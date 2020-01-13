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«Нью-Джерси» — «Тампа» — 3:1, Гусев выиграл первую встречу с Кучеровым в НХЛ

Елена Кузнецова
Гусев выиграл первую дуэль против Кучерова в НХЛ. И это ему ещё гол не засчитали
«Нью-Джерси» прервал 10-матчевую серию побед «Тампы». У одного Никиты передача на победный гол, у другого – «-1».
Хоккей / НХЛ 0

Никита Кучеров и Никита Гусев играли вместе, когда были детьми, выигрывали Кубок Харламова с «Красной Армией», делали первые шаги в ЦСКА. А потом их пути разошлись, оба пошли совершенно разными дорогами. Кучеров получил травму плеча и уехал в Северную Америку. Его вылечила «Тампа», и уже спустя год он начал играть в НХЛ, а теперь является одной из самых ярких звёзд лиги и новым российским рекордсменом по очкам за сезон.

Гусев пробивался на вершины через Хабаровск и Ханты-Мансийск, пока не привлёк внимание СКА. В Петербурге он выиграл Кубок Гагарина, потом – олимпийское золото со сборной России, стал одним из лучших российских хоккеистов по нашу сторону океана, и только потом уехал в НХЛ. Все эти годы Кучеров не уставал повторять, что ждёт своего старого друга в лучшей лиге мира. Тем более, что права на Гусева долгое время принадлежали «Тампе».

Но сыграть вместе им было не суждено. За всё это время порознь они лишь дважды пересекались в сборной на чемпионатах мира, а в НХЛ их первая встреча состоялась только после экватора сезона – в первом матче, который состоялся в октябре, Гусев не принимал участия.

Диспозиция была неравной. С одной стороны – «Тампа» с 10-матчевой победной серией, которая уверенно идёт в зоне плей-офф. С другой – одна из худших команд лиги «Нью-Джерси», у которой несколько месяцев назад поменяли тренера, а перед отчётной игрой уволили генерального менеджера. Но результат матча был неожиданным.

Шеро уволен с поста генерального менеджера «Нью-Джерси»
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Джонсон (Хедман) – 20:37' (5x5)   1:1 Грин (Вуд, Хьюз) – 23:10' (5x5)   2:1 Зейджак (Гусев, Сиверсон) – 29:54' (5x5)   3:1 Вуд (Симмондс, Грин) – 59:59' (en)

Гусев – передача и отменённый гол, Кучеров – 5 бросков и «-1»

Первый период прошёл в равной борьбе, а в начале второго «Тампа» открыла счёт – Тайлер Джонсон получил быструю передачу и с близкого расстояния прошил Луиса Доминга. Но уже через пару минут «Нью-Джерси» смог отыграться, а вскоре и вовсе вышел вперёд. Никита Гусев получил шайбу у борта, выехал на синюю линию и быстро бросил, а Трэвис Зэйджак подставил клюшку под наброс.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Дальше на сцену вышел Доминг, который останавливал всё – и броски в упор от Стэмкоса, и прицельные выстрелы Кучерова, всего он сделал 26 сейвов. А Гусев в третьем периоде забил сам – неуловимым движением рук оставил в дураках Михаила Сергачёва, выкатился на пятачок и послал шайбу в сетку. Красивейшая была бы шайба, если бы её засчитали. Но «Тампа» взяла просмотр на помеху вратарю, и судьи изменили своё решение. Помеха там действительно была – Блэйк Коулман въехал в Кёртиса Макэлини. «Это был чертовски крутой гол. За это я буду должен Гусеву ужин», — сказал партнёр Никиты после игры. Кучеров же нанёс пять бросков по воротам, но отметился в протоколе только «минусом» — он был на льду, когда «Тампа» пропустила в пустые ворота в концовке встречи.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

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Гусеву пришлось непросто на первых порах в НХЛ, но спустя полгода он наконец-то обретает черты игрока, который способен тащить на себе. Ещё не хватает стабильности, но за последний месяц Никита набирал в среднем по очку за матч и входит в тройку лучших бомбардиров своей команды. А «Нью-Джерси» в последние дни буквально преобразился — сначала обыграл лучшую команду лиги «Вашингтон», а затем остановил самую «горячую» команду — «Тампу». Ну а первая встреча в НХЛ двух Никит осталась за Гусевым.

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