Гусев забил победный «Вашингтону»! А у Овечкина опять «-2»

Приезд в столицу США нестабильных «дьяволов» давал шансы «Вашингтону» на то, чтобы реабилитироваться после обидного выездного поражения от «Филадельфии». «Нью-Джерси» перед этим проиграл три встречи подряд с общим счётом 8:15, и для заскучавшей атаки «Кэпиталз» такой соперник был очень кстати. Однако на деле всё обернулось совсем не так, как хотелось болельщикам «столичных».

Овечкин – с отрывом худший игрок «Вашингтона» по полезности. Как так получилось? Звёздный российский форвард залез в большой «минус». Но это не означает, что Александр отбывает номер на льду.

Уже на шестой минуте встречи в воротах Брэйдена Холтби побывала первая шайба. Завершая быструю контратаку, Нико Хишир и Кайл Палмиери вышли два в один, и швейцарец не стал делать передачу, а удачно бросил в ближний угол, принеся «минус» в пассив Дмитрия Орлова. В конце первой двадцатиминутки Александр Овечкин заработал для своей команды большинство, когда ветеран Трэвис Зэйджак ударил его клюшкой, но реализовать его «столичные» не сумели, а после перерыва «дьяволы» продолжили разрывать оборону хозяев.



Забить, пока на скамейке штрафников сидел Том Уилсон, хоккеисты «Дэвилз» не успели, но едва главный плохиш «Вашингтона» вышел на лёд, как Никита Гусев подкараулил отскок от вратаря после выстрела Уилла Батчера. Восьмой гол Гусева в нынешнем регулярном чемпионате стал победным для «Нью-Джерси» в этом матче и первым победным для Никиты в его заокеанской карьере.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Отыграть дефицит в два гола «Вашингтон» мог бы легко, реализуй «столичные» двойной малый штраф главного фаната Овечкина Майлза Вуда. Но реализация численного перевеса в этот день была худшим из игровых компонентов «Кэпиталз», и вместо голов в чужие ворота, хозяева получили в свои. Бекстрём, Оши и Овечкин не угнались за Блейком Коулманом, который забил в меньшинстве и деморализовал «Вашингтон» в плане креативных действий.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Шайба Якуба Враны, забитая в большинстве чуть позже, уже не могла ничего изменить. «Нью-Джерси» не упустил добытое преимущество и уверенно довёл матч до победы, а количество контратак, в которых «дьяволы» имели перевес в одного-двух игроков, скорее напоминало тренировочный, а не официальный матч.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Как сказал совсем недавно главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла, нет более переоценённого статистического показателя, чем плюс-минус, но лидерам «Вашингтона» впору задуматься о тех цифрах, которые они получили. Евгений Кузнецов и Джон «Норрис» Карлсон заработали за этот матч «-3», а игра челябинца на вбрасывании и вовсе близка к провалу — он выиграл лишь 2 вбрасывания из 16.



Александр Овечкин второй матч подряд закончил с показателем «-2», и теперь у него «-14», что в два раза больше, чем у второго самого «вредного» игрока команды Никласа Бекстрёма (-7).



В целом «Вашингтон» проиграл трижды подряд соперникам по своему дивизиону, а «Нью-Джерси» выиграл в гостях у «Кэпиталз» впервые с декабря 2016 года.