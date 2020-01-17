Американец Вуд преследует Овечкина. Раньше бросался в драку, теперь ударил по лицу клюшкой

Говорил, что россиянин его кумир, приходил фотографироваться в раздевалку, а теперь ведёт себя как ненормальный.

Эта странная история началась лет 14-15 назад, когда Александр Овечкин только начинал свою карьеру в НХЛ, а американский девятилетний мальчик Майлз Вуд (сын известного в прошлом форварда Рэнди Вуда) ходил в школу в своём городе Баффало и смотрел хоккей по телевизору.

Русских лучше не злить! Овечкину разбили лицо — он ответил хет-триком! Игрок, который считал Овечкина своим кумиром, двинул ему клюшкой в лицо — Александр отомстил голами.

Карточка без автографа

«Когда Майлзу было 8 или 9 лет, он послал письмо Александру Овечкину. В нём была хоккейная карточка и записка, что если Овечкин не подпишет фотографию, и не отправит её назад, то когда Майлз доберётся до НХЛ, то применит против него очень жёсткий силовой приём. Свою карточку обратно Майлз так и не получил, так что теперь ждём обещанного силового приёма», — рассказал в декабре 2016 года отец Вуда.

В том сезоне Вуд-младший действительно добрался до НХЛ, став нападающим основного состава «Нью-Джерси», а 29 числа его «дьяволы» приехали в Вашингтон, чтобы сыграть с командой Овечкина. Александр к тому моменту уже знал про историю с карточкой и вручил Майлзу фотографию с автографом и дружественной надписью.

Кроме этого, парни встретились лично. Тогда всё было очень мило и дружественно: Вуд пришёл к раздевалке «Вашингтона», а Александр, одетый в банный халат, радушно встретил гостя. «Извини за карточку. Я никогда не видел своей фанатской почты», — сказал Овечкин.

«Сегодня я должен сыграть против своего кумира детства! Это Великая восьмёрка! Спасибо!», — верещал в своём «инстаграме» Вуд. Но затем его любовь начала принимать какие-то странные формы.

«Он меня разозлил»

В октябре 2018 года в матче между «Нью-Джерси» и «Вашингтоном» произошёл первый спорный эпизод.



В первом периоде у ворот «дьяволов» завязалась потасовка. После свистка Евгений Кузнецов сцепился с защитником Деймоном Сиверсоном, и стычка быстро переросла в массовую, а Вуд, который уже отправился было на скамейку запасных, заметил заварушку и быстро вернулся в гущу событий.

Видимо, вспомнив о неподписанной карточке и своей кровной детской обиде, Вуд «выдернул» Овечкина из скопления игроков. Александр уже успел схватиться с форвардом Блейком Коулманом, но подоспевший Вуд отбил себе Овечкина, буквально прыгнув на россиянина. Бойцовских качеств Майлзу явно не хватило, и более мощный капитан «Вашингтона» умело схватил соперника за свитер. Этот маневр Овечкина стремительно успокоил горячего юношу, который подозрительно быстро утомился в стычке и предпочёл отъехать подальше, не вступая в дальнейшие дискуссии.

«Смешно. Вуд задирается на Ови. А мы-то думали, что он твой кумир», — так отреагировала на случившееся пресс-служба «Вашингтона», сделав комментарий в «Твиттере».

В декабре 2019 года Вуд снова стал антигероем матча против «Вашингтона», но на этот раз обошлось без участия Овечкина. Майлз затеял драку с защитником «Кэпиталз» Ником Дженсеном, который был заметно выше оппонента, но Вуд предпочёл ударов кулаками непонятный борцовский захват, после чего повалил Дженсена на лёд.

«Это претендент на звание худшей драки сезона», — так оценила этот момент канадская телекомпания Sportsnet

«Это даже хуже, чем исторический бой Александра Сёмина с Марком Стаалом. Сёмин хотя бы наносил удары, хоть и слабые», — добавил обозреватель Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.



В январе 2020 года этот «марлезонский балет» получил новую серию. Вуд зачем-то двинул Овечкину клюшкой в лицо, уезжая на скамейку запасных. Арбитры пропустили этот момент и не дали даже малого штрафа, хотя Александру потребовалось наносить швы и уходить в раздевалку за медицинской помощью.



Разозлившись, Овечкин «положил» в ворота команды Вуда хет-трик, а полученная травма стала для россиянина прекрасной мотивацией и раздражителем. «Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал», — сказал Овечкин.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ

«В 2008 году Овечкин получил клюшкой в лицо в первом периоде от форварда «Монреаля» Алексея Ковалёва, а после стало известно, что у Александра сломан нос. Итог: Овечкин забил 4 гола, а «Вашингтон» выиграл 5:4 в овертайме. В 2020 году Ови получил клюшкой в лицо от Вуда. Итог: хет-трик и победа «Вашингтона» со счётом 5:2», — отметил обозреватель Capitals Radio Бен Рэйби.

Сам Вуд храбро отказался давать комментарии по данному эпизоду. Похоже, что ветераны НХЛ были правы, когда говорили о том, что в лиге стало подозрительно много игроков-крыс. Впрочем, своё слово ещё не сказал дисциплинарный комитет, которому по силам вынести справедливое решение в адрес несдержанного поклонника Александра Овечкина.