Рига и Минск – якорь КХЛ. Лиге нужно забыть про зарубежные клубы и больше думать про свои

В 16-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Матчи звёзд скоро реально всех достанут. Нужны кардинальные перемены

В конце этой недели в Москве состоится очередной Матч звёзд КХЛ, который пройдёт на ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея – 2020. Собственно, эта неделя уже началась в прошлую субботу, когда был сыгран матч Кубка вызова с участием лучших игроков МХЛ. Победу в нём со счётом 8:3 одержала сборная Востока, а по итогам встречи определились четыре лучших хоккеиста, которые сыграют в Матче звёзд.



До главного события Недели звёзд остаётся немного времени, по-хорошему уже вовсю должен как-то нагнетаться интерес к этому событию. Но пока упоминания о МВЗ появляются крайне скупо. Несколько комментариев с официального сайта КХЛ – вот и всё, что слышно о грядущем мероприятии.

Доус: Москва — едва ли не лучшее место для проведения такого праздника, как Матч звёзд

Вице-президент КХЛ Доброхвалов: международный интерес к Неделе звёзд растёт

Но взглянем на ситуацию объективно. Вы действительно считаете, что Москва лучшее место для проведения Матча звёзд? Ощущаете ли вы рост интереса (не международного, а хотя бы личного) к этому празднику? Понятно, что лига пытается отгородиться от реальных проблем за ширмой идеологически правильных комментариев, но всё-таки эту ситуацию нужно как-то решать. Матчам звёзд КХЛ нужны перемены.



Тут ведь дело не только в нашей лиге. Формат ежегодной тусовки звёзд в январе изживает себя и в НХЛ, где в последние годы Матчи звёзд проходят ещё скучнее, чем в России. Всезвёздные уик-энды теряют популярность и, например, в НБА, так что это вопрос глобальный. То, что было интересно в прошлом веке и в 2000-е годы, сейчас приелось и не вызывает ощущения праздника, как ни крути. То ли звёзды стали не те, то ли просто надоело.

При этом в КХЛ всё ещё довольно неплохо – за океаном уровень недовольства Матчами звёзд гораздо выше. У нас же сначала неплохо заходил формат игр «команда Ягра против команды Яшина», трансформировавшийся потом в классическое противостояние Востока и Запада. Затем на нашей почве отлично прижилась идея противостояния дивизионов, в которую КХЛ добавила свои «фишки»: стала поощрять лучших игроков Кубка Вызова участием в Матче звёзд, утвердила девушек-журналисток в качестве помощников тренеров дивизионов. В результате ещё в прошлом году получалось довольно симпатичное зрелище, с которым не шёл ни в какое сравнение состоявшийся через неделю Звёздный уик-энд в НХЛ.

Почему не нужно смотреть Матч звёзд НХЛ. Панарин всех предупреждал Где Чубакка и гитары вместо клюшек? От Мастершоу НХЛ клонит в сон.

Но есть ощущение, что сейчас повторить уровень казанского праздника не получится. Матч звёзд снова отдали Москве – городу, перенасыщенному спортивными событиями. Да, наша столица «превалирует по большему числу показателей», но по такому принципу ей можно отдавать Матчи звёзд чуть ли не каждый год. Большой хоккейный праздник, вне всяких сомнений, нужно отдавать провинциям, где люди не устают от различных шоу и не считают приезд звёзд банальностью.

Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.

У Матча звёзд КХЛ уже есть отказник – это Павел Дацюк. И это проблема. Волшебнику хоть уже за 40 лет, но он остаётся большой звездой, особенно на мероприятии, где не нужно включать скорости и рубиться в силовой борьбе. Звёзд в нашей лиге с каждым годом становится всё меньше, и отказ Дацюка в этом плане расстраивает. Зато на МВЗ снова поедет Сергей Мозякин, совершенно не медийный и не весёлый персонаж. А ещё руководить командами западных дивизионов будут Игорь Никитин и Алексей Кудашов, и это единственный день в году, когда мы увидим на их лице натужную улыбку и какое-то подобие радостных эмоций. А сможет ли кто-то из них зажечь, как Зинэтула Билялетдинов год назад?

