Умарк хочет уйти из «Салавата». Кто ещё из топ-легионеров может покинуть КХЛ?

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк уведомил руководство, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. По имеющейся информации, шведский хоккеист принял решение продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии. Ранее Умарк планировал перейти в шведский «Лулео».
Рассказываем, у кого из топ-легионеров лиги заканчиваются контракты и кто может также покинуть КХЛ.
н. Линус Умарк («Салават Юлаев»), 32 года
45 игр, 43 (10+33) очка, «+5» показатель полезности
Умарк, как и Хартикайнен, давно стал для уфимцев своим. Да, зачастую многое зависит от настроения шведа: когда он хочет, может показывать заоблачный хоккей, а когда настроения у Умарка нет, то он может откататься вхолостую. Но зачастую этот игрок показывает свой высокий класс и является лидером атак уфимцев, неотъемлемой частью их первого звена. По всей видимости, эпоха Линуса в КХЛ подходит к концу.
н. Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), 29 лет
42, 27 (16+11), «+6»
Помимо Умарка в «Салавате» заканчивается контракт у ещё одного лидера клуба и форварда первого звена – финна Теэму Хартикайнена. Судя по разговорам, ему уже предложено новое двухлетнее соглашение с увеличением зарплаты, но пока что сделка официально не оформлена, поэтому всё это на уровне слухов. Хартикайнен, как и Умарк, — системообразующий игрок для уфимцев. Конечно, юлаевцы хотят сохранить этого форварда в своём составе и сделают для этого всё возможное.
н. Линден Вей (ЦСКА), 28 лет
41, 37 (12+25), «+18»
В своё время в «Барысе» приняли необдуманное решение и отказались от услуг Линдена Вея. Как оказалось, зря. Канадец отлично проявляет себя в ЦСКА, даже несмотря на большую ротацию в «армейской» команде. Думается, что красно-синие постараются переподписать Линдена после нынешнего сезона. Такими сильными нападающими не разбрасываются. Хотя, учитывая возможности ЦСКА, ожидать можно всякого. Сейчас Вей травмирован, повреждение он получил в Уфе во время разминки.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
н. Йори Лехтеря (СКА), 32 года
43, 24 (12+12), «+4»
Лехтеря, пожалуй, сейчас является сильнейшим легионером СКА, где в целом состав собран довольно ровный. Финн, прошедший школу НХЛ, уже набрал 24 очка и неплохо вписался в игровую модель Алексея Кудашова. Контракт Йори, как и у всех остальных в нашем списке, заканчивается 30 апреля 2020 года. Финна могут продлить, а могут с ним расстаться, так как СКА взял курс на омоложение состава, а Лехтеря уже 32 года.
н. Дмитрий Яшкин («Динамо» М), 26 лет
47, 50 (21+29), «+24»
Яшкин, у которого чешское гражданство, отлично выглядит в «Динамо». Сразу видно, что человек прошёл через школу НХЛ. Не зря Дмитрий занимает второе место в списке снайперов, а в гонке бомбардиров уступает лишь своему напарнику по «Динамо» Вадиму Шипачёву. «Динамо» всеми силами будет стараться сохранить Яшкина в составе, однако сам Дмитрий не скрывает, что хочет играть в НХЛ. Если из Северной Америки поступит достойное предложение, форвард его наверняка примет.
н. Найджел Доус («Автомобилист»), 34 года
44, 36 (17+19), «-7»
Доус – самый высокооплачиваемый игрок «Автомобилиста», он получает даже больше Павла Дацюка. С Доусом, как и с Веем, в своё время странно поступили в «Барысе». Но долго без работы Найджел не сидел. Сейчас сложно представить клуб из Екатеринбурга без Доуса в составе. Но контракт у североамериканца заканчивается, а это значит, что пришло время задуматься: оставаться на Урале или глобально менять прописку.
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
н. Джастин Азеведу («Ак Барс»), 31 год
43, 24 (10+14), «+13»
В прошлом году казанцы сменили всю легионерскую линию, за исключением Джастина Азеведу, который, как Умарк с Хартикайненом в Уфе, стал для Казани своим. Несмотря на небольшие габариты, Азеведу активен, у него хорошее катание, он приносит много пользы в атаке. С Дмитрием Квартальновым не так просто сработаться, но у Азеведу это получилось. Вопрос в другом: останется ли Джастин в «Ак Барсе», да и вообще в лиге или решит переехать в другой чемпионат?
н. Стефан Да Коста («Локомотив»), 30 лет
45, 28 (10+18), «-1»
Поначалу Да Косту не всё устраивало в «Локомотиве», но со временем он адаптировался к игре «железнодорожников», и его показатели улучшились. Многое зависит от здоровья Стефана, так как в последнее время его мучили травмы. В целом же этот нападающий мастеровит и способен принести пользу многим командам. Есть ощущение, что в следующем году француза в «Локомотиве» мы не увидим. А может быть, не увидим и вообще в КХЛ.
з. Коди Франсон («Авангард»), 32 года
30, 8 (3+5), «+1»
Перед дедлайном «Авангард» продлил контракты с несколькими своими лидерами. В частности, с защитником Вилле Поккой, а вот с другим легионером из обороны – Коди Франсоном – новое соглашение подписано не было. Франсон – атлетичный топовый защитник. По всей видимости, пока стороны не могут прийти к общему знаменателю, так что исключать ухода канадца из омского клуба нельзя. Ко всему прочему на Франсона в этом сезоне свалились травмы.
н. Андре Петерссон («Динамо» М), 29 лет
42, 37 (16+21), «+10»
Распространено мнение, что Петерссон – форвард с ленцой, не всегда дорабатывает и может валять на льду дурака. Но сейчас мы видим, как этот скандинав здорово играет в «Динамо» у Владимира Крикунова. Их тройка с Шипачёвым и Яшкиным является, пожалуй, лучшей в КХЛ. Но у Петерссона, как и у Яшкина, 30 апреля 2020 года заканчивается контракт с «Динамо». Если швед «наелся» этой лигой, он вполне может перебраться в Европу. Исключать такого варианта нельзя.
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