрессом своего проспекта. Вот что значит доверие – на родине во «Фрелунде» Фагемо стабильно набирает очки и уже становился чемпионом шведской лиги, отыграв все матчи в победном плей-офф. Может, Ларионов прав, говоря о том, что нашим ребятам в КХЛ нужно в первую очередь давать играть и доверять?

Форвард сборной Швеции Фагемо стал лучшим бомбардиром МЧМ-2020

н. Коннор Макмайкл (Канада)

7 матчей, 7 (5+2) очков, показатель полезности — «+2»

Будущий одноклубник Овечкина, может, и не был так крут, как Лафренье и Хэйтон, да и очков набрал меньше, чем Дилан Козенс и защитник Кален Эддисон. Не в очках и известности сила. Макмайкл стал одним из творцов победы Канады потому, что отлично действовал в ключевые моменты – например, в первом матче МЧМ, когда американцы повели 0:2, и Коннор своим голом начал камбэк, или в полуфинале с финнами, ведь именно Макмайкл открыл счёт (а с Финляндией очень важно забить первыми) и положил начало разгрому. И, наконец, финал: Коннор технично подставил пятку при счёте 1:3 и сократил отставание от россиян до минимума, и в конце третьего периода отдал такую передачу, что шайба просочилась через Марченко и Мисюля и дошла до Томаса, который переиграл Мифтахова. Вряд Макмайкла можно назвать незаметным героем, он всё-таки второй снайпер команды, но, стоит признать, если бы не Коннор, то сборная России отпраздновала бы чемпионство по двум телеканалам.

Телекамера TSN (Канада)

Один заблокированный выброс, отменённое удаление

Ну а что вы хотели? Хорошо работает с судьями (они решения редко меняют), убивает меньшинство в нужный момент лучше любого форварда-разрушителя или защитника-домоседа, сражает просто наповал. В конце финала телекамера самоотверженно приняла на себя выброс нападающего канадцев Дудаса, тем самым обезопасив канадцев от игры втроём против шестерых россиян. Вдумайтесь, формат «6 на 3» — это не двойное, а тройное преимущество, в котором сложнее не забить, чем забить. И ведь это не мы причитаем, ох уж эта камера-злодейка, сломала нам игру, по другую сторону океана её называют (Велено, например) MVP финала, предлагают повесить на неё медаль, и, как говорил классик, отдать ей кубок. Все старания Хэйтона, Лафренье, Хофера, Макмайкла, да вообще весь камбэк в третьем периоде мог пойти насмарку. Этот момент выбил наших ребят из колеи окончательно: Дорофеев выбивал орудия труда у соперников, а Денисенко в истерике колотил по льду обломком клюшки. Канадцы многое сделали для победы, но именно действия камеры TSN поставили победную точку в этом ярком и незабываемом финале.