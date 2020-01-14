Возможно, главный курьёз сезона НХЛ. Маршан промахнулся по шайбе на решающем буллите

Штрафные броски можно исполнять по-разному. Кто-то предпочитает медленный разбег, кто-то полагается на задуманную заранее обводку, кто-то бросает с расстояния. Привычный штамп о том, что серия буллитов — это лотерея, обсуждать не стоит, поскольку в лотерее всё зависит от случая, а исполнение штрафного броска — это в первую очередь мастерство.

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан стал претендентом на исполнение самой нелепой и курьёзной попытки послематчевого штрафного броска, который стоил его «Бостону» победы. В матче с «Филадельфией» «мишки» дважды вели в счёте с перевесом в три шайбы, но удержать преимущество не смогли. В овертайме «Брюинз» спас от верного гола голкипер Ярослав Галак, «отменивший» шайбу Ивана Проворова, а Маршан стал настоящим антигероем буллитов.

Маршан против симуляции. Любитель лизать соперников высмеял симулянта Судьи не оценили.

Он бил последним, 10-м хоккеистом из двух команд. В четырёх предыдущих попытках хоккеисты «Бостона» не смогли забить, а вот у «лётчиков» свой бросок реализовал Трэвис Конечны. Маршану нужно было обязательно забивать, чтобы серия продолжилась, но форвард почти не сдвинул шайбу с места. Он неловко коснулся её в центральном круге и проехал мимо, не сумев положить снаряд на крюк клюшки. Учитывая редкость подобных случаев, арбитры взяли паузу на совещание и вынесли вердикт — касание шайбы было, а значит, попытка буллита состоялась и была неудачной. Так «Филадельфия» одержала победу.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Никогда ещё такого не видел! Маршан не смог взять шайбу на клюшку в решающей попытке, «Филадельфия» выиграла», — удивился в «Твиттере» обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. «Давайте вместе посмеёмся над этой штукой имени Маршана», — хохотнул его коллега Стив Дэнгл.



Сам Маршан был не меньше других расстроен своей неудачей.

Календарь и результаты «Бостон Брюинз»

«Я просто пытался хорошо начать разбег, но не смог взять шайбу. Так оно и есть. Я знаю правила. Знаю, что если ты коснулся шайбы, то попытка штрафного броска считается исполненной. Увы, мне не повезло, к сожалению. Конечно, это очень печальный способ вот так проиграть», — признал свою вину Маршан.



Брэд остаётся в шестёрке лучших бомбардиров регулярного чемпионата-2019/2020, на 8 очков отставая от лидера Коннора Макдэвида из «Эдмонтона». Но к репутации игрока-крысы, который раньше любил кусать и лизать соперников, чтобы вывести из себя, теперь наверняка прибавятся всеобщие насмешки про этот буллит.