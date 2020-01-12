Полюбят ли Ковальчука в «Монреале»? Первый гол должен ему помочь

«Да, бытует мнение, что в нынешнем «Монреале» не очень хорошо относятся к русским игрокам, но могу вам сказать, что сами монреальцы любят русских игроков. Если вернуться в прошлое, то здесь большим успехом пользовались Алексей Ковалёв, Валера Буре, Александр Радулов. Их здесь любили. Думаю, полюбят и Ковальчука. Желаю Илье только удачи!» — рассказывал «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

Фанаты «Монреаля» скандировали: «Кови, Кови!». Кажется, россиянин нашёл свою команду Первое очко за «хабов», 6 силовых приёмов и 20 минут игрового времени. Мы давно не видели такого Илью.

Действительно, как бы ни относились к русским игрокам нынешний генменеджер «канадцев» Марк Бержевен и главный тренер команды Клод Жюльен, но пойти против истории у них не получится. Монреаль – главная хоккейная Мекка мира – действительно видела многих российских хоккеистов, а Кравчук вспомнил лишь некоторых из них. И никогда, до прихода всё того же Бержевена, россиян в этом славном канадском городе не прижимали. Стереотип, что нашего брата здесь обижают, сложился именно из-за таких горе-менеджеров, как Бержевен. Но сейчас немного о другом.

После ухода из «Монреаля» Александра Радулова, нынче успешно выступающего за «Даллас», в команду пожаловал ещё один хоккеист с именем. Речь об Илье Ковальчуке, который так и не заиграл в «Лос-Анджелесе». Но завершать карьеру хоккеиста или же возвращаться в КХЛ Илья не намерен. Он подписался на копеечные по меркам НХЛ деньги, только бы продолжить выступать в НХЛ.

Получится ли у Ильи в «Монреале»? Вопрос изначально стоял ребром. Сразу по нескольким причинам, в том числе и по вышеуказанным. Но никто и никогда не сомневался в профессионализме Ильи и в его трудоспособности. Вот в чём ему нельзя отказать. Именно поэтому вопрос первого гола, по сути, был вопрос времени. Тем более при большом числе травмированных игроков.

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Примечательно, что свой первый гол за «Монреаль» 36-летний Ковальчук забил в овертайме, в формате «3 на 3». Значит силы и энергия действительно есть. Теперь на счету Ильи 13 (4+9) очков в 21 матче нынешнего сезона. В матче с «сенаторами» россиянин провёл на льду 20 минут и 26 секунд, нанёс четыре броска и один заблокировал, а показатель его полезности составил «+1».

Сам Ковальчук отпраздновал первую шайбу достаточно бурно, а Клод Жюльен не скрывал комплиментов в адрес россиянина.

«Илья — тот игрок, которого мы и хотели видеть в подобных обстоятельствах. Помимо забитого гола он был очень полезен, он организовал несколько хороших моментов, делал передачи, после которых можно было забивать. Кроме того, Ковальчук дисциплинирован. Я считаю, что он выполняет всё, что мы от него хотим», — отметил специалист.

Конечно, выступил в прессе и сам игрок, привычно отметивший всю команду, так как себя лично Ковальчук хвалить не привык. Причём, ни в России, ни в Северной Америке.

«Очень приятно забить первый гол, особенно так. Но намного важнее победа, потому что мы, наконец, прервали серию из восьми поражений», — цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Таким образом, Ковальчук догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. На их счету по 437 шайб, и теперь они делят четвёртое место среди россиян. Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (684). Второе место занимает Сергей Фёдоров (483), на третьем — Александр Могильный (473).

Итак, первая заброшенная шайба Ильи Ковальчука в «Монреале» принесла сразу несколько тем для обсуждений, в том числе и связанных с рекордами. Но, конечно, сейчас это далеко не главное. Ключевой вопрос в том, сможет ли Илья воплотить в жизнь сою мечту и войти в «Тройной золотой клуб»? Для этого у российского нападающего есть всё, за исключением Кубка Стэнли.

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Давайте говорить прямо: выиграть заветную чашу с «Монреалем» по итогам нынешнего сезона будет практически невозможно. Тут бы в плей-офф попасть, ведь сейчас канадская команда находится на 13-м месте в Восточной конференции. С другой стороны, шанс у Ильи обязательно будет, ведь на «Монреале» его карьера тоже не останавливается. Уже сейчас Илья дал понять: все свои деньги он давно заработал. Главное теперь – спортивный результат. И Ковальчук его обязательно добьётся, а в «Монреале», нет сомнений, российского нападающего обязательно полюбят. Да что там? Уже полюбили.