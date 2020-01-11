Главные сделки дедлайна КХЛ. Кто заиграл, а чей переход пока не сработал?

Малыхин забил в трёх матчах подряд за «Спартак», но получил травму, а Пулккинен уже успел попасть под критику Крикунова.

В ночь с 27 на 28 декабря 2019 года в КХЛ закрылось трансферное окно. В лиге состоялось сразу несколько интересных переходов. Рассказываем, кто из хоккеистов уже заиграл и успел проявить себя в новых командах, а кому нужно просыпаться и прибавлять.

В КХЛ закрылось трансферное окно. Всё о главных обменах и сделках Кручинин оказался в Уфе, Малыхин перешёл в «Спартак», а Рундблада на флажке обменяли в ХК «Сочи».

н. Алексей Кручинин («Салават Юлаев»), 28 лет

2 матча, 0 очков, «0» показатель полезности

Форвард Алексей Кручинин перестал проходить в состав «Трактора», в результате чего был обменян в «Салават Юлаев». Кручинин присоединился к уфимцам ещё на Кубке Шпенглера в Швейцарии, а затем сыграл два матча в КХЛ. В частности, в звене с Манниненом и Сошниковым. Пока – безуспешно. Статистика Кручинина в уфимском клубе в матчах КХЛ нулевая, хотя в среднем Алексей проводил на площадке почти по 13 минут за игру.

Алексей Кручинин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

н. Теэму Пулккинен («Динамо» Москва), 28 лет

5 матчей, 3 (2+1) очка, «+2» показатель полезности

Изначально было понятно, что Пулккинен вряд ли провалится в московском «Динамо». Этот финский крайний форвард в последние годы являлся лидером атак минского «Динамо», постоянно принося пользу на льду. Вот и в московском «Динамо» он точно не выглядит белой вороной. Пулккинен играет во втором звене с Полыгаловым и Тарасовым, явно не портя общей картины. Правда, без критики от требовательного Владимира Крикунова, конечно, всё равно не обойтись. Но голы к Пулккинену уже приходят.

Крикунов: взаимодействие у Пулккинена во втором звене пока не очень

з. Давид Рундблад (ХК «Сочи»), 29 лет

3 матча, 1 (0+1) очко, «0» показатель полезности

Один из самых громких трансферов в дедлайн случился на самом флажке. СКА отдал шведского защитника Давида Рундблада в ХК «Сочи», так как у Питера был серьёзный перебор легионеров. В южном клубе скандинав играет в первой паре с соотечественником Бертильссоном. У Рундблада много игрового времени (в среднем 24 минуты 50 секунд за матч), он играет в большинстве, но результативность пока хромает. А ведь её от Давида как раз и ждут. Помимо, разумеется, надёжной игры в обороне.

н. Фёдор Малыхин («Спартак»), 29 лет

3 матча, 3 (3+0) очка, «-1» показатель полезности

В отличие от Кручинина, который пока не освоился в «Салавате», Фёдор Малыхин, тоже покинувший «Трактор», не стал откладывать дело в долгий ящик. Форвард сходу принялся доказывать свою состоятельность, забив в трёх матчах подряд после перехода в «Спартак». Столько же шайб было в 29 играх за «Трактор». Это, согласитесь, показатель. И всё бы хорошо, если бы Малыхин не получил травму в игре с «Йокеритом», из-за которой он был вынужден пропустить выездную серию красно-белых. Это расстроило тренерский штаб москвичей. Малыхин придал атакам спартаковцев мощи.

Кручинин – в «Салавате», Макаров – в «Сибири». Всё о дедлайне в КХЛ Юрьев день не заставил скучать ни клубы, ни болельщиков.

н. Игорь Макаров («Сибирь»), 32 года

5 матчей, 0 очков, «0» показатель полезности

Макаров не проходил в состав «Авангарда», в результате чего логично сменил команду и перебрался в Новосибирск. По первым трём играм Игорь не произвёл никакого впечатления – будто его и не было на льду. А вот в последней победной игре с«Локомотивом» его звено (Макаров играет с Чесалиным и Комаровым), наверное, было лучшим у хозяев. Игорь неплохо поработал у бортов, придавал «Сибири» активности. Но, конечно, с результативностью у нападающего большие проблемы. Пора просыпаться.

Игорь Макаров Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

з. Мэтью Майоне («Динамо» Рига), 29 лет

3 матча, 1 (0+1) очков, «-1» показатель полезности

Блудный канадский защитник Мэтью Майоне, поигравший в «Куньлуне» и не прошедший просмотр в минском «Динамо», вернулся туда, где стал знаменит. Зря канадец менял команды – так, как в Риге, он не играл нигде. Мэтью повезло, что рижане снова приняли его к себе, пусть и подписав контракт на совсем небольшие деньги. В столице Латвии Майоне играет по 15 с половиной минут за матч, подключается к атакам и за три игры уже успел заработать небольшой минус в графе «полезность». Но сильным компонентом Майоне всегда была его результативность. С ней пока тоже не фонтан.

н. Никита Коростелёв («Адмирал»), 22 года

5 матчей, 1 (0+1) очков, «-1» показатель полезности

Интересно наблюдать за молодым нападающим Никитой Коростелёвым, который не проходил в состав ЦСКА (выступал за «Звезду») и был отправлен набираться игровой практики в «Адмирал». Коростелёв долгое время выступал в Канаде и США, совсем недавно — в нынешнем сезоне — вернувшись в Россию. У Сергея Светлова во Владивостоке он провёл уже пять матчей, отдав один голевой пас. Конечно, от этого молодого нападающего ждут большего. В «Адмирале» у него есть шанс раскрыться по-новому. Тогда и в ЦСКА снова могут обратить внимание и вернуть обратно.