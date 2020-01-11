Свечников догнал Овечкина и Кузнецова! Его классный пас помог «Каролине» выиграть

Главной новостной темой для болельщиков «Харрикейнз» перед матчем с «Аризоной» стало возобновление карьеры ветераном Джастином Уильямсом. Аксакал по прозвищу Мистер Седьмая Игра вернулся в стан родных «ураганов», получил свой привычный 14-й игровой номер, но на игру заявлен пока не был — в 38 лет не так просто начинать играть в середине регулярного чемпионата. Но «Каролина» справилась с «койотами» и без Уильямса, а главными героями у хозяев стали голкипер Петр Мразек, отразивший все 32 броска, и Андрей Свечников, подаривший своей команде победный гол.

Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.

Главная шайба в матче была заброшена в середине первого периода при самом активном участии Свечникова, который хоть и не стал автором гола, но сделал всё, чтобы он состоялся. Удачно отборовшись в углу чужой зоны, молодой россиянин собрал вокруг себя Джордана Истерли и Брэда Ричардсона, а затем выдал прекрасную передачу на пятачок, где уже ждал Уоррен Фёгеле. Пас был в лучших традициях вашингтонского кудесника Евгения Кузнецова, но был хорош и сам по себе, заставив телевизионных комментаторов восхищённо воскликнуть: «Это хоккей, детка!».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Для Свечникова это набранное очко стало пятым в шести последних матчах (2 гола, 3 передачи). В списке лучших бомбардиров «Каролины» 19-летний российский форвард идёт на первом месте, на один балл опережая Теуво Терявяйнена и на два — защитника Даги Хэмилтона. Кроме этого, Свечников догнал по количеству очков Александра Овечкина и Евгения Кузнецова (по 42) и в списке самых результативных россиян сезона уступает только Никите Кучерову (49) и Артемию Панарину (61).

Календарь и результаты «Каролины Харрикейнз»

Внимания заслужил и третий гол «Харрикейнз» в этом матче, автором которого стал Мартин Нечас. В концовке второго периода он остроумно объехал ворота, чем ввёл в ступор голкипера Антти Раанту, и с неудобной руки отправил шайбу в противоположный угол.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Отличная, прекрасная работа. Первый период был ключевым, все хорошо делали своё дело. Во втором было классное усилие от Дзингела. Отличная победа, наслаждаемся ей, но завтра встречаемся в 11. Чемпионат не заканчивается, правильно? Вспомним, чего мы достигли, когда давили на газ в прошлом», — сказал после матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор своим подопечным.

На данный момент «ураганы» являются обладателями первой кубковой уайлд-кард, но уже во вторник им предстоит интригующий визит в столицу США, где Свечников-младший встретится со своим давним оппонентом Александром Овечкиным.