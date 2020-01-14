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Нападающий «Бостона» Маршан не попал по шайбе, выполняя решающий буллит

Брэд Маршан
Максим Замятин
Возможно, главный курьёз сезона НХЛ. Маршан промахнулся по шайбе на решающем буллите
Это вам не Кучеров, который забивал без броска.
Хоккей / НХЛ 0

Штрафные броски можно исполнять по-разному. Кто-то предпочитает медленный разбег, кто-то полагается на задуманную заранее обводку, кто-то бросает с расстояния. Привычный штамп о том, что серия буллитов — это лотерея, обсуждать не стоит, поскольку в лотерее всё зависит от случая, а исполнение штрафного броска — это в первую очередь мастерство.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бьорк (Дебраск) – 04:15' (5x5)   0:2 Крейчи (Хайнен, Койл) – 16:49' (5x4)   1:2 Хейз (Конечны, ван Римсдайк) – 18:22' (5x4)   1:3 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 20:33' (5x5)   2:3 Санхайм (Кутюрье, Ворачек) – 21:12' (5x5)   2:4 Койл (Хайнен, Карло) – 24:50' (5x5)   2:5 Крейчи (Бьорк, Дебраск) – 27:21' (5x5)   3:5 Кутюрье (Ворачек, Нисканен) – 33:12' (5x5)   4:5 Буннаман (Фридман, Хег) – 34:46' (5x5)   5:5 Санхайм (Майерс, Кутюрье) – 52:58' (4x4)   6:5 Конечны – 65:00' (ПБ)

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан стал претендентом на исполнение самой нелепой и курьёзной попытки послематчевого штрафного броска, который стоил его «Бостону» победы. В матче с «Филадельфией» «мишки» дважды вели в счёте с перевесом в три шайбы, но удержать преимущество не смогли. В овертайме «Брюинз» спас от верного гола голкипер Ярослав Галак, «отменивший» шайбу Ивана Проворова, а Маршан стал настоящим антигероем буллитов.

Маршан против симуляции. Любитель лизать соперников высмеял симулянта
Судьи не оценили.

Он бил последним, 10-м хоккеистом из двух команд. В четырёх предыдущих попытках хоккеисты «Бостона» не смогли забить, а вот у «лётчиков» свой бросок реализовал Трэвис Конечны. Маршану нужно было обязательно забивать, чтобы серия продолжилась, но форвард почти не сдвинул шайбу с места. Он неловко коснулся её в центральном круге и проехал мимо, не сумев положить снаряд на крюк клюшки. Учитывая редкость подобных случаев, арбитры взяли паузу на совещание и вынесли вердикт — касание шайбы было, а значит, попытка буллита состоялась и была неудачной. Так «Филадельфия» одержала победу.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Никогда ещё такого не видел! Маршан не смог взять шайбу на клюшку в решающей попытке, «Филадельфия» выиграла», — удивился в «Твиттере» обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. «Давайте вместе посмеёмся над этой штукой имени Маршана», — хохотнул его коллега Стив Дэнгл.

Сам Маршан был не меньше других расстроен своей неудачей.

Календарь и результаты «Бостон Брюинз»

«Я просто пытался хорошо начать разбег, но не смог взять шайбу. Так оно и есть. Я знаю правила. Знаю, что если ты коснулся шайбы, то попытка штрафного броска считается исполненной. Увы, мне не повезло, к сожалению. Конечно, это очень печальный способ вот так проиграть», — признал свою вину Маршан.

Брэд остаётся в шестёрке лучших бомбардиров регулярного чемпионата-2019/2020, на 8 очков отставая от лидера Коннора Макдэвида из «Эдмонтона». Но к репутации игрока-крысы, который раньше любил кусать и лизать соперников, чтобы вывести из себя, теперь наверняка прибавятся всеобщие насмешки про этот буллит.

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