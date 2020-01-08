Ларионов вынес сор из избы, но МХЛ нужна встряска. Морозов мог молчать вечно

Эхо финала Россия – Канада на МЧМ-2020 не утихнет ещё долго. Мы будем искать виноватых в обидном поражении, задумываться о будущем Валерия Брагина, рассуждать о системе подготовки молодых игроков и комплектовании сборной U20.

Но после того финала представители России говорили не только о сборной и чемпионате мира. Ярко выступил Игорь Ларионов, затронувший темы, о которых раньше решались говорить вслух только эксперты, давно отошедшие от хоккейной работы. То есть люди, которым нечего терять. Сейчас же во всеуслышание выступил помощник тренера молодёжной сборной России, и здорово, что Ларионов не стал мягче, покладистее и толерантнее после своего назначения в ФХР. Профессор по-прежнему говорит, что думает.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.

«Мы можем и должны сделать для нашей страны хорошую команду. Мы на всех уровнях должны совмещать это и делать нужное. Та же МХЛ… Коррупция – страшная! Высшая лига – коррупция страшная. КХЛ – засилье ветеранов. Когда смотрю хоккей в КХЛ, то обычно покидаю игру досрочно. Иначе есть ощущение, что я просто зря трачу своё драгоценное время», — приложил Ларионов всю вертикаль российского клубного хоккея. Прав ли он?

Однозначного ответа дать нельзя, многое зависит от личностного восприятия. Особенно это касается того, что сказано про КХЛ. Может быть, Ларионову и скучно на матчах нашей лиги, но за этими играми всё-таки следит огромная масса людей по всей стране, и не только из-за исторических клубных пристрастий. Мы много раз разбирали вопросы зрелищности и уровня конкуренции в КХЛ, но уж этот-то сезон точно один из самых интересных в истории лиги в плане непредсказуемости, а тоскливые матчи случаются и в НХЛ. Засилье ветеранов в клубах? Возможно, но нужно же понимать, что от любого тренера требуют результат, а добиться его молодняком невозможно. При этом не будем забывать, что в составе сборной на МЧМ-2020 было 11 человек, на постоянной основе выступающих в КХЛ с нормальным игровым временем. Так что, на мой взгляд, задевая КХЛ, Профессор несколько перегнул палку.

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Хотя понятно, что посыл Ларионова был в другом. Игорь Николаевич прямо заявил, что ему не нравится вся система подготовки кадров, а КХЛ просто является её верхушкой. И тут он однозначно прав. Слаженная система действительно нужна, но, вроде бы, мы сейчас к этому постепенно идём. По крайней мере, о «Красной машине» сказано уже немало, осталось дождаться результата, но он будет (если будет) не завтра и не послезавтра, а через несколько лет. И во многом это зависит от самого Ларионова, в чьи обязанности входит «внедрение и постоянное совершенствование национальной программы подготовки хоккеистов».

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Другое дело, что Ларионов выдвинул серьёзные обвинения в адрес МХЛ и ВХЛ, в открытую назвав эти организации коррумпированными. Возможно, Игорь Николаевич что-то знает наверняка, и под этими словами есть основания. Но, видимо, Профессор в этот момент забыл, что он уже не по другую сторону баррикад, и в нём заговорило оппозиционное прошлое. ФХР, КХЛ, МХЛ, ВХЛ – все эти организации плывут в одной лодке, и Ларионов, как советник главы штаба национальной команды, не должен был выносить сор из избы, а решать всё в диалоге с руководителями этих лиг. Полномочия-то такие теперь у Игоря Николаевича имеются. А так пока получился очередной популистский лозунг, да ещё и направленный на, по сути, собственных соратников. Не очень красивая ситуация.

Прав Ларионов или нет, каждый решит сам. Интересно другое. На слова Профессора моментально отреагировал Алексей Морозов. Известный в прошлом хоккеист, а сейчас, если вы забыли, управляющий директор МХЛ и вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея.

«Слова Ларионова вызывают крайнее недоумение. Одним из главных принципов работы МХЛ всегда был принцип нулевой терпимости к коррупции. Если Игорю Николаевичу известны конкретные случаи коррупции в системе МХЛ, в клубах лиги, то, по моему мнению, он должен был обратиться к руководству МХЛ, ко мне лично либо в соответствующие инстанции, предъявив факты, подтверждающие его правоту. Вместо этого Ларионов выдвигает в СМИ голословные обвинения, что явно не выглядит как желание улучшить ситуацию в российском молодёжном хоккее», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Недовольство Морозова вполне справедливо. Обвинения Ларионова действительно выглядят голословными и бездоказательными, а самое плохое в том, что они были высказаны публично. Но очень любопытно, что управляющий директор МХЛ в принципе хоть как-то отреагировал.

Вот как давно вы вообще вспоминали о МХЛ? Знаете ли вы, что там происходит? Кто лидер, у кого в КХЛ растёт лучшая смена? Каковы перспективы развития нашего молодёжного клубного хоккея? Если не интересоваться специально, то этой информации нет в вашей голове. Потому что МХЛ в период управления ею Алексеем Морозовым превратилась в тихую, никому не интересную организацию со смутными целями и непонятными перспективами развития. Сам управляющий директор ведёт себя очень скромно и не делает ничего, чтобы про его детище кто-то вспоминал не только из-за позорных «рекордов» китайской команды.

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Сейчас же про МХЛ вдруг вспомнили, и мы даже с некоторым удивлением узнали, что Морозову не всё равно, что говорят про его лигу. Правильно, что он выступил и стал защищаться, но ещё правильнее было, если бы Морозов принимал хоть какие-то превентивные меры. В КХЛ ведь тоже не всё гладко, но это не мешает тому же Дмитрию Чернышенко постоянно выходить в прессу и сообщать о каких-либо позитивных сдвигах и изменениях. В МХЛ, уверен, не всё так плохо, но мы этого не знаем, потому что Морозов выбрал роль затворника. А между тем именно руководитель формирует для широкого обывателя картину своей организации. Но Алексей Алексеевич находится в тени, не рассказывает нам о хорошем, поэтому в МХЛ мы видим, в основном, только плохое. То, что на поверхности. Непонятные команды, отвратительная посещаемость, слабый приток молодёжи в КХЛ, теперь ещё вот Ларионов о коррупции говорит. Морозов упустил миллион возможностей сформировать хоть какой-то позитивный фон для Молодёжной лиги, сейчас он вынужден защищаться, но он уже находится в проигрышной позиции.

Потому что люди больше поверят Ларионову, чем Морозову, который, будучи руководителем МХЛ, выбрал путь свадебного генерала, на чьи слова обычно не обращают внимания. И это обиднее всего. Алексей Алексеевич – великолепный в прошлом хоккеист и уважаемый человек, к чьему мнению могли бы прислушиваться. Но он решил, что МХЛ не нужен никакой пиар, и теперь ему придётся доказывать, что в лиге коррупции нет, и вообще она (лига) развивается. Но сделать это в нашей стране (да после таких-то обвинений!) очень нелегко, да и нужно ли это делать? Люди пошумят, пообсуждают слова Ларионова, да и забудут об этом. И можно будет снова погрузиться в своё тихое болото.