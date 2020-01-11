Егоров сходил на матч «Рейнджерс» и увидел человека, для которого нет рамок – ни в игре, ни в словах.

«Пусть хоть каждый день показывают». Панарин – о старом финале МЧМ и первом Матче звёзд

Панарин сегодня – главный хоккеист на великой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Джерси Артемия продаются на великой арене чаще, чем свитера любого другого хоккеиста. Его имя, если исходить из статистики продаж атрибутики, будет приносить «Рейнджерс» больше $ 2 млн ежегодно. А его игра восхищает Америку.

— Артемий – новый Гретцки, — говорят фанаты клуба.



— Он – наш будущий капитан, — убеждены даже те, кто сомневался, что парень из России заслуживает второго после Макдэвида контракта в лиге.



— Именно с ним мы вновь станем великими! – говорят о простом парне из Коркино, который, приобретая звёздный статус, не теряет русской искренности и простоты.

В победном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Артемий набрал очередные три очка, стал второй звездой матча и вновь, без стеснения и с иронией, ответил на вопросы о первом для себя Матче всех звёзд и недостатках нашего хоккея.

«Моё отношение к Матчу звёзд все знают»

— Ходили мы по арене, говорили с людьми и чего только не слышали: «Панарин — и новый Гретцки, и человек, который отрабатывает каждую копейку большого контракта, и что с вместе с Шестеркиным они сейчас тянут команду». Ничего себе здесь к русским парням отношение.

— Думаю, что просто сезон неплохой у нас по личной статистике, а так мы пока за плей-офф боремся. Если бы у меня было три набранных очка, то такого отношения не было бы. Это везде так: играешь хорошо – тебя любят, играешь плохо – не любят.

«Да какой я основной? Хрен с горы». Шестёркин – новый герой «Рейнджерс» Российский вратарь влюбляет в себя великий «Мэдисон Сквер Гарден». Наш корреспондент встретился с ним после его второго матча в НХЛ.

— Вас выбрали на Матч всех звёзд. В прошлом сезоне говорили, что это «шняга». Изменилось мнение?

— Не знаю, что ответить, — смеётся Панарин.

— Но готов сделать этот матч не шнягой?

— Ага, готов, — подыгрывает Артемий.

— Уже знаешь, в каких-то конкурсах будешь участвовать?

— Вообще не знаю. Я стеснительный такой. Как там, например, буллиты исполнять, что-то думать. Надеюсь, что меня не поставят в конкурсы на скорость, потому что я тихоход. Не знаю, какое место у меня там будет, я бы на тренерском мостике постоял.

— Правильно, указывать всем звёздам НХЛ, что делать.

— Легко. Знарку бы позвонил, он бы мне объяснил всё.



— То есть нет такого, что попадание на Матч звёзд – это вау?

— Моё отношение к нему все знают, я не буду ничего такого говорить. И вообще сейчас не до него, игры через день идут.



Статистика Панарина в сезоне-2019/2020



— Кстати, Знарок сейчас царём становится, «Спартак» поднял.

— Очень круто. Знающие люди в нём не сомневались.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

«Эмоции – это наша русская проблема. Выходим, как на войну, а надо в хоккей играть»

— Смотрели финал МЧМ?

— Конечно.

— По «Матч ТВ»?

— Не, не по Матч ТВ. А то есть там такие люди.

— Тарасенко?

— Я не знаю, а что, он тоже смотрел?

Жена Тарасенко: муж минут 10 смотрел финал МЧМ без звука, пока не увидел себя на поле

— Ну, жена его сказала. Просто, похоже, все, кто на «Тарас» — все смотрели по «Матч ТВ». Тарасов, Тарасенко. Ну, депутат еще Дегтярев.

— Ну вот, я об этом, да. Они вот как раз в облаках все там. Ну ладно, финал смотрел на YouTube со всеми рекламами, не в очень очень хорошем качестве, потому что нельзя платить. А так – и Ларионов, и Брагин правильно сказали, что игра была красивая, и всем болельщикам понравилось, как наши ребята играли. Если в том же направлении двигаться, то успех у нас будет. Командная игра, пас, комбинации – это наш хоккей, а не каждый взял шайбу, и побежал. Было видно, что ребята техничные. Слава Богу, я подписал в НХЛ свой контракт, не придётся с ними конкурировать.

— Что с эмоциями было? Они в итоге перехлестнули.

— На самом деле, это наша проблема. Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого. Наверное, надо выходить играть в хоккей, а нас настраивают, что надо выходить и народ крошить. Конечно, ребята выходят, и эмоции захлёстывают, доказываем постоянно всем…

Камера TSN здесь ни при чём. Россия сама отдала золото Канаде О том, из-за чего наша команда может не выиграть МЧМ, было известно давно. Где было тонко, там и порвалось.

— Ваше мнение о Брагине? Его время закончилось?

— Как закончилось? Все же видели, как играла команда. Да, золота давно нет, но всегда призовые места. Не мне решать, но команда играла красиво, и была гордость за сборную. За результат обидно, были рядом с золотом, но всё только начиналось. Но доказали, что двигаемся в правильном направлении.

«Люди не виноваты, что смотрели старый финал в записи»

— Про знаменитый момент с камерой TSN что скажете?

— Блин, я вообще ругался на судей. К Брагину ещё арбитр подъехал, что-то сказал, тот сделал вид, что понял. В моём стиле Валерий Николаевич сработал. Вроде как правила есть какие-то, но обидно. Шайба же за площадку летела, надо убирать такое правило.



— А всё-таки — люди, которые смотрели финал МЧМ-2011 в записи, это просто глоры, которые не вникают в детали, или они не обязаны в них вникать?

— Конечно, они не обязаны знать. Это обязанность пиар-менеджеров, которые развивают хоккей.

Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.

— «Матч ТВ» показал.

— Я забивал в той игре, пусть хоть каждый день показывают, — сказал Панарин.

Редкий российский спортсмен, который не боится играть и говорить. Поэтому его и любят: как в США, так и в России.