«Взбешённый Ови втоптал «Нью-Джерси» в грязь». Что пишут в Америке о хет-трике Овечкина

Гнев превращает Александра Овечкина в спортивного Халка, который тут же начинает крушить соперника. Капитан «Вашингтона» в очередной раз продемонстрировал свои непередаваемые эмоции и снайперские умения в матче с «Нью-Джерси» — ему нанесли травму, которую судьи оставили без внимания. Овечкин, уходя со льда, что-то кричал скамейке «Дэвилз», а когда вернулся в игру, моментально наказал соперника. Сегодня он оформил 25-й хет-трик и вновь заставил говорить о себе в восторженных тонах.

Русских лучше не злить! Овечкину разбили лицо — он ответил хет-триком! Игрок, который считал Овечкина своим кумиром, двинул ему клюшкой в лицо — Александр отомстил голами.

«Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал», — сказал после матча Овечкин.

«Взбешённый Овечкин втоптал «Нью-Джерси» в грязь»

«Знаю, что есть много великих игроков, и тяжело сравнивать легенд разных поколений, но для меня Овечкин является величайшим снайпером всех времён. Особенно когда он зол. Игра Овечкина с «Нью-Джерси» напоминает матч с «Монреалем» в 2008 году, когда ему сломали нос, а он сделал покер.



Удар Майлза Вуда отправил окровавленного Овечкина в раздевалку. Русская машина вернулась (потому что она никогда не ломается) с намерением заставить «Дэвилз» поплатиться за это. И они поплатились» — написал обозреватель RMNB Иэн Оланд.

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«Не злите Овечкина. Майлз Вуд допустил эту ошибку, когда клюшкой разбил ему рот. Овечкин ушёл в раздевалку, чтобы остановить кровь, но, конечно, вскоре вернулся, потому что только так он и делает. Взбешённый Овечкин втоптал «Дэвилз» в грязь, забив дважды до конца периода. Второй гол Овечкина стал ещё одной вехой в карьере Великой Восьмёрки – он в 15-м сезоне подряд забил не менее 30 шайб. И это был только первый период», — написал журналист NBC Sports Washington Джей Джей Реган.



«Когда Овечкину прилетело клюшкой в лицо, его партнёры по «Вашингтону» знали, что это не к добру для «Дэвилз». Раскочегаренный Овечкин вернулся после того, как ему в кровь разбили рот, оформил 25-й хет-трик в карьере и привёл «Кэпиталз» к победе над «Нью-Джерси». Овечкин знал, что Майлз Вуд не нарочно ударил ему клюшкой по лицу, но это не помешало ему отомстить. На пути к 700 голам в НХЛ он продолжает удивлять даже своих партнёров по команде», — пишет Стивен Уайно из AP.

Бекстрём: Овечкин всегда играет лучше, когда немного взбешён

«Овечкин пришёл в неистовство, отомстил «Дэвилз» и приблизился к новой вехе. Обычное дело»

«Не злите Овечкина – таким должен быть первый урок в НХЛ. К несчастью, «Нью-Джерси» его прогуляли. Майлз Вуд раскровил Овечкину рот высоко поднятой клюшкой. Каким-то образом это не заметил судья, который смотрел прямо на них.

Намекаю: Овечкин пришёл в ярость. С этого момента Великая Восьмёрка пришла в праведное забивное неистовство и отлупила «Дэвилз» тремя голами. «Да, я обезумел и наказал их», — сказал Овечкин.



Хрестоматийнее некуда. Третий гол Ови приблизил его к ещё одной знаменательной вехе. Теперь он отстаёт от Марил Лемье и 10-й строчки в списке снайперов всех времён всего на одну шайбу. Овечкин не только отомстил, но и сделал ещё один шаг к истории. Обычное дело для, возможно, величайшего снайпера поколения», — отмечает Майкл Стивенс из Yahoo Sports Canada.

Все хет-трики Овечкина в НХЛ

13.01.2006 – «Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3

15.12.2006 – «Атланта» — «Вашингтон» — 2:3

29.12.2007 – «Оттава» — «Вашингтон» — 6:8

31.01.2008 – «Вашингтон» — «Монреаль» — 5:4

03.03.2008 – «Вашингтон» — «Бостон» — 10:2

26.11.2008 – «Вашингтон» — «Атланта» — 5:3

01.02.2009 – «Вашингтон» — «Оттава» — 7:4

15.02.2009 – «Флорида» — «Вашингтон» — 2:4

07.02.2010 – «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:4

22.01.2011 – «Торонто» — «Вашингтон» — 1:4

23.02.2013 – «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:1

06.04.2013 – «Флорида» — «Вашингтон» — 3:4

10.12.2013 – «Вашингтон» — «Тампа» — 6:5

11.02.2016 – «Миннесота» — «Вашингтон» — 3:4

09.04.2016 – «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 5:1

23.11.2016 – «Вашингтон» — «Сент-Луис» — 4:3

28.03.2017 – «Миннесота» — «Вашингтон» — 5:4

05.10.2017 – «Оттава» — «Вашингтон» — 5:4

07.10.2017 – «Вашингтон» — «Монреаль» — 6:1

25.11.2017 – «Торонто» — «Вашингтон» — 4:2

11.12.2018 – «Вашингтон» — «Детройт» — 6:2

14.12.2018 – «Каролина» — «Вашингтон» — 6:5

22.01.2019 – «Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 6:7

30.11.2019 – «Детройт» — «Вашингтон» — 2:5

17.01.2020 – «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:2

Хет-трик в плей-офф:

04.05.2009 – «Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:3

«Не верил, что Овечкин может побить рекорд Гретцки, но он проводит потрясающий сезон»

Бывший игрок НХЛ, а ныне аналитик TSN Дэйв Пулен заострил внимание на том, с какой поразительной целеустремлённостью Овечкин идёт на рекорд Гретцки.



«Перед сезоном все задавались вопросом, сможет ли Ови побить рекорд Гретцки. И я не слишком в это верил – ему 34, время идёт. Посмотрите на снайперов прошлого, все сильно сдавали после 34-35, а ему для рекорда надо забивать по 40 с лишним голов следующие пять лет. И вот он проводит такой потрясающий сезон! Овечкин напоминает мне Майка Босси или Бретта Халла. Когда эти игроки выходили на лёд, ты ждал, что они забьют. То же самое я думаю об Овечкине», — сказал Пулен.



А партнёры Овечкина и раньше не сомневались, что Александру по силам добраться до достижения Гретцки. «Он один из лучших снайперов в истории, и у него ещё есть время, чтобы стать лучшим из лучших. У него невероятный бросок и он его использует. Вы, ребята, и сами знаете, что это за игрок», — сказал нападающий Якуб Врана.



Статистика Александра Овечкина в сезоне НХЛ-2019/2020