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Конечно, мы посмотрим, что придумают игроки и тренеры, но велика вероятность, что после этой звёздной недели мы снова будем говорить о бессмысленности этого мероприятия. КХЛ нужно играть на опережение и уже сейчас думать, что можно изменить.



Наверное, совсем уйти от идеи некоего хоккейного праздника нельзя. Разбавлять монотонную регулярку КХЛ одними лишь паузами на Евротур неправильно, яркие события тоже нужны. Но что делать, если набившие оскомину «звёздные покатушки» не вызывают ажиотажа, самих звёзд всё меньше, а креативные идеи заканчиваются? Возможно, стоит уйти от искусственности и пресности матчей без скоростей и силовой борьбы, а обратить внимание на пример Кубка Вызова, где молодёжь играет в полную силу. Конечно, заставить взрослых игроков всерьёз сражаться за честь своего дивизиона или конференции не получиться, но что, если лиге кардинально поменять формат?



Допустим, провести турнир между сборными всех трёх наших лиг – КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Состав команды КХЛ полностью отдать на откуп голосованию болельщиков, а сборные ВХЛ и МХЛ скомплектовать из объективно сильнейших игроков этих чемпионатов. Соперничество лиг – это может получиться интересно, свежо, и, самое главное, не будет лишено спортивного смысла, а широкий зритель узнает о том, что происходит на других эшелонах российского хоккея. Скажете, что звёздам КХЛ такой формат будет не интересен? Но не забывайте, что в лиге их практически не осталось, а грядущий жёсткий потолок зарплат только усилит их отток.



И, конечно, такие игры не нужно проводить ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, а в идеале и вовсе отдать городам, где есть только команды ВХЛ и неплохие дворцы спорта. Красноярск, Новокузнецк, Пермь, Тюмень, Тольятти – здесь люди тоже очень любят хоккей и не избалованны звёздами. Здесь действительно получится провести праздник хоккея без уставших глаз и натянутых улыбок.

«Авангард» — «Барыс» — новое дерби КХЛ?

Чем меньше проходных матчей в КХЛ, тем лучше – эта истина не требует доказательств. Мы с удовольствием смотрим «зелёные дерби», многих цепляют московские противостояния, и даже противостояния «армейских» команд, несмотря на всю искусственность этих дуэлей, стабильно выделяются из общей массы. Но что по-настоящему цепляет нейтрального зрителя при просмотре матчей? Это нерв, сопровождающий игры, здоровая ненависть команд друг к другу и нездоровая агрессия болельщиков этих клубов на трибуне и различных площадках в интернете. Поэтому особенно интересны матчи тех команд, где поклонники горой стоят за своих любимцев, ревностно относятся к успехам и неудачам клуба и готовы буквально разорвать (к счастью, пока только на словах) обидчиков.



В КХЛ немало клубов с мощным фундаментом народной любви и болельщиками, которые создают неповторимую атмосферу. «Локомотив», московское «Динамо», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь» стабильно могут похвастать огромной армией в крайней степени неравнодушных болельщиков. В последние годы к таковым можно причислить и «Барыс» — в столице Казахстана показали, что там любят хоккей и умеют яростно поддерживать свою команду, а прошлый плей-офф породил и новые амбиции для фанатов клуба из Нур-Султана. Там поняли, что «Барыс» способен не только регулярно попадать в плей-офф, но и претендовать на что-то большее. Кроме того, прошлой весной у «Барыса» появился и первый принципиальный соперник в КХЛ.

«Авангард» и «Барыс» как на войне. В этой серии не будет победителя Если они и дальше продолжат травмировать друг друга, то к финалу конференции у них закончатся хоккеисты.

Во втором раунде подопечные Андрея Скабелки схлестнулись с «Авангардом», и это была настоящая битва. Нервные, грубые матчи, несправедливые, по мнению обеих сторон, судейские решения, большое количество травмированных, оскорбления игроков соперника (здесь, правда, преуспела в основном казахстанская сторона) и тонны обсуждений игр в интернете. Это была настоящая война, и именно в таких условиях и рождаются принципиальные дерби. Все условия для нового острого противостояния КХЛ есть: «Авангард» и «Барыс» — практически соседи (между Омском и Нурсултаном менее 500 км по прямой), эти команды играют в одном дивизионе, да и по спортивным результатам «Барыс» старается подтянуться к одному из топ-клубов КХЛ, и уже второй сезон подряд именно клуб из столицы Казахстана, а не, к примеру, «Салават Юлаев», навязывает «Авангарду» борьбу за лидерство в дивизионе Чернышёва.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Усугубляет принципиальность противостояния и фигура Скабелки. Известно, что этот тренер со скандалом ушёл в своё время из «Авангарда», где не отработал и года из своего двухлетнего контракта с «ястребами», и это обстоятельство, разумеется, задело амбициозного наставника. В «Авангарде» уже не работают те люди, которые разрывали отношения со Скабелкой, но осадочек у него наверняка остался, и сейчас Андрей Владимирович признаёт, что матчи с омской командой для него в частности и «Барыса» в целом являются принципиальными.

Скабелка: с прошлого сезона для нас матчи с «Авангардом» являются принципиальными

У «Барыса» осталась обида и недосказанность за прошлый плей-офф, где, по мнению нурсултанцев, арбитры благоволили «Авангарду», а Алексей Емелин и Сергей Шумаков в столице Казахстана теперь и вовсе персоны нон грата.

Доходит до того, что некоторые болельщики «Барыса» видели омский след в дисквалификации Даррена Дица, которую КХЛ выписала лидеру нурсултанцев аккурат перед третьим в сезоне матчем с «Авангардом». Конечно, нашлись и те, кто связал первое в чемпионате поражение от омичей именно с этим фактом.



В Омске пока не спешат признавать принципиальность встреч с «Барысом», оперируя совершенно разным историческим статусом клубов, но это дело времени. Вокруг матчей «Авангарда» и «Барыса» очень горячо даже в регулярке, а если судьба вновь сведёт эти команды в плей-офф, то это и вовсе будет настоящий огонь.

Болельщики «Барыса» пришли на матч с «Авангардом» с плакатами «Нырять запрещено»

КХЛ снова дискредитируют зарубежные клубы. Лиге нужно забыть про экспансию за рубеж?

В этом сезоне КХЛ не ставила вопрос о важности рейтингов клубов, не идёт речи о том, что лигу могут покинуть некоторые команды. От всех неудобных и ненужных, по мнению лиги, клубов уже избавились. Но необходимо напомнить, что главной целью того самого рейтинга, было исключение команд, чьё пребывание в КХЛ было лишено всякого смысла. Спортивного, медийного, финансового. Словом, лига хотела убрать из числа участников турнира команды, которые тянули её на дно. Цель неплохая, вот только в числе изгоев почему-то оказались исключительно российские клубы («Кузня», «Югра» и «Лада»), а когда в прошлом сезоне откровенно позорился «Слован», то КХЛ проявила непоследовательную лояльность и не тронула братиславцев. Правда, те в итоге самоустранились, но линия партии была обозначена ясно – зарубежные клубы КХЛ трогать не собирается, и наплевать, что это выглядит как двойные стандарты.



Создавая рейтинг, КХЛ хотела избавиться от откровенных аутсайдеров, выравнять чемпионат, сделать его интереснее. Но в последних двух сезонах мы видим, что уход восточных клубов не освободил лигу от откровенных пассажиров. Теперь они сконцентрированы на Западе, имеют зарубежную прописку и благодаря этому избавлены от репрессий. Получается нечестно. Ну играли бы сейчас точно так же условные «Кузня» и «Лада», кому бы от этого было хуже? Создать лигу без аутсайдеров у КХЛ всё равно не получилось.

КХЛ меняется в лучшую сторону. Ещё год назад в это было трудно поверить Наша лига мощно добавила в непредсказуемости и спортивной конкуренции. Таблицы и сравнения.

Речь, конечно, идёт о рижском и минском «Динамо». Это с отрывом две худшие команды в общей таблице КХЛ, у них нет никаких шансов на плей-офф, кроме математических, они проигрывают матч за матчем, и никакого просвета не видно. Динамовцы без проблем отпускают своих лидеров в другие команды перед дедлайном, теряют зрителей и уже давно просто доигрывают сезон в ожидании отпуска в конце февраля. Что Рига, что Минск сейчас ничем не лучше «Медвешчака» или «Слована», но КХЛ не будет их исключать, потому что лига одержима экспансией по разным направлениям, и терять зарубежные клубы ей идеологически не выгодно. Пол зарплат обеими командами в следующем сезоне, скорее всего, будет пройден, так что, если не произойдёт какого-то форс-мажора, издевательство над рижскими и минскими болельщиками продолжится.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Западная конференция Лидеры по эффективности – «Витязь», «Торпедо» и «Северсталь».

И такое упорство КХЛ в отношении своих зарубежных команд непонятно. Почему лига так держится за них, прощая отсутствие спортивного результата, стремительно падающий зрительский интерес? Нет, ясно, что наш чемпионат хочет и дальше оставаться континентальным, но пора бы признать, что это не работает, и нужны какие-то изменения. Посмотрите, сколько клубов из других стран безуспешно пытались закрепиться в КХЛ. Попрадский и пражский «Лев», «Медвешчак», «Слован», «Донбасс» — все они мелькнули в нашем чемпионате лишь на короткое время. Рижское и минское «Динамо» держатся давно, но лишь потому, что этим клубам некуда уходить. В Риге «Динамо» возродили специально под КХЛ, а чемпионат Беларуси настолько слаб, что «зубры» будут лучше мучиться в КХЛ, чем впустую доминировать в местном первенстве. Единственным примером команды, которая развивается именно благодаря вступлению в КХЛ, остаётся «Барыс», и это единственная победа лиги на зарубежном фронте, если таковым можно всерьёз называть соседний Казахстан.

Казахстан созрел. Здесь доказали, что стране нужен второй клуб в КХЛ Алма-Ата приняла два выставочных матча с участием «Барыса». На стадионе был аншлаг.

Да, ещё в КХЛ есть «Йокерит», но надо понимать, что добровольно «шуты» бы ни за что не перешли в нашу лигу. Известно, кто являлся фактическими хозяевами финской команды в момент её вступления в КХЛ, так что здесь ни о каком переманивании в наши ряды сильного клуба с историей не может идти и речи. Это был просто захват. Но других таких бесправных лакомых кусков в Европе больше нет, поэтому не стоит ждать, что КХЛ в ближайшем будущем пополнит клуб из Швеции, Швейцарии, Германии, той же Финляндии. Все сильные команды из этих стран прекрасно себя чувствуют в своих первенствах, которые тоже проходят на довольно высоком уровне. КХЛ не может всерьёз их заинтересовать, потому что переезд в нашу лигу будет непременно связан с увеличением растрат, потерей комфорта и проблемами для болельщиков. Уважающим себя клубам это неинтересно.

Но в КХЛ продолжают говорить о расширении, звучат сумасшедшие идеи о клубах в Лондоне, Париже, Узбекистане и даже ОАЭ. Конечно, это будет своего рода экспансией, но кто от этого выиграет? Просто появится ещё пара-тройка аутсайдеров, по типу Риги и Минска, с маленьким бюджетом и отсутствием массового интереса зрителей. А в итоге это породит очередную волну рейтинга, которая выбросит за борт КХЛ условные «Северсталь» и «Амур».



Нет, нам такого не нужно. Уж лучше совсем уйти от приставки «континентальная», чем превратится в экзотический чемпионат с широкой географией, наводнённый странными командами. Зарубежные клубы, очевидно, проваливаются в КХЛ, так это ли не повод, чтобы вернуться к истокам? Пора уже лиге думать не об экспансии на Запад и Восток, а о сохранении и развитии того, что есть сейчас.