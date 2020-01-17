«Взбешённый Ови втоптал «Нью-Джерси» в грязь». Что пишут в Америке о хет-трике Овечкина

Гнев превращает Александра Овечкина в спортивного Халка, который тут же начинает крушить соперника. Капитан «Вашингтона» в очередной раз продемонстрировал свои непередаваемые эмоции и снайперские умения в матче с «Нью-Джерси» — ему нанесли травму, которую судьи оставили без внимания. Овечкин, уходя со льда, что-то кричал скамейке «Дэвилз», а когда вернулся в игру, моментально наказал соперника. Сегодня он оформил 25-й хет-трик и вновь заставил говорить о себе в восторженных тонах.
«Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал», — сказал после матча Овечкин.
«Взбешённый Овечкин втоптал «Нью-Джерси» в грязь»
«Знаю, что есть много великих игроков, и тяжело сравнивать легенд разных поколений, но для меня Овечкин является величайшим снайпером всех времён. Особенно когда он зол. Игра Овечкина с «Нью-Джерси» напоминает матч с «Монреалем» в 2008 году, когда ему сломали нос, а он сделал покер.
Удар Майлза Вуда отправил окровавленного Овечкина в раздевалку. Русская машина вернулась (потому что она никогда не ломается) с намерением заставить «Дэвилз» поплатиться за это. И они поплатились» — написал обозреватель RMNB Иэн Оланд.
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«Не злите Овечкина. Майлз Вуд допустил эту ошибку, когда клюшкой разбил ему рот. Овечкин ушёл в раздевалку, чтобы остановить кровь, но, конечно, вскоре вернулся, потому что только так он и делает. Взбешённый Овечкин втоптал «Дэвилз» в грязь, забив дважды до конца периода. Второй гол Овечкина стал ещё одной вехой в карьере Великой Восьмёрки – он в 15-м сезоне подряд забил не менее 30 шайб. И это был только первый период», — написал журналист NBC Sports Washington Джей Джей Реган.
«Когда Овечкину прилетело клюшкой в лицо, его партнёры по «Вашингтону» знали, что это не к добру для «Дэвилз». Раскочегаренный Овечкин вернулся после того, как ему в кровь разбили рот, оформил 25-й хет-трик в карьере и привёл «Кэпиталз» к победе над «Нью-Джерси». Овечкин знал, что Майлз Вуд не нарочно ударил ему клюшкой по лицу, но это не помешало ему отомстить. На пути к 700 голам в НХЛ он продолжает удивлять даже своих партнёров по команде», — пишет Стивен Уайно из AP.
«Овечкин пришёл в неистовство, отомстил «Дэвилз» и приблизился к новой вехе. Обычное дело»
«Не злите Овечкина – таким должен быть первый урок в НХЛ. К несчастью, «Нью-Джерси» его прогуляли. Майлз Вуд раскровил Овечкину рот высоко поднятой клюшкой. Каким-то образом это не заметил судья, который смотрел прямо на них.
Намекаю: Овечкин пришёл в ярость. С этого момента Великая Восьмёрка пришла в праведное забивное неистовство и отлупила «Дэвилз» тремя голами. «Да, я обезумел и наказал их», — сказал Овечкин.
Хрестоматийнее некуда. Третий гол Ови приблизил его к ещё одной знаменательной вехе. Теперь он отстаёт от Марил Лемье и 10-й строчки в списке снайперов всех времён всего на одну шайбу. Овечкин не только отомстил, но и сделал ещё один шаг к истории. Обычное дело для, возможно, величайшего снайпера поколения», — отмечает Майкл Стивенс из Yahoo Sports Canada.
13.01.2006 – «Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3
15.12.2006 – «Атланта» — «Вашингтон» — 2:3
29.12.2007 – «Оттава» — «Вашингтон» — 6:8
31.01.2008 – «Вашингтон» — «Монреаль» — 5:4
03.03.2008 – «Вашингтон» — «Бостон» — 10:2
26.11.2008 – «Вашингтон» — «Атланта» — 5:3
01.02.2009 – «Вашингтон» — «Оттава» — 7:4
15.02.2009 – «Флорида» — «Вашингтон» — 2:4
07.02.2010 – «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:4
22.01.2011 – «Торонто» — «Вашингтон» — 1:4
23.02.2013 – «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:1
06.04.2013 – «Флорида» — «Вашингтон» — 3:4
10.12.2013 – «Вашингтон» — «Тампа» — 6:5
11.02.2016 – «Миннесота» — «Вашингтон» — 3:4
09.04.2016 – «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 5:1
23.11.2016 – «Вашингтон» — «Сент-Луис» — 4:3
28.03.2017 – «Миннесота» — «Вашингтон» — 5:4
05.10.2017 – «Оттава» — «Вашингтон» — 5:4
07.10.2017 – «Вашингтон» — «Монреаль» — 6:1
25.11.2017 – «Торонто» — «Вашингтон» — 4:2
11.12.2018 – «Вашингтон» — «Детройт» — 6:2
14.12.2018 – «Каролина» — «Вашингтон» — 6:5
22.01.2019 – «Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 6:7
30.11.2019 – «Детройт» — «Вашингтон» — 2:5
17.01.2020 – «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:2
Хет-трик в плей-офф:
04.05.2009 – «Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:3
«Не верил, что Овечкин может побить рекорд Гретцки, но он проводит потрясающий сезон»
Бывший игрок НХЛ, а ныне аналитик TSN Дэйв Пулен заострил внимание на том, с какой поразительной целеустремлённостью Овечкин идёт на рекорд Гретцки.
«Перед сезоном все задавались вопросом, сможет ли Ови побить рекорд Гретцки. И я не слишком в это верил – ему 34, время идёт. Посмотрите на снайперов прошлого, все сильно сдавали после 34-35, а ему для рекорда надо забивать по 40 с лишним голов следующие пять лет. И вот он проводит такой потрясающий сезон! Овечкин напоминает мне Майка Босси или Бретта Халла. Когда эти игроки выходили на лёд, ты ждал, что они забьют. То же самое я думаю об Овечкине», — сказал Пулен.
А партнёры Овечкина и раньше не сомневались, что Александру по силам добраться до достижения Гретцки. «Он один из лучших снайперов в истории, и у него ещё есть время, чтобы стать лучшим из лучших. У него невероятный бросок и он его использует. Вы, ребята, и сами знаете, что это за игрок», — сказал нападающий Якуб Врана.
Статистика Александра Овечкина в сезоне НХЛ-2019/2020
- 17 января 2020
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11:20
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11:15
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11:00
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10:37
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10:15
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10:01
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09:42
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09:32
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09:30
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09:12
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09:00
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08:45
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08:20
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08:01
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08:00
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07:48
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07:32
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07:20
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07:07
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07:06
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06:55
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06:53
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06:45
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06:33
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06:32
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06:22
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06:21
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06:17
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06:07
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06:05
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06:00
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05:56
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05:46
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05:36
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05:17