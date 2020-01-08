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Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом

Максим Замятин
Хара решил проучить Тренина. Россиянин был на голову ниже, но едва не выиграл бой нокаутом
«Кобра укусила Тренина, но 5 дней спустя умерла от боли».
Хоккей / НХЛ 0

22-летний Яков Тренин уже давно имеет репутацию хоккеиста, которого вот-вот должны вызвать из фарм-клуба в основу, но его дебют в НХЛ состоялся только в нынешнем регулярном чемпионате. Хорошая результативность в АХЛ (26 очков в 20 матчах) дала руководству «Нэшвилла» основания для того, чтобы «поднять» челябинца в стан «хищников», где Яков не затерялся. 2 гола и 2 передачи в 8 матчах — цифры вполне себе приличные, если учесть, что Тренин играл по 7-10 минут. Однако про твёрдое место в основе «Нэшвилла» говорить пока рано, тем более, что смена на тренерском мостике может непредсказуемо отразиться на отношении к талантливому россиянину.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Грызлик) – 01:36' (5x5)   0:2 Хайнен (Грызлик, Койл) – 28:21' (4x5)   1:2 Форсберг (Дюшейн, Йози) – 30:54' (5x4)   1:3 Бержерон (Дебраск, Маршан) – 37:42' (5x5)   1:4 Вагнер (Линдхольм, Крюг) – 42:51' (4x5)   2:4 Гранлунд (Экхольм, Форсберг) – 58:06' (5x4)   2:5 Крейчи (Раск) – 59:05' (en)   2:6 Койл (Ритчи, Хайнен) – 59:27' (5x5)

В домашнем матче против «Бостона» Тренин блеснул ещё одним умением. В середине третьего периода Яков очень жёстко «хитанул» защитника «Бостона» Чарли Макэвоя, сбив его с ног. К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины. В действиях словацкого ветерана поначалу не было особой грубости — он просто пытался дать понять оппоненту, что так играть не стоит, но Тренин не испугался.

Яков Тренин. 22 года, 188 см, 91 кг.
Здено Хара. 42 года, 205 см, 113 кг.

Он быстро вывернулся из жарких объятий, скинул краги и вынудил Хару сделать то же самое. Несколько быстрых ударов Тренина заставили Здено убирать голову и уклоняться, но перевес в росте был значителен, так что шансов на победу в драке Яков имел немного. Хара провёл несколько ударов в корпус, но затем Тренин обнаружил небольшой недостаток в защите ветерана и сделал одно попадание. Это был хороший правый хук, который пришёлся аккурат в подбородок 42-летнего Хары, который тут же присел на корточки, и лишь усилием воли смог не упасть.

Бойцов вскоре разняли лайнсмены, но победа в драке, по всеобщему признанию, досталась Тренину. «Тренин хорошо врезал Харе, драться с которым я никому не посоветую», — отметил на своей странице в «Твиттере» обозреватель CTV Дарси Ситон. «О, люди! Хара «скушал» удар от Тренина!», — восхитился россиянином журналист CBS Sports Пит Блэкбёрн.

В голосовании на сайте хоккейных боёв Hockey Fights 61,9% голосов респондентов были за то, что драку выиграл Тренин. 33% были на стороне Хары, а ещё 4,8% настаивали на ничьей.

Стоит добавить, что в прошлом году Тренин в АХЛ тоже один раз подрался, схватившись с Заком Далпе из «Кливленда», а до этого на его счету было 3 боя в молодёжной лиге Квебека. С послужнным списком Хары это не сравнить: только в нынешнем сезоне на его счету 3 драки в НХЛ, а личный рекорд Здено — 11 боёв в сезоне-2001/02, когда он был на два года старше нынешнего Тренина.

Статистика Якова Тренина

«Однажды кобра укусила Якова Тренина в ногу. Спустя пять дней после мучительных болей кобра умерла. Не связывайтесь с Яковом!», — отметил известный в прошлом вратарь, а ныне комментатор на спортивном телеканале «Нэшвилла» Крис Мэйсон.

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