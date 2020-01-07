«Есть надежда, что он продолжит карьеру в НХЛ». Что пишут о дебюте Ковальчука в «Монреале»

Илья Ковальчук провёл дебютный матч за «Монреаль». Россиянин выходил в первом звене с Томашем Татаром и Филиппом Дано, получив от главного тренера Клода Жюльена более 19 игровых минут. Кови отметился одной результативной передачей на второй гол Бена Шьяро, нанёс 4 броска в створ, а ещё провёл 6 силовых приёмов. «Для хоккеиста, который почти два месяца не играл, Ковальчук был в полном порядке», — трудно не согласиться с комментатором TSN Майком Джонсоном.

Фанаты «Монреаля» скандировали: «Кови, Кови!». Кажется, россиянин нашёл свою команду Первое очко за «хабов», 6 силовых приёмов и 20 минут игрового времени. Мы давно не видели такого Илью.

«Это здорово! У меня даже мурашки по коже побежали»

Сам Ковальчук остался доволен своим дебютом, хоть «Монреаль» и потерпел шестое поражение подряд. «Я чувствовал себя хорошо, хотя в начале игры немного нервничал, и мне потребовалось несколько смен, чтобы войти в ритм, потому что я давно не играл. Мы не сумели достигнуть победы, но мы боролись. Это неприятно, потому что Прайс сделал несколько отличных сейвов во втором периоде и держал нас в игре. Но несколько маленьких ошибок дорого нам обошлись», — сказал Ковальчук после игры.



У «Монреаля» много травмированных, так что «Канадиенс» неспроста подписали контракт с ветераном и поставили Илью в первое звено. Пока непонятно, с кем будет играть Ковальчук после возвращения в строй лидеров, но сейчас Илья провёл встречу в ведущем звене своей новой команды.



«С хорошими хоккеистами легко играть, но нам ещё предстоит очень многое сделать. В большинстве мы чуть перебарщиваем с передачами. Надо играть проще, бросать. Этому надо научиться, на это потребуется время, но тренеры мне всё объяснили, и я старался следовать их указаниям», — отметил Ковальчук.



Кстати, некоторые болельщики в конце периода скандировали с трибун «Кови, Кови!», и мимо ушей адресата эти возгласы поддержки не прошли. «Это было здорово, у меня даже мурашки побежали по коже. Я это очень ценю, но хочу дать болельщикам ещё больше поводов для радости», — отметил Илья.

«Хороший импульс для борьбы за титул в АХЛ». В Америке смеются над контрактом Ковальчука Это последний шанс Ковальчука: сделка без риска и без выгоды.

«Кови хотел показать, что он ещё может играть в хоккей»

Ковальчук стал третьим по возрасту игроком «Монреаля», набравшим очко в своём дебютном матче, кроме того, Илья был признан третьей звездой встречи с «Виннипегом».



«Он выглядел отлично. Знаете, он очень рад оказаться здесь. Он заражает команду энтузиазмом, и мы все счастливы его приходу», — отметил после матча голкипер «Монреаля» Кэри Прайс.



«Ковальчук был очень взволнован и вовлечён в игру, включался в борьбу на всех участках площадки – был и впереди и сзади. Он хотел продемонстрировать, что ещё может играть в хоккей. Вот что он сделал сегодня вечером. При этом стоит помнить, что Илья не играл с ноября. Мы надеемся, что завтра он сыграет так же», — прокомментировал игру Ковальчука главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен.

«Ковальчук и Уис символизируют то, что у «Монреаля» сейчас нет форвардов топ-6»

Разумеется, к первому матчу Ковальчука за «Монреаль» было приковано повышенное внимание со стороны прессы. Обозреватель Sportsnet Эрик Энгельс отметил, что россиянин выделялся в плане силовой (6 хитов) и бросковой (4 «выстрела» в створ) активности, но тот факт, что 36-летний Ковальчук и 31-летний Дэйл Уис («два игрока, борющихся за сохранение своей карьеры в НХЛ») были лучшими в составе «Канадиенс» — это проблема для клуба.



«Ковальчук и Уис. Два хоккеиста, которые символизируют то, что «Монреаль» прямо сейчас без топ-6. У «Канадиенс» травмированы Брендан Галлахер, Йоэль Армиа, Джонатан Друен, а ведь ещё отсутствует Пол Байрон. Сейчас это команда, которая прилагает большие усилия, но не может смягчить очевидный дефицит талантов в данный момент. Ковальчук был приглашён, чтобы отсутствие лидеров было не так заметно, но в игре с «Виннипегом» три из его четырёх бросков были с дальней дистанции. Возможно, у болельщиков «Монреаля» действительно будет больше поводов повторять его имя. Если он будет работать так же, как в этом матче с «Виннипегом», то есть надежда, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ лучше, чем можно было ожидать после разрыва его отношений с «Кингз». По крайней мере, в краткосрочной перспективе», — отметил Энгельс.

Согласен на КХЛ, если не получится в «Монреале». Ковальчук поговорил с канадскими СМИ А канадские болельщики повторяют слухи о том, что Илья ради «Монреаля» отказался от больших денег в России.

«Ковальчук – не спаситель, он будет «тушить пожар» в «Монреале» только до возвращения лидеров»

Канадский таблоид Le Journal de Montreal также похвалил Ковальчука за дебют, но счёл нужным напомнить, что Ильёй «Канадиенс», по сути, затыкают дыры в составе.

«Ковальчук доставил лёгкую радость поклонникам «Монреаля». Всего через три дня после подписания двустороннего контракта бывшая звезда «Атланты Трэшерз» впервые надела сине-бело-красную форму.



В 36 лет Ковальчук отнюдь не спаситель, Клод Жюльен и Марк Бержевен говорили об этом в течение нескольких последних дней. Илья призван «потушить пожар» во время отсутствия Галлахера, Армии, Друена и Байрона. В своём первом матче в тройке с Татаром и Дано россиянин выступил очень хорошо. Он был в центре обоих голевых действий «Монреаля», а ещё провёл 6 силовых приёмов», — отмечает автор Le Journal de Montreal.



Небольшой ремаркой о дебюте Ковальчука в «Монреале» отметилось и финское издание Iltalehti. «Илья Ковальчук провёл первый матч за «Монреаль» в тройке с Дано и Татаром, был активен, но не стал наконечником беззубой атаки «Канадиенс».