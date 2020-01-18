Малкин и Кросби «разрывают», как в молодости. Хотят забрать ещё один Кубок Стэнли

В этом сезоне «Питтсбургу» и его фронтменам Сидни Кросби и Евгению Малкину приходится не так уж и просто. На фоне разговоров о том, что время двух уже легендарных для «пингвинов» центрфорвардов ушло, Джино и Сид не смогли избежать серьёзных травм и приличное время провели в лазарете. Малкин «сломался» уже во второй игре чемпионата и пропустил почти месяц, а через четыре матча после возвращения россиянина надолго выбыл Кросби, не игравший в итоге на отрезке с середины ноября по середину января.

Постоянное отсутствие одного из лидеров «Питтсбург» переживал мужественно, провалов не допускал и бодро шёл (и продолжает идти) в числе лидеров Восточной конференции. Что же касается Малкина и Кросби, то вынужденный отдых во время сезона сказывался на этих хоккеистах исключительно положительно. Джино после травмы заиграл на высочайшем уровне, отрабатывая за себя и за того канадского парня. Малкин забивал шикарные голы в падении и с разворота, набирал по пять очков за матч, выдавал изумительные передачи на партнёров, и в конце концов обогнал Алексея Ковалёва в списке лучших российских бомбардиров НХЛ всех времён, в клубной истории подвинул самого Ягра и заставил партнёра по «Питтсбургу» Брайана Раста заявить о любопытной физиологический особенности