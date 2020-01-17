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Нападающий «Лос-Анджелеса» Прохоркин вынес шайбу коньком с линии ворот

Прохоркин вынес шайбу коньком с линии ворот
Павел Панышев
Прохоркин остановил шайбу на линии ворот лезвием конька! Соперник уже праздновал гол
В «Лос-Анджелесе» в шутку предложили номинировать российского нападающего на приз лучшему вратарю.
Хоккей / НХЛ 0

К клубу НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в России в последнее время пристальное внимание. Причём абсолютно по разным поводам. Сначала «Кингз» выиграли два Кубка Стэнли с защитником Вячеславом Войновым в составе. Затем тот же Войнов попал в неприятную историю, из-за которой стал персоной нон-грата не только в своём бывшем клубе, но и во всей НХЛ.

Затем в НХЛ вернулся Илья Ковальчук, подписавший контракт с «Кингз». Увы, эта история не стала для Ильи счастливой – российский нападающий так и не заиграл в Калифорнии, в результате чего контракт с ним был расторгнут. Однако после ухода Ковальчука в «Лос-Анджелесе» остался ещё один российский форвард. Речь о 26-летнем Николае Прохоркине, которого «короли» драфтовали ещё в 2012 году.

У «Лос-Анджелеса» три победы подряд без Ковальчука. Забил даже Прохоркин
Но в Америке стали звучать голоса в поддержку опальной русской звезды.

Конечно, олимпийский чемпион Пхёнчхана пока не может похвастать таким же звёздным статусом, как у Ильи Ковальчука, но наблюдать за его игрой всё равно интересно. Когда Николай ловит кураж и у него хорошее настроение – он может сотворить настоящий шедевр. А может и спасти свою команду от верного гола. Да-да, случается и такое. Навыки защитника и голкипера у Прохоркина тоже имеются.

Сразу отметим, что в нынешнем регулярном чемпионате уроженец Челябинска сыграл в 29 матчах, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности «-2». Статистика не бог весть какая, но и провальной её тоже не назовёшь.

Так, в последней игре с «Флоридой», в которой «пантеры» оказались сильнее «королей» (4:3), Прохоркин отметился голевой передачей, ассистируя Анже Копитару в третьем голе гостей в большинстве. К слову, «Кингз» едва не спасли этот матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дадонов (Юбердо, Барков) – 06:04' (5x4)   2:0 Ватрано (Тонинато, Хоффман) – 23:06' (5x5)   3:0 Мэтисон (Экблад) – 44:55' (5x4)   4:0 Бойл – 47:06' (5x5)   4:1 Иафалло (Даути, Копитар) – 51:42' (5x5)   4:2 Кемпе (Копитар, Тоффоли) – 55:08' (5x4)   4:3 Копитар (Прохоркин, Браун) – 57:20' (5x4)

Но больше всего запомнился не этот момент с участием россиянина, а другой, в котором Николай помог голкиперу «Лос-Анджелеса» Джеку Кэмпбеллу в, казалось бы, безвыходной ситуации. Только чудо и сноровка Прохоркина спасли «королей» от гола.

Эпизод произошёл в первом периоде, когда российский форвард не позволил сопернику удвоить преимущество в счёте. В последний момент нападающий остановил шайбу ногой на ленточке ворот Кэмпбелла и помешал отличиться форварду хозяев Доминику Тонинато. Пресс-служба «Кингз» опубликовала видео сейва Прохоркина шутливо подписав ролик: «Прохоркина на «Везину».

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».

Действительно, с такими вратарскими способностями Николаю можно было бы претендовать на приз лучшему голкиперу сезона и навязать серьёзную конкуренцию Семёну Варламову, Андрею Василевскому или Сергею Бобровскому, у которого уже две «Везины».

Ну а если серьёзно, то хочется пожелать Николаю дальнейшего роста и прогресса в составе «Кингз». Времена калифорнийцы переживают далеко не лучшие, занимая последнее место в Западной конференции. О плей-офф при таком положении дел можно только мечтать, поэтому любой гол, передача или такое вот необычное спасение помогают команде, а также добавляют плюсик в личное дело каждого игрока. Прохоркину есть что доказывать тренерскому штабу.

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