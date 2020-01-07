«Желание Овечкина сыграть на Олимпиаде восхищает. Но зачем в это вмешиваться Кросби?»

Рэй Ферраро – экс-игрок НХЛ, отыграл 18 сезонов в лучшей лиге мира и набрал под 900 очков. Сейчас он является экспертом и комментатором на канале TSN, а также освещает матчи НХЛ на канадских каналах. «Чемпионат» поговорил с ним о том, как в Северной Америке относятся к Олимпиаде, почему НХЛ отказывается отпускать своих хоккеистов на Игры, а также спросил о будущем Ильи Ковальчука, с которым он успел поиграть за «Атланту».

«Я бы хотел, чтобы НХЛ была на Играх, но МОК хочет всё и сразу и не делится доходами»

— Овечкин яростно защищал своё право сыграть на Олимпиаде-2018, но другие звёзды его не поддержали в этом вопросе, например, Кросби.

— А что бы он мог сделать? Почему вы не меняете способ руководства страной? Потому что вы не можете. А Овечкин что мог сделать? Он хочет играть на Олимпиаде, мы считаем, это достойно восхищения. Но «Вашингтон» платит ему десятки миллионов долларов. Он на контракте, нельзя просто взять и уехать. Это очень печально, я бы хотел, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде, но я бы также хотел поменять много правил, но это невозможно.



— Заявления Овечкина как глас вопиющего в пустые, но если бы больше игроков его поддержало, может быть, их бы услышали?

— Но где тогда были остальные русские игроки? Зачем это Кросби? Зачем ему в это вмешиваться? Сидни не может заставить 31 владельца клубов изменить своё мнение. Олимпиада несёт для НХЛ огромные затраты, а МОК и ИИХФ практически не делятся доходами. С какой стати владельцы НХЛ должны нести на себе все затраты? Почему бы МОК не поделиться доходами? Почему бы МОК не позволить НХЛ использовать видео без привязки к МОК? МОК хочет всё и сразу – и свой кусок пирога, и чужой. Я бы очень хотел, чтобы НХЛ была на Олимпиаде – турнир лучших против лучших – это потрясающее зрелище. Однако обе стороны должны играть вместе, сотрудничать. А этого не происходит. Я не могу играть с вами, если вы не хотите играть.

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.

— А Кубок мира – это совсем не то же самое.

— Совсем не то же самое, и не может быть таким. Олимпиада – лучшее решение, но я не знаю, как добиться решения этого вопроса. Есть много великолепных идей, но как их реализовать? Я не знаю ответа. Я всегда считал, что игроки НХЛ должны быть на Олимпиаде, но никогда не мог понять, как это осуществить с точки зрения владельцев клубов. МОК говорит о развитии хоккея, но в Северной Америке матчи идут ночью, потому что Игры будут в Китае. Вы теряете 150 своих лучших игроков – канадцев, американцев, шведов, финнов, чехов, русских. Они рискуют получить травму. МОК ничем не рискует, только получает дивиденды. На мой взгляд, это несправедливо.

— Что насчёт игр в России, думаете, НХЛ стоит к нам приехать?

— Конечно, люди бы хотели посмотреть на русских игроков и их команды в России. Вопрос только в деньгах. В других странах нашли способ, как провести матчи НХЛ, если в России хотят увидеть НХЛ у себя, они тоже должны придумать, как это сделать.



— А матчи НХЛ против России, как Суперсерии?

— Я вырос на этих матчах, это был лучший хоккей, я его обожал. Это всё отличные идеи, но как их осуществить? Игроки проводят по 82 матча в НХЛ, получается, им надо начать играть в сентябре, провести ещё 8 дополнительных матчей – четыре в Канаде, четыре в России. Значит, им надо начать сборы 1 августа, но сезон заканчивается в конце июня. Как это осуществить? Не в сегодняшнем мире, всё поменялось.



Во время Суперсерии мне было 8, я сбегал из школы, чтобы посмотреть матчи. Помню, где был во время седьмого и восьмого матчей. Это грандиозное событие в моей жизни, и я бы хотел, чтобы сегодняшние дети могли посмотреть такую серию. Но не знаю, как это сделать. Но теперь дети смотрят МЧМ и мечтают сыграть на этом турнире.

«Есть надежда, что он продолжит карьеру в НХЛ». Что пишут о дебюте Ковальчука в «Монреале» Что пишут о дебюте россиянина в составе «Канадиенс», и как он сам оценил свой первый матч.

«Кова – отличный парень, я просто не уверен, что у него достаточно скорости»

— Не могу не спросить вас о Ковальчуке. Думаете, у него ещё есть порох в пороховницах?

— Не знаю, сколько у него осталось. Я так говорю не потому, что он недостаточно умный игрок или не боец. Он по-прежнему хочет и любит играть, вопрос в том, может ли он соответствовать скоростям НХЛ. Это очень быстрая лига, это было его проблемой в «Лос-Анджелесе». Надеюсь, что у него всё будет хорошо. Кови – отличный парень, мне он очень нравится, я просто не уверен, что у него достаточно скорости для сегодняшнего хоккея. Надеюсь, что достаточно.

— Думаете, Андрей Свечников может вырасти в суперзвезду НХЛ?

— Он ещё не суперзвезда. Овечкин, Кросби – это суперзвёзды. Остон Мэттьюс – суперзвезда, у него уже 28 голов. В этом году Свечников забил 18 голов, то есть к концу сезона у него может быть 30-35 голов. Могу сказать, что на протяжении всей карьеры он будет игроком первых двух звеньев. Он очень хорош, но стать суперзвездой… Мы постоянно разбрасываемся этими словами – суперзвезда, элитный, игрок поколения, но это исключительные игроки в невероятно сильной лиге. В прошлом году Свечников забил 20, в этом он забьёт на 50% больше, это фантастический старт карьеры, но он ещё не суперзвезда.