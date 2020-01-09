За Овечкина сильно переживал сын! Но он не забил и стал худшим по плюс-минусу

«Столичные» приехали в Город братской любви, имея в активе три победных матча, в которых хоккеисты «Кэпиталз» забросили 15 шайб. Всё это, вкупе с недавним голевым дублем капитана команды Александра Овечкина, давало веские основания для удачной игры против «Филадельфии», у которой продолжалась серия из четырёх поражений, но на этот раз план не сработал.

Овечкин бросился в погоню! Два эффектных гола — и он снова в тройке лучших снайперов А ещё он догнал Селянне и стал 11-м снайпером в истории НХЛ.

О том, что надёжные командные взаимодействия у «Вашингтона» неожиданно дали сбой, стало ясно уже в первом периоде. Формально стартовая двадцатиминутка завершилась вничью, но хоккеисты «столичных» допустили целых пять невынужденных потерь шайбы при лишь одной у «Флайерз», а гол нападающего «лётчиков» Трэвиса Конечны стал лучшей иллюстрацией расхлябанности и невнимательности игры гостей в обороне. Защитник Ник Дженсен подарил шайбу Шону Кутюрье, которому не составило труда сделать так, чтобы партнёр открыл счёт.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Одним из немногих ярких моментов у «Вашингтона» в атаке стал гол, который организовал Евгений Кузнецов. В середине первого периода он стянул на себя двух игроков «Флайерз», уехал с шайбой в угол чужой зоны и выдал оттуда просто гениальную передачу на пятачок, которой воспользовался Якуб Врана. У Кузнецова продолжается результативная серия, которая достигла уже 7 матчей, на протяжении которых челябинец забил 4 гола и отдал 5 передач.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Второй период стал кульминацией беспомощности «Вашингтона» при реализации численного преимущества. За эти 20 минут хоккеисты «Филадельфии» трижды присаживались на скамейку штрафников (в том числе один раз — Михаил Воробьёв), но реализовать перевес «столичным» так и не удалось. Более того, они пропустили гол, когда соперник играл в меньшинстве, и эта шайба Кевина Хейза стала решающей.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Всего за матч «Вашингтон» не смог реализовать 5 возможностей численного преимущества и допустил 7 потерь при 4 у соперника. А автор второго гола «Флайерз» шведский защитник Роберт Хег смог забить впервые с марта прошлого года.



«В последнее время у нас дела шли не очень, но мы знали, что у нас отличная команда. Сегодня мы доказали, что можем побеждать даже очень крепкого соперника», — отметил после игры Шон Кутюрье. «Лично я поздравляю ребят с победой и отправляюсь домой, чтобы отметить успех бокалом мартини», — с улыбкой сказал на пресс-конференции наставник «оранжевых» Ален Виньо.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин не смог забить в четвёртом матче из последних пяти, закончив его с четырьмя бросками и показателем полезности «-2» (худший в команде вместе с Никласом Бекстрёмом). Российскому снайперу не помогла даже поддержка со стороны сына Серёжи, который самым активным образом поддерживал его, увидев папу по телевизору.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».