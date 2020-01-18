Кучерову «подарили» два гола, Василевский попал в историю. У русских в «Тампе» всё отлично

«Тампа» наконец реанимировала рецепт побед. С конца декабря и почти до середины января команда Джона Купера была непобедима (10 успехов кряду), и этот рывок помог «молниям» закрепиться в середине кубковой восьмёрки Востока. До результата прошлого сезона в регулярке, конечно, далеко, но каждый в «Тампе» с лёгким сердцем променяет Президентский кубок на успешную игру в Кубке Стэнли.
Турнирная таблица НХЛ в сезоне-2019/2020
Лидер «молний» Никита Кучеров тоже выглядит слабее, чем в предыдущем чемпионате, но ведь сразу было понятно, что держать такую высоченную планку в современной НХЛ невозможно два года подряд. При этом Кучеров и сейчас остаётся лучшим игроком «Тампы» по статистике: у Никиты больше всех голов и очков, а по передачам с ним конкурирует только Виктор Хедман. Да, если брать всю НХЛ, то личные показатели Кучерова не поражают воображение и не выдвигают его в номинанты на «Харт Трофи» или «Арт Росс», но, ещё раз повторим, цели у россиянина совсем другие.
Статистика Никиты Кучерова в сезоне-2019/2020
После ударной серии у «Тампы» наступил мини-спад. «Молнии» проиграли «Нью-Джерси» и «Миннесоте», с трудом обыграли аутсайдеров «Кингз», причём спаслись за минуту до конца основного времени благодаря потрясающему броску Кучерова.
Но матч в Виннипеге дал понять, что это были лишь временные сложности для «Лайтнинг». «Джетс» были разобраны по полочкам на своей же площадке, а Кучеров вновь не ушёл с площадки без голов. Правда, в этой игре нужно отмечать не столько Никиту, сколько великолепное взаимодействие во всём звене Стэмкос – Пойнт – Кучеров. Это сочетание организовало два гола, и оба раза россиянин пользовался выверенными передачами партнёров, завершая комбинацию броском уже в пустые ворота. В первом периоде Кучеров и Стэмкос вдвоём убежали на рандеву с Коннором Хеллебайком и не оставили ему шансов, сделав счёт 2:0.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».
А во втором периоде Никиту на завершающий бросок вывел уже Пойнт, подобравший шайбу после силового приёма Стэмкоса.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Это была уже четвёртая шайба «Тампы» в матче, а всего «молнии» после двух периодов выигрывали 5:1, и «Виннипег» могло спасти только чудо. Его не случилось, а «Лайтнинг» забросили ещё дважды и оформили свою самую крупную выездную победу в сезоне.
Впрочем, Кучеров и его звено оказались вовсе не главными героями этой игры. Титул лучшего игрока встречи заслуженно достался Энтони Чирелли. Канадец сделал свой первый в карьере хет-трик, а особенно хорош был его второй гол.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Одно очко в этой встрече сумел заработать Михаил Сергачёв, выступивший вторым ассистентом в финальной шайбе Алекса Киллорна, а Андрей Василевский совершил 30 сейвов и одержал 10-ю победу подряд. Россиянин стал лишь четвёртым голкипером в истории НХЛ, кому удалось добиться такого результата в двух последовательных сезонах. А вот до клубного рекорда по количеству выигрышей подряд, установленному Луи Доминге, Василевскому остаётся ещё одна победа.
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