КХЛ строго наказала Панина и Плотникова. Этим хоккеистам давно пора делать выводы

Хоккей – игра жёсткая, спорить с этим бессмысленно. Но одно дело жёсткость и совсем другое – грубость. Причём, неоправданная. Сегодня, 13 января, из спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ пришла новость, что два капитана своих команд – форвард СКА Сергей Плотников и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин – получили два и четыре матча дисквалификации. Кроме того, на обоих наложили денежные взыскания.

Плотников дисквалифицирован на два матча, Панин — на четыре

Что же произошло? Оба накануне отличились со знаком «минус». Сперва в очередной раз подвёл свою команду капитан уфимцев Григорий Панин, который в последнее время либо впутывается в скандалы за посты и комментарии в соцсетях, либо получает наказание от КХЛ в виде пропуска матчей.

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Итак, при счёте 5:0 в пользу «Салавата Юлаева» в матче с рижским «Динамо» в концовке третьего периода Григорий зачем-то жёстко встретил коленом защитника гостей Мэтью Майоне. Тот, корчась от боли, буквально полз к бортику, чтобы смениться. Удар даже по телевизионной картинке выглядел жутко.

Спрашивается: для чего это нужно было делать? Панин – капитан «Салавата Юлаева», человек с большим опытом, многое повидавший. Но отучить себя от необдуманных поступков Панин никак не может. Причём, поступков абсолютно глупых.

Григорий должен быть примером для подражания, в том числе и для молодых хоккеистов, опорой для тренерского штаба. Человеком, который поведёт команду за собой. В результате же «Салават» останется на четыре игры регулярки без своего капитана, а ведь турнирное положение у уфимцев не такое, чтобы можно было чувствовать себя спокойно. Панин полетел с командой на выездную серию, но будет наблюдать за игрой уфимцев с трибуны. Григорий переживает, но ведь подобные истории случаются с ним далеко не в первый раз.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Отличился» накануне и капитан СКА Сергей Плотников, чья команда встречалась с московским «Динамо». Мы знаем Плотникова как бесстрашного хоккеиста, который всегда готов заступиться за партнёров и подраться, если этого требует ситуация. Плотников один из самых жёстких и агрессивных нападающих в КХЛ, о чём говорит его третье место в списке самых недисциплинированных хоккеистов лиги (81 минута штрафа в 42 играх).

СКА заявил на матч с «Динамо» звено с МЧМ. Кудашов снова обыграл Крикунова Динамовцы проиграли «армейцам» все четыре матча в сезоне.

Однако порой энергия из Плотникова бьёт с такой силой, что Сергей попросту не может справиться со своими эмоциями. Так, в игре с «Динамо» за секунду до окончания первого периода капитан «армейцев» прямо на глазах у главных арбитров дважды ударил клюшкой между ног Яшкину. Получив «5+20», Плотников, уходя со льда, сломал клюшку, а затем от злости швырнул перчатки рядом с раздевалкой СКА. Но ведь капитан команды должен понимать, что так вести по отношению к сопернику просто нельзя. Кроме того, нельзя подводить собственный клуб.

По всей видимости, Сергей злился на себя, так как больше винить в случившемся некого. Ближайшие два матча коллектив Алексея Кудашова проведёт без своего капитана.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Мнение эксперта

За комментарием и разъяснением относительно произошедших эпизодов мы обратились к известному хоккейному функционеру и эксперту, члену спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) КХЛ Леониду Вайсфельду.

«Как по мне – это два глупых и необъяснимых момента. Непонятно, что это было. Плотников ударил Яшкина клюшкой между ног, там было сразу понятно, что это «5+20». Вот на что рассчитывал человек? Судьи, конечно, могли пропустить, как в случае с Малыхиным, который аналогичным образом фолил в игре «Спартака» с «Витязем», но потом бы всё равно наказали. Панин же летел коленом в колено Майоне. Концовка третьего периода, твоя команда ведёт со счётом 5:0. Для чего это нужно было делать? Для меня это загадка.

Почему Панину выписали четыре матча? Два матча он получил автоматом за предыдущие нарушения, плюс ещё два матча за этот момент. У дисциплинарного комитета был выбор: от нуля до пяти игр. Таким образом, он мог получить семь игр дисквалификации. Две дополнительных игры дисквалификации были наложены с учётом истории нарушений Панина и опасностью получения травмы после удара коленом», — сказал Вайсфельд.