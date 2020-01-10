Зато на профильные каналы поставили игры минского «Динамо» с «Витязем» и ЦСКА с «Куньлунем».

КХЛ провела вынесенный матч в Таллине, но не показала на нашем ТВ. Почему так происходит?

Сама идея KHL World Games – матчей КХЛ, вынесенных в Европу – выглядит интересно и привлекательно. Например, в Давосе в нынешнем сезоне друг с другом уже сыграли «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Да, пусть определённые недочёты и были (так, организаторы перепутали и включили старый российский гимн, а про гимн Башкортостана, который принято включать на домашних матчах юлаевцев, забыли вовсе), но в целом задумка удалась. Трибуны были заполнены, уфимцы и казанцы показали зрелищный и интересный хоккей, а зрители у телеэкранов могли посмотреть игру в свободном доступе.

«Зелёное дерби» в швейцарской сказке. Ярче всех в Давосе сверкал Умарк «Салават» и «Ак Барс» выдали яркий матч в Швейцарии, героем которого стал шведский нападающий уфимцев.

10 января 2020 года был запланирован очередной матч из серии KHL World Games. В Таллине «Йокерит» принимал «Северсталь».

Напомним, что матчи КХЛ в Таллине начали проходить ещё с 2016 года, когда в этот небольшой и уютной городок приезжали рижское «Динамо» и «Магнитка», а уже через два дня рижане приняли в столице Эстонии «Трактор».

В октябре 2018 года на арене «Ледовый холл Тондираба» встречались «Йокерит» и «Спартак», а вскоре в гости к «джокерам» приехала «Северсталь». Так что череповчанам эта арена прекрасно известна. Кстати, тогда сильнее оказались финны – 3:2, но Александр Гулявцев, возглавлявший «Северсталь», похвалил команду.

«Вроде не в чем упрекнуть команду. Сегодня все работали от первой до последней минуты, держали игровую дисциплину. Парни проявили характер, достали матч, но потеряли концентрацию и пропустили обидный гол за 30 секунд до конца. Главное, чтобы на команде это не сказалось — такие поражения до боли обидные. Тем не менее ребят упрекнуть сегодня не могу», — заявил тренер.

И вот череповчане снова прибыли в Таллин, но уже под руководством Андрея Разина. И ведь наверняка многие люди рассчитывали посмотреть, а как вообще проходят игры КХЛ в Таллине? Далеко не все болельщики видели тамошний стадион, не прочувствовали эстонскую специфику.

Каково же было удивление, когда выяснилось: прямой трансляции игры «Йокерит» — «Северсталь» в рамках KHL World Games на общедоступных каналах не будет. На этом моменты мы остановимся подробнее.

Итак, где можно было посмотреть игру на территории России? На официальном сайте КХЛ за деньги, либо же по каким-то пиратским, как их называют, ссылкам в Интернете, чего, конечно, совершенно не хотелось делать. Качество там будет соответствующее, картинка постоянно тормозит, а можно и вовсе на какой-нибудь финский комментарий нарваться, если попасть на иностранную трансляцию. Российскому зрителю подобный вариант явно не доставит удовольствия.

Основная цель KHL World Games – популяризация хоккея во всех странах. Но в таком случае трансляцию на территории России, где собрано основное число болельщиков и любителей Континентальной лиги, нужно организовывать нормально. Что же мы видим на нашем ТВ?

На «Матч ТВ» хоккеем и вовсе не пахло. Там показывали баскетбольную Евролигу: «Химки» играли с «Зенитом». Хорошо, вопросов нет, смотрим дальше. У КХЛ есть два профильных канала, на которые, что логично, нужно выводить матчи, которые больше смотрят и которые сама лига хочет максимально раскрутить и распиарить. Да, вывеска «Йокерит» — «Северсталь» далеко не самая громкая, но ведь подобное событие в Европе нужно максимально рекламировать и пускать в народ!

В результате же по телеканалу КХЛ ТВ решили показать матч между минским «Динамо» и «Витязем», а КХЛ ТВ HD запустили игру ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар». Про игру «Динамо» — «Витязь», при всём уважении к обеим командам, вообще отдельный разговор. Вот её можно точно убирать на сайт КХЛ и пусть те, кому она интересна, её покупают и смотрят.

Да и ЦСКА у нас показывают столько, что можно сильно не частить, даже учитывая чемпионский имидж «армейцев». А уж тем более не стоит сильно превозносить встречу с «Куньлунем». Китайский клуб у себя на родине не сильно популярен, а про Россию и вовсе не приходится говорить.

В общем, логике такие решения Континентальной хоккейной лиги не поддаются совершенно. С одной стороны, делается всё правильно и матчи КХЛ популяризируются и проводятся во по всей Европе, а с другой стороны их просто не ставят в эфирную сетку и отправляют смотреть куда-то на собственный сайт.

Кстати, среди местного населения матч «Йокерит» — «Северсталь», завершившийся победой финнов, вызвал достаточно оживлённый интерес. На игру, судя по протоколу, пришло 4321 человек. Показатель для Таллина вполне достойный.