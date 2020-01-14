В НХЛ растёт ещё один топ-вратарь из России. Самсонов бьёт рекорды «Вашингтона»

Когда «Вашингтон» выбирал Илью Самсонова на драфте в 2015 году, в клубе сразу говорили о том, что это их будущий первый номер. Воспитанник «Магнитки» переехал в Северную Америку полтора года назад и в этом сезоне своей игрой доказывает, что ему не зря выдавали большие авансы. Уже в следующем году ему по силам стать полноправным первым номером клуба.

Голкипер «Вашингтона» Самсонов повторил рекорд клуба 35-летней давности

Игра Самсонова

Россиянину непросто давались первые шаги в новой стране. Без знания английского, в новой обстановке и на новых площадках, Самсонов столкнулся со всеми возможными трудностями легионеров в Северной Америке. К тому же без переводчика он даже не понимал, чего от него хочет тренер, не мог нормально общаться с партнёрами по команде. Естественно, это отразилось на его игре – всего пять побед в первых 17 матчах за «Херши» в АХЛ и 85,5% отражённых бросков. Затем началось преображение – Самсонов одержал 15 побед в следующих 20 играх, помог «Херши» выйти в плей-офф и отражал уже 93,4% бросков. Адаптировался, и уже этой осенью потеснил Копли и стал вторым вратарём «Вашингтона». «Физические данные у него налицо, но мне нравится, как он спокоен в воротах. Такому нельзя научить, он выглядит очень уверенно и однажды станет основным вратарём НХЛ. Вопрос только, когда именно», — говорил главный тренер Тодд Рирден во время тренировочного лагеря. Оказалось, что совсем скоро.

Самсонов выиграл первые пять матчей, которые начинал с первых минут, затем установил клубный рекорд, одержав 10 побед в первых 12 матчах. В последней игре с «Каролиной» он повторил ещё один рекорд «Вашингтона», став вторым вратарём-новичком в истории клуба, который выиграл восемь матчей кряду. Да ещё и оформил первый «сухарь» в карьере!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Если ещё осенью тренеры «Кэпиталз» отмечали умение Самсонова быстро вносить коррективы в свою игру и перестраиваться по ходу матча, быстро забывать о пропущенных шайбах, то теперь говорят о том, насколько он стабилен и уверен в себе. «Он весь год играет великолепно. Пожалуй, это самый стабильный молодой вратарь, которого я видел в НХЛ. Здорово, что он у нас есть, и здорово наблюдать, как он прогрессирует», — отмечал нападающий Ти Джей Оши.

Самсонов не только адаптировался, но теперь ещё и играет в одной из самых русских команд, видно, как ему комфортно рядом с Овечкиным, Кузнецовым и Орловым. Они вместе проводят время, всегда готовы его поддержать. «В первые месяцы было тяжело разговаривать с ребятами. Русские парни мне помогают, потому что я не понимал некоторые слова. Сейчас я чувствую себя более комфортно, понимаю ребят. Кузнецов со всем мне помогает – где постричься, где покушать, даже с тренером вратарей. Он мне как PR-менеджер», — рассказывает Самсонов.

Ситуация «Вашингтона»

Долгое время основным вратарём «Кэпиталз» был Брэйден Холтби. Он провёл в клубе всю карьеру, выиграл здесь «Везину Трофи», стал обладателем Кубка Стэнли. Но Холтби, во-первых, уже 30 лет, во-вторых, его контракт заканчивается летом 2020 года. Денег на новый (сейчас Холтби получает $ 6,1 млн в год), у клуба может не найтись, ведь приоритетная задача – продление соглашений с Бекстрёмом и Овечкиным.

В этом году «Вашингтон» пытается найти правильный баланс между стремлением бороться за чемпионство и желанием подготовить нового первого номера. Холтби в этом году не то чтобы поплыл, но не показывает былой стабильности, в отличие от Самсонова, который уже побил всевозможные рекорды клуба для вратарей-новичков. На данный момент Илья – лучший в лиге среди новичков по коэффициенту надёжности, второй – по победам (первый – Маккензи Блэквуд, который сыграл в два раза больше матчей) и четвёртый – по проценту отражённых бросков (первый среди тех, кто провёл не меньше 10 игр).

«Русский – молодец». Впечатляющий сейв Самсонова в первом матче за «Вашингтон» Победный дебют в НХЛ, пена для бритья в лицо и русская похвала в раздевалке.

«Мы работаем над развитием Самсонова, и он хорошо со всем справляется. Он постоянно становится лучше, работает над собой, проявляет спокойствие под давлением. В последнее время мы ставили его в старте на тяжёлые матчи – на выезде, против сильных команд, и он хорошо проявил себя. Наша команда – это команда Холтби, но мы развиваем Самсонова и стараемся поступать как лучше для обоих», — сказал Маклеллан.

Понятно, что смена поколений в воротах почти всегда проходит немного нервно, особенно когда понимаешь, что с прежним номером один точно придётся расстаться, а будущий преемник не обладает достаточным опытом. Если представить, что Холтби останется, то ему с Самсоновым точно будет тесно в одной команде, а где-то в другом клубе он сможет получить гарантированный статус основного на несколько лет вперёд. «Холтби – наш вратарь. У него есть кубок, у него есть история, он является большой частью нашей организации. Он – наш первый номер», — сказал недавно генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. Понятно, что он будет публично стоять за нынешнего основного вратаря, хотя вопрос о новом контракте Холтби до сих пор подвешен в воздухе. Но к концу сезона этот вопрос вполне может потерять актуальность, с учётом того, как быстро прогрессирует Самсонов.

К тому же впереди ещё почти половина регулярного чемпионата, и, судя по тому, как в «Вашингтоне» распределяют нагрузку на голкиперов в новом календарном году, игровое время Самсонова должно вырасти. В январе они сыграли с Холтби по три матча, и результаты говорят за Самсонова, который одержал три победы. Интересно, как будут развиваться события дальше. Самсонов уже заслужил доверие тренеров и партнёров по команде, выходит на важные матчи, и пока всё указывает на то, что на него собираются делать ставку уже в следующем году. Или даже в этом плей-офф, особенно если он продолжит показывать такую же надёжную игру, а Холтби всё так же будет лихорадить.

Статистика Ильи Самсонова в сезоне НХЛ-2019/2020