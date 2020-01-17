Первый дубль Ковальчука в «Монреале»! Забил в девятку и обошёл Буре по голам в НХЛ

В последнее время на 36-летнего нападающего Илью Ковальчука вылилось много негатива. В основном он был связан с тем, что россиянин неудачно проявлял себя в клубе НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», после чего его вывели из состава, а затем ожидаемо указали на дверь. В клубе из Калифорнии у Ильи действительно многое не получалось, однако звёздный форвард и не думал сдаваться.

В прессе, разумеется, сразу поползли слухи о том, что Илье пришло время возвращаться в Россию. Назывался даже конкретный клуб – «Авангард». Руководство омичей было заинтересовано в услугах Ильи, а с главным тренером «ястребов» Бобом Хартли, которого Ковальчук рекомендовал к назначению в «Авангард», хоккеист вместе работал ещё в «Атланте Трэшерз».

Ковальчук пасует не глядя! В «Монреале» ему хорошо, но нужно думать об обмене? Брайан Раст был прав — у русских действительно глаза на затылке.

Однако агент игрока в КХЛ Юрий Николаев чётко дал понять, что пока возвращаться в Россию Илья не намерен. Форвард по-прежнему хотел доказать, что в НХЛ у него остались незаконченные дела и он там не до конца себя реализовал.

Например, пока Ковальчук так и не выиграл Кубок Стэнли. Да, с нынешним «Монреалем», куда россиянин, после ухода из «Кингз», подписался на смешные по хоккейным меркам деньги, завоевать трофей будет сложно, практически нереально. Тут бы в зону плей-офф на Востоке попасть! Однако отчаиваться Илья не собирается. Главное, что он сразу вписался в непростую игровую модель Клода Жюльена в команде, в которой в последнее время не особо любили русских игроков.

Полюбят ли Ковальчука в «Монреале»? Первый гол должен ему помочь Звёздный россиянин хочет перезапустить карьеру в хоккейной Мекке. Начал неплохо.

Итак, нападающий начал в «Канадиенс» без раскачки. Интересно, что свой последний матч в форме «королей» хоккеист играл как раз в гостях с «Монреалем», но тогда не забил. Зато набрал результативный балл за передачу в первой игре уже в составе «канадцев» с «Виннипегом».

Первый же гол Ковальчука за канадский клуб пришёлся на важный матч с другой канадской командой – «Оттавой». Важной, потому что благодаря голу Ильи в овертайме «Монреаль» прервал серию из восьми поражений.

Следующий матч с «Калгари» Ковальчук откатался вхолостую, а вот в следующей игре с «Чикаго» отдал голевую передачу. Правда, у «огоньков» «Монреаль» выиграл, а вот «Блэкхоукс» проиграл.

Свой самый удачный матч за новый клуб Ковальчук провёл этой ночью, отправившись на выезд в Пенсильванию, где «канадцы» встречались с «Филадельфией». Сперва россиянин отличился в начале второго периода, реализовав большинство, которое он так хотел получить и под которое в том числе подписывался в «Канадиенс». Ассистентами выступили Казинс и Уэбер.

Уже после этого гола стало ясно, что, забросив 438-ю шайбу в карьере, Ковальчук обошёл Павла Буре по голам в НХЛ. Однако Илья даже не собирался останавливаться.

Первый гол Ковальчука за «Монреаль»! Догнал Буре и радовался, как будто забил в первый раз Илья, возможно, спас главного тренера «Канадиенс» от увольнения.

В середине третьего периода он воспользовался передачами Дано и Татара, в результате чего оформил свой первый дубль не только за «Монреаль», но и вообще в нынешнем сезоне. Ковальчук нанёс привычный для себя хлёсткий кистевой бросок, поразив девятку ворот Алекса Лайоне.

Наконец-то мы увидели прежнего Ковальчука! Таким образом, у Ильи теперь 7 (3+4) очков в семи играх за новую команду. Это очень неплохой результат для человека, который только пришёл в клуб и которого многие уже поспешили списать со счетов.

Видео второго гола Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги

Возвращаясь к гонке Ильи с Павлом отметим, что Ковальчук дебютировал в НХЛ в 2001 году. Карьера Буре-старшего на тот момент постепенно подходила к концу. Вместе два звёздных нападающих сыграли на Олимпиаде-2002. Буре провёл в лиге на 200 матчей меньше Ковальчука. Илья в плане здоровья и травм оказался более выносливым.

Теперь главное для Ковальчука – ни в коем случае не сбавлять оборотов и идти дальше, радуя своей игрой требовательную монреальскую публику. Думается, что нападающий еще не раз ответит своим критикам.