СКА заявил на матч с «Динамо» звено с МЧМ. Кудашов снова обыграл Крикунова

* Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Матчи между СКА и московским «Динамо» всегда носили и носят принципиальный характер. История соперничества у обеих команд давняя, поэтому на каждую отдельную игру хоккеисты выходят с особым настроем, даже если речь идёт о регулярном чемпионате, а не о плей-офф.

В сезоне-2019/2020 «армейцы» и динамовцы играли друг с другом четыре раза. Предыдущие три матча неизменно заканчивались победой хоккеистов Алексея Кудашова, а 12 января в Питере команды как раз встречались в четвёртый раз. Разумеется, в «Динамо» все думали исключительно о реванше, так как проигрывать Питеру четыре игры за сезон москвичам не хотелось.

О накале страстей в игре говорило хотя бы удаление Плотникова, схлопотавшего «5+20» в концовке первого периода за удар клюшкой между ног Яшкину. Причём капитан «армейцев» сделал это дважды прямо на глазах у главных арбитров.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ранее у «Динамо» забил Афиногенов. Москвичи подловили «армейцев» на контратаке. Прошла длинная передача вперёд, Максим подхватил шайбу, убежал один на один, красиво уложил Хелльберга и поразил ворота.

Таким образом, Афиногенов в матче со СКА обновил рекорд московского «Динамо», принадлежавший Кудашову. Благодаря своему голу Максим стал автором самого возрастного гола в истории московского «Динамо». Афиногенов отличился в возрасте 40 лет и 140 дней. То есть нынешний игрок бело-голубых побил рекорд нынешнего тренера «армейцев». Забавно, согласитесь.

Чем ещё запомнилось отчётное противостояние? Интересным составом в исполнении СКА. Четвёртое звено «армейцев» состояло из новоиспечённых серебряных призёров молодёжного чемпионата мира – Марченко, Морозова и Подколзина. Помните знаменитую речь тренера россиян Игоря Ларионова, в которой он, в частности, призывал клубы КХЛ максимально доверять молодым? Так вот в СКА им доверяют, заявляя на игры целые звенья.

18-летний Подколзин, который будет играть и на следующем МЧМ, попал в заявку СКА уже в 15-й раз за сезон, Кирилл Марченко – в 16-й, а Иван Морозов лишь в первый раз, так что для него в воскресенье случился полноценный дебют. Приятно, что в Питере доверяют молодым российским игрокам, а зная умение Алексея Кудашова работать с молодёжью, нет сомнений, что у этих ребят большое хоккейное будущее и все перспективы для роста.

Что касается голов, то во втором периоде зрители, заполнившие арену в Санкт-Петербурге, так и не увидели. Здорово действовали голкиперы – Бочаров и Хелльберг.

Правда, моменты были. В концовке двадцатиминутки Якупов с правого края целил в дальний угол — шайба угодила в штангу и вылетела в сторону. Здесь гостям просто повезло, Бочаров бы их уже не выручил. А вот в эпизоде с броском Белова незадолго до сирены стоит поаплодировать именно стражу ворот москвичей.

В третьем периоде хозяева сравняли счёт. Последовал бросок от синей линии, шайба заметалась перед воротами, «армейцы» выиграли подбор, и Ожиганов затолкал шайбу в сетку. Сперва показалось, что забивал Подколзин – уже хотелось поздравить Василия с дебютным голом в КХЛ. Но в итоге записали всё-таки на Ожиганова.

Матч перешёл в овертайм, где победу СКА принёс Артём Зуб. «Армейцы» провели быструю атаку, Якупов сделал передачу в центр, Зуб выкатился на ворота и переиграл Бочарова. В итоге СКА в четвёртый раз за сезон оказался сильнее «Динамо».