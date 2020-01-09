ЦСКА на вершине, Знарок – злой гений СКА. Расклады по Западу КХЛ

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Отгремел молодёжный чемпионат мира, и российские любители хоккея снова сконцентрировали внимание на Континентальной хоккейной лиге. Здесь начинается самое интересное: командам осталось провести менее 20 матчей, не за горами выход на финишную прямую. Прикидываем расклад на самую горячую пору регулярного сезона. Продолжаем Западной конференцией.

«Барыс» не обгонит «Авангард», Новосибирск увидит плей-офф. Расклады по Востоку КХЛ У «Ак Барса» нет реальных конкурентов, а «Трактор» уйдёт с последнего места.

«Динамо» (Минск)

45 игр, 30 очков, 12-е место

Как дела сейчас: минчане который год разочаровывают своих болельщиков и занимают место на дне турнирной таблицы Запада. Команда Крэйга Вудкрофта доигрывает сезон, так как рассчитывать на высокий результат не приходится. Это понимают и тренерский штаб, и хоккеисты. Интересно, какие выводы будут сделаны на этот раз? Сейчас уже ничего не изменить, но ведь отпуск у «зубров» получится долгим.

Чего ждать на финише регулярки: ничего хорошего. В дедлайн «зубры» расстались со своим лидером – финским нападающим Теэму Пулккиненом, серьёзно ослабив свой и так далеко не звёздный состав. Думается, что «Динамо» так и останется на последнем месте в конференции. Минску пора определиться, для каких задач ему нужен клуб в КХЛ, иначе света в конце тоннеля так и не будет видно.

Прогноз: 12-е место.

«Динамо» (Рига)

46 игр, 32 очка, 11-е место

Как дела сейчас: рижане – главный конкурент минчан по низу турнирной таблицы. Из последних 13 матчах хоккеисты Гиртса Анкипанса выиграли лишь в двух. Такими темпами из подвала Запада динамовцам не выбраться. Собственно говоря, рижане, как и минчане, тоже доигрывают сезон. На большее при таком отношении к делу рассчитывать сложно.

Чего ждать на финише регулярки: если в Минске расстались с Теэму Пулккиненом, то в Риге отправили в «Авангард» Брэндона Макмиллана. Тем самым в «Динамо» дали понять, что за хорошее вознаграждение готовы попрощаться с одним из ведущих игроков. Подобный подход свойственен для аутсайдеров, так что ждать от «Динамо» какого-то прогресса и рывка не приходится. На это попросту нет ресурсов.

Прогноз: 11-е место.

«Северсталь»

46 игр, 41 очко, 10-е место

Как дела сейчас: в характере череповчанам не откажешь – они бьются в каждой отдельно взятой игре. Да, не всегда хватает мастерства, но коллектив Андрея Разина старается брать своё за счёт других качеств. И это похвально, так как в этом плане на команду приятно смотреть. Например, в последних пяти встречах «Северсталь» проиграла лишь однажды. Это достойный результат.

Чего ждать на финише регулярки: ждать борьбы за плей-офф. Шансов не так много, как хотелось бы череповецким болельщикам, но опускать руки в череповецком клубе никто не собирается. Есть опытные игроки, есть задорная и талантливая молодёжь. Нет сомнений, что Андрей Разин настроит своих хоккеистов на решающие матчи.

Прогноз: 9-е место.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

ХК «Сочи»

46 игр, 41 очко, 9-е место

Как дела сейчас: после смены главного тренера и прихода Александра Андриевского сочинцы, как это обычно бывает, взбодрились. Но запаса прочности южанам по-прежнему не хватает. Например, «леопарды» могут буквально рассыпаться и с треском проиграть дома ЦСКА – 1:7. А ведь эта игра стала самой посещаемой для «Сочи» в сезоне. Местные болельщики явно хотели увидеть совершенно иной результат.

Чего ждать на финише регулярки: «Сочи», как и «Северсталь», постарается побиться за плей-офф, но шансов у «леопардов», на наш взгляд, ещё меньше, чем у Череповца. Сказывается низкий бюджет, достойно усиливать состав в этой связи очень сложно. Скорее всего, черноморский клуб опустится на одну строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Прогноз: 10-е место.

«Торпедо»

45 игр, 49 очков, 8-е место

Как дела сейчас: команда Дэвида Немировски показывает, пожалуй, самый весёлый хоккей на Западе, если вообще не во всём регулярном чемпионате. Нижегородцы много забивают, но и пропускают прилично. Яркий и зрелищный хоккей зачастую нравится зрителю, но далеко не всегда приносит приемлемый результат. В Нижнем Новгороде это осознают. Да, в плей-офф команда попадёт, но пройти дальше первого раунда с такой игрой будет сложно.

Чего ждать на финише регулярки: впереди у «Торпедо» много непростых матчей, важно набрать в них максимум очков. Иначе «Сочи» и «Северсталь» могут серьёзно поддавить. Тренерскому штабу стоит поставить нижегородцам более дисциплинированную и строгую игру в обороне. Пожалуй, это одна из ключевых задач на финиш регулярки, помимо набора очков. Тогда и в плей-офф можно будет повыше забраться.

Прогноз: 8-е место.

«Витязь»

Как дела сейчас: конечно, той прыти и напористости, которая была у «Витязя» на старте регулярке, сейчас нет и в помине. Держать столь высокий темп на дистанции клубу из Подмосковья сложно, а тут ещё и обмены со СКА сыграли свою роль. В результате подмосковный коллектив серьёзно упал в турнирной таблице, но очковый задел позволяет «Витязю» не сильно беспокоиться о месте в плей-офф.

Чего ждать на финише регулярки: скорее всего, «Витязь» продолжит играть в своё стиле и так и останется на седьмом месте. Команда у Михаила Кравеца крепкая, но звёзд с неба не хватающая. Многое будет зависеть от игры вратарей и форварда – ветерана Александра Сёмина, который в нынешнем сезоне выглядит здорово. Хватит ли сил на концовку?

Прогноз: 7-е место.

«Локомотив»

46 игр, 55 очков, 6-е место

Как дела сейчас: после провального старта и неудачной работы Крэйга Мактавиша, который так и не приспособился к работе в КХЛ, «Локомотив» пришёл в себя и ожил. Старший тренер Майкл Пелино, как и Мактавиш, канадец, но он работает в Континентальной лиге давно, выигрывал Кубок Гагарина с «Магниткой». В трёх последних матчах ярославцы победили, в двух из них и вовсе ни разу не пропустив. Так что дела у «железнодорожников» явно налаживаются.

Чего ждать на финише регулярки: «Локомотив» способен прибавить, и под конец регулярного чемпионата соперникам явно не стоит расслабляться. По составу ярославцы выглядят интереснее «Спартака», поэтому попробуем предположить, что регулярку «железнодорожники» закончат на более высоком месте.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прогноз: 5-е место.

«Спартак»

46 игр, 57 очков, 5-е место

Как дела сейчас: «Спартак» при Олеге Знарке серьёзно преобразился. Помнится, как раньше на лавку, дабы взбодрить хоккеистов, вставал даже генеральный менеджер Алексей Жамнов. Сейчас о таком не может идти и речи – команда полностью управляема. Единственное, что бросается в глаза, — у «Спартака» достаточно возрастной состав, что может сказаться на финише регулярного чемпионата. Лазарет красно-белых практически не пустует.

Чего ждать на финише регулярки: Знарок не позволит команде играть спустя рукава. Москвичи удачно играют в том числе и с лидерами – так, Олег Валерьевич стал едва ли не грозой СКА, уже обыграв «армейцев» трижды в нынешнем сезоне. Но вряд ли «Спартаку» удастся занять место выше «Локомотива». В первом раунде плей-офф вполне может образоваться пара «Динамо» (Москва) – «Спартак».

Прогноз: 6-е место.

«Йокерит»

44 игры, 61 очко, 4-е место

Как дела сейчас: с приходом на пост главного тренера Лаури Марьямяки у «Йокерита» стали возникать определённые проблемы с игрой. Всё-таки ушедший в сборную Финляндию Юкка Ялонен – тренер более опытный и обученный. Но Марьямяки смог сделать выводы из допущенных ошибок и поднять «джокеров» в верхнюю часть турнирной таблицы.

Чего ждать на финише регулярки: «Спартак» к себе «джокеры» уже не подпустят, зато могут посоперничать с московским «Динамо». Но предположим, что все команды останутся на своих местах. Спады у «Йокерита» ещё будут, без них пройти концовку не получится.

Прогноз: 4-е место.

«Динамо» (Москва)

47 игр, 62 очка, 3-е место

Как дела сейчас: у финнов на три игры меньше, чем у московского «Динамо», при этом у москвичей всего на очко больше. Однако состав у бело-голубых посильнее, а первое звено во главе с Вадимом Шипачёвым и вовсе едва ли не сильнейшее в лиге. Правда, как только Шипачёва серьёзно закрывают и не дают ему показывать свой хоккей, у динамовцев моментально возникают проблемы. На это Владимиру Крикунову и его помощникам стоит обратить особое внимание.

Чего ждать на финише регулярки: запас прочности у «Динамо» есть. Другой вопрос, удастся ли его целиком воплотить в результат. Или же московский клуб будет экономить силы в преддверии матчей плей-офф? Ожидать от «Динамо» можно всего, хитрости Крикунову не занимать. Главное – не пустить выше себя «Йокерит», а также постараться навязать борьбу двум «армейским» командам.

Стоит закрыть Шипачёва – у «Динамо» проблемы. ЦСКА раскусил лучшего центра лиги Результативная серия Вадима оборвалась в игре с лидером КХЛ.

Прогноз: 3-е место.

СКА

46 игр, 63 очка, 2-е место

Как дела сейчас: после впечатляющей серии из 12 побед СКА слегка сбавил обороты. Силы не бесконечны, да и состав у СКА нынче не такой, как раньше. Звёзд вроде Ковальчука, Войнова или Дацюка в клубе больше нет, поэтому постоянно обыгрывать всех и вся сложновато. Хотя удачные серии случаются и сбрасывать со счетов СКА по-прежнему никто не собирается.

Чего ждать на финише регулярки: СКА продолжит конкурировать с ЦСКА за первое место на Западе, но обойти московских «армейцев» будет трудно. Команде Алексея Кудашова не всегда хватает стабильности и запаса прочности. Но вряд ли для СКА сильно принципиально выиграть конференцию. Ведь всё самое главное начнётся дальше.

Прогноз: 2-е место.

ЦСКА

45 игр, 67 очков, 1-е место

Как дела сейчас: ЦСКА – самый стабильный клуб КХЛ за последние годы, а уж в регулярном чемпионате подавно. У Игоря Никитина роскошный подбор игроков, много возможностей для манёвра. Так что дела у ЦСКА идут хорошо – 10 побед в последних 12 играх, заслуженное первое место, ещё и на матч меньше, чем у СКА, при четырёхочковом отрыве от Питера.

Чего ждать на финише регулярки: такой же стабильной и уверенной игры. ЦСКА без особых проблем станет первым и, по всей видимости, сыграет с «Торпедо» в первом раунде в плей-офф.

Прогноз: 1-е место.