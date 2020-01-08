Хара решил проучить Тренина. Россиянин был на голову ниже, но едва не выиграл бой нокаутом

22-летний Яков Тренин уже давно имеет репутацию хоккеиста, которого вот-вот должны вызвать из фарм-клуба в основу, но его дебют в НХЛ состоялся только в нынешнем регулярном чемпионате. Хорошая результативность в АХЛ (26 очков в 20 матчах) дала руководству «Нэшвилла» основания для того, чтобы «поднять» челябинца в стан «хищников», где Яков не затерялся. 2 гола и 2 передачи в 8 матчах — цифры вполне себе приличные, если учесть, что Тренин играл по 7-10 минут. Однако про твёрдое место в основе «Нэшвилла» говорить пока рано, тем более, что смена на тренерском мостике может непредсказуемо отразиться на отношении к талантливому россиянину.

В домашнем матче против «Бостона» Тренин блеснул ещё одним умением. В середине третьего периода Яков очень жёстко «хитанул» защитника «Бостона» Чарли Макэвоя, сбив его с ног. К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины. В действиях словацкого ветерана поначалу не было особой грубости — он просто пытался дать понять оппоненту, что так играть не стоит, но Тренин не испугался.

Он быстро вывернулся из жарких объятий, скинул краги и вынудил Хару сделать то же самое. Несколько быстрых ударов Тренина заставили Здено убирать голову и уклоняться, но перевес в росте был значителен, так что шансов на победу в драке Яков имел немного. Хара провёл несколько ударов в корпус, но затем Тренин обнаружил небольшой недостаток в защите ветерана и сделал одно попадание. Это был хороший правый хук, который пришёлся аккурат в подбородок 42-летнего Хары, который тут же присел на корточки, и лишь усилием воли смог не упасть.

Бойцов вскоре разняли лайнсмены, но победа в драке, по всеобщему признанию, досталась Тренину. «Тренин хорошо врезал Харе, драться с которым я никому не посоветую», — отметил на своей странице в «Твиттере» обозреватель CTV Дарси Ситон. «О, люди! Хара «скушал» удар от Тренина!», — восхитился россиянином журналист CBS Sports Пит Блэкбёрн.

В голосовании на сайте хоккейных боёв Hockey Fights 61,9% голосов респондентов были за то, что драку выиграл Тренин. 33% были на стороне Хары, а ещё 4,8% настаивали на ничьей.



Стоит добавить, что в прошлом году Тренин в АХЛ тоже один раз подрался, схватившись с Заком Далпе из «Кливленда», а до этого на его счету было 3 боя в молодёжной лиге Квебека. С послужнным списком Хары это не сравнить: только в нынешнем сезоне на его счету 3 драки в НХЛ, а личный рекорд Здено — 11 боёв в сезоне-2001/02, когда он был на два года старше нынешнего Тренина.

Статистика Якова Тренина

«Однажды кобра укусила Якова Тренина в ногу. Спустя пять дней после мучительных болей кобра умерла. Не связывайтесь с Яковом!», — отметил известный в прошлом вратарь, а ныне комментатор на спортивном телеканале «Нэшвилла» Крис Мэйсон.