Ковальчук пасует не глядя! В «Монреале» ему хорошо, но нужно думать об обмене?

Переход нападающего Ильи Ковальчука в «Монреаль» многими болельщиками и экспертами был воспринят с большим скепсисом — все сомневались в том, что возрастной россиянин сможет помочь «Канадиенс» результативными действиями. Однако статистика говорила о другом: в пяти предыдущих матчах за «Монреаль» Ковальчук набрал 4 (1+3) очка, играл много и полезно. Всё это спровоцировало ряд предположений о том, что «канадцы» попытаются обменять Ковальчука в дедлайн, поскольку шансы «Монреаля» побороться за место в плей-офф нынче крайне невысоки.



«Любой претендент на Кубок Стэнли мог взять Ковальчука без всяких проблем, когда он был свободным агентом после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом». В итоге Илья приземлился в «Монреале», подписав договор до окончания нынешнего сезона, но «Канадиенс» испытывают большие проблемы с попаданием в плей-офф. Могут ли они обменять Ковальчука хотя бы на поздний драфт-пик? Ковальчук играл в среднем по 19 минут, сыграв пять матчей за «Монреаль», на его счету один гол и четыре очка. Такая игра может сделать его привлекательным для обмена в ближайшем будущем», — писал обозреватель Sportsnet Рори Бойлен и был прав.



В домашнем матче с «Чикаго» Ковальчук снова был очень заметен, организовав единственный гол своей команды.

Полюбят ли Ковальчука в «Монреале»? Первый гол должен ему помочь Звёздный россиянин хочет перезапустить карьеру в хоккейной Мекке. Начал неплохо.

Собственно, матч с «Чикаго» был проигран «хабами» уже в первом периоде, когда на шестой минуте нападающий Зак Смит забил в меньшинстве после цепкой игры Дрейка Каджулы за чужими воротами, а три минуты спустя он же удвоил преимущество «чёрных ястребов», здорово подправив дальний выстрел защитника.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Монреаль» смог на это ответить только голом, который организовал Илья Ковальчук. В начале второго периода он протащил шайбу за чужими воротами, с соперником на плечах уехал в угол зоны, откуда выдал потрясающий пас на пятачок — передача была сделана не глядя, спиной к партнёру. Филип Дано смог не запороть момент и переиграть голкипера Кори Кроуфорда, но для опытного стража ворот это была единственная неудача в матче.

Похожей передачей накануне отметился центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, после паса которого его одноклубник Брайан Раст предположил, что у русских хоккеистов есть третий глаз на затылке.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Усилиями Алекса Дебринкэта и того же Каджулы «Чикаго» увеличил разрыв в счёте и уверенно довёл матч до победы, а лидер «Блэкхоукс» Патрик Кейн отдал одну голевую передачу и приблизился к исторической отметке в 1000 очков за карьеру — сейчас у Кейна 998 баллов.

Илья Ковальчук в «Монреале»:



6 матчей, 5 (1+4) очков, 14 бросков, "+2". Среднее игровое время — 20.20. в «Монреале»:6 матчей, 5 (1+4) очков, 14 бросков, "+2". Среднее игровое время — 20.20.

«Канадцы» проиграли 10 матчей из последних 13 и отстают от зоны плей-офф на семь баллов, притом что сыграли больше матчей, чем конкуренты. До 24 февраля, когда закроется трансферное окно, «Монреалю» осталось сыграть 16 встреч, и если в ближайшем будущем команда Клода Жюльена не выдаст победную серию, о попадании в восьмёрку можно будет забыть и начинать готовиться к Юрьеву дню.

Календарь и результаты «Монреаль Канадиенс»

О том, что «Монреаль» может начинать подготовку к распродаже, косвенно говорят и новости о возможном обмене главного героя «Канадиенс» — голкипера Кэри Прайса. Пока они опровергают подобную вероятность, но нынешние результаты команды совсем не являются хорошим стимулом для сохранения звёздных игроков.



«Агент Кэри Прайса Джерри Йохансен сказал, что ничего не происходит относительно будущего Прайса. Это означает, что голкипер не делал запроса на обмен. К тому же в следующем сезоне будет много голкиперов без контрактов — Андерсон, Ленер, Кроуфорд, Грайсс, Галак, Худобин», — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс.