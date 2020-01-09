Овечкин – с отрывом худший игрок «Вашингтона» по полезности. Как так получилось?

Звёздный российский форвард залез в большой «минус». Но это не означает, что Александр отбывает номер на льду.

О рекордах и величии Александра Овечкина в последнее время не пишет только ленивый. И звёздный капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» абсолютно заслужил, чтобы про него писали много и в основном положительном ключе. Всё-таки Овечкин является звездой не только своей организации, в историю которой он давно вписан золотыми буквами, но и всей лиги.

За Овечкина сильно переживал сын! Но он не забил и стал худшим по плюс-минусу Кузнецов отдал гениальную голевую передачу, но этого было мало.

Именно поэтому, например, отказ Овечкина от участия в Матче звёзд разочаровывает и беспокоит руководство НХЛ.

«Да, решение Овечкина нас беспокоит. В прошлом году я первый защищал Александра, когда тот отказался от участия в Звёздном уик-энде. Я сделал это потому, что Овечкин всегда невероятно много трудился с точки зрения продвижения имиджа лиги, в том числе регулярно участвуя в Матчах звёзд ранее. Но два года подряд… НХЛ нужно обсудить это с профсоюзом игроков, пока такие действия не стали тенденцией», — заявил в эфире TSN заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.

Отдых или протест? Что скрывается за решением Овечкина отказаться от Матча звёзд НХЛ Главная звезда лиги второй год подряд не хочет в этом участвовать. И даже дисквалификация Овечкину не страшна.

Однако, помимо всех рекордов результативности, всей той пользы, которую Овечкин приносит своей команде, есть и некоторые отрицательные моменты. А куда же без них? Недостатки и недочёты были, есть и будут даже у самих великих спортсменов, к которым, безусловно, можно отнести и самого Овечкина. На один из них мы обратили внимание после очередного матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия» принимала «Вашингтон».

Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил 20 минут и 9 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-2». Полезность Александра в нынешнем сезоне достигла отметки «-12», что с большим отрывом является худшим результатом во всей команде. На втором месте по минусу располагаются форвард Никлас Бекстрём и защитник Ник Дженсен (по «-5»).

Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/2020



45 игр, 42 (26+16) очков

Показатель полезности: «-12»

Штраф: 22 минуты

Голы в равных составах: 17

Очки в равных составах: 29

Голы в большинстве: 9

Очки в большинстве: 13

Среднее игровой время за матч: 20 минут 32 секунды

«Как такое возможно с лидером атаки команды и форвардом, забросившим в нынешней регулярке уже 26 шайб?», — спросите вы. Но здесь есть определённые нюансы, на которых мы остановимся более подробно.

Овечкин уже традиционно проводит на льду много времени. В среднем за матч россиянин получает 20 минут и 32 секунды. Это третий результат в команде (больше только у защитников Карлсона и Орлова) и лучший показатель среди нападающих. Таким образом, шансы на то, что Овечкин окажется на льду во время пропущенного своей командой гола значительно увеличиваются.

Кроме того, Александр – король большинства и главная ударная сила спецбригад «Кэпиталз». В нынешнем сезоне в активе Овечкина уже девять заброшенных в большинстве шайб, но, согласно хоккейным правилам, «плюс» в графу «коэффициент полезности» за голы в большинстве не ставят. Таким образом, от 26 заброшенных россиянином шайб можно смело отнимать девять, за которые нападающий не получил никаких вистов. А ведь есть ещё и четыре результативные передачи. В равных составах Овечкин забивает не так много, как хотелось бы.

Нельзя не обратиться и к общекомандной статистике. Первое звено «столичных» заточено исключительно под атаку, а оборонительными способностями ни Овечкин, ни центральный нападающий Бекстрём, ни силовой форвард Уилсон никогда особо не славились. Задача Овечкина и Бекстрёма – создавать, креативить, забивать, а Уилсон по мере возможности им в этом помогает.

Большие вопросы и к оборонительной линии «Вашингтона» в целом. Только вдумайтесь: из первых восьми команд в общей турнирной таблице у лидирующих «Кэпиталз» больше всего (133) пропущенных шайб. Это, конечно, слабо, учитывая уровень команды и амбиции американского клуба.

Поэтому прибавлять в оборонительных качествах нужно не только Александру Овечкину, но и всей команде Тодда Рирдена.