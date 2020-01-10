У Панарина уже 61 очко! Он побил рекорд Гретцки в «Рейнджерс»!

Игорь Шестёркин очень нервничал перед своим первым матчем в НХЛ, но сумел одержать победу. Дебют прошёл не без шероховатостей, однако результат был достигнут, а Шестёркин получил хорошую прессу и отличные отзывы от тренера и одноклубников.

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Русский вратарь сейчас пытается поймать за хвост свою птицу удачи. В «Рейнджерс» отреагировали на успехи Шестёркина в АХЛ и дали шанс показать себя на высочайшем уровне. Сейчас Игорю нужно доказать всем в Нью-Йорке, что на него можно положиться, и когда «синерубашечникам» настанет время проводить изменения во вратарской бригаде (Лундквист не вечен), то Шестёркин будет тут как тут. После победы над «Колорадо» Игорю доверили место и в матче с «Нью-Джерси», и наш голкипер снова не подкачал.

Хотя началось всё для Игоря, как и в предыдущей игре, не слишком удачно. Две шайбы к седьмой минуте Шестёркину не забросили, но на 9-й минуте россиянин пропустил необязательный гол. Игорь неудачно отразил бросок игрока «Дэвилз», не справился и с добиванием. Обидно для «Рейнджерс» то, что дело происходило в большинстве.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Конечно, Шестёркин немного нервничал, это абсолютно нормально. Но главное, что у него не дрожали руки во время игры и он давал полевым хоккеистам «Рейнджерс» определённую уверенность. В матче с «Дэвилз» Шестёркин пропустил ещё дважды, но вина его в этих голах минимальна. Оба раза «синерубашечники» упускали на своём пятачке Блейка Коулмана, который сначала мастерски подставил клюшку и изменил направление полёта шайбы прямо перед носом Шестёркина, а затем продавил Джейкоба Трубу и оформил дубль. Кстати, в этой шайбе «Нью-Джерси» поучаствовал Никита Гусев, набравший своё первое очко за три матча.

Больше «дьяволы» забить не смогли, и в этом огромная заслуга русского вратаря. Дело в том, что хоккеисты «Нью-Джерси» за весь матч нанесли 49 бросков, соответственно Шестёркин оформил 46 спасений! Игорь показал третий результат в истории «Рейнджерс» по сейвам за матч для голкиперов-новичков, лишь два сейва недотянув до показателя Александра Георгиева в позапрошлом сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Шестёркин был хорош, он не позволил развернуться «дьяволам» у чужих ворот. Зато на противоположной стороне площадки мощная атака «синерубашечников» во главе с Панариным устроила настоящий праздник. Сам Артемий уже на 6-й минуте открыл счёт – классным броском из правого круга вбрасывания замкнул позиционную атаку своей команды.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Вслед за этим «Рейнджерс» оформили ещё два гола, но к середине матча счёт был уже 3:3 – дважды постарался Коулман. Впрочем, остановить хозяев площадки в этот вечер было трудно. Особенно это касалось защитника Тони Деанджело. В первом периоде он принял участие во всех трёх голах своей команды, а на 33-й минуте забил в ворота Макензи Блэквуда победный. Ещё через три минуты великолепный Деанджело оформил хет-трик и пятое очко за игру, а Блэквуд поехал отдыхать.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В этом эпизоде Панарину, у которого не получился бросок, засчитали результативную передачу, а в третьем периоде Артемий заработал ещё один балл, когда забивал Йеспер Фаст.

Таким образом, Хлебушек во второй игре подряд набрал три очка, укрепившись в роли лучшего бомбардира «Рейнджерс». У Панарина 61 (24+37) очко в 43 матчах – потрясающий результат! Настолько потрясающий, что эта статистика позволила Панарину побить рекорд «Рейнджерс», установленный самим Уэйном Гретцки! В сезоне-1996/1997 великий нападающий на аналогичном отрезке сезона набрал 59 очков, забросив 16 шайб и сделав 43 результативные передачи. Похоже, Артемий в первый же сезон действительно становится легендой «Нью-Йорка». Хотя, конечно, поклонникам «Рейнджерс» хотелось бы, чтобы индивидуальные успехи Панарина сильнее отражались на результатах команды – «синерубашечники» по-прежнему идут вне зоны плей-офф на Востоке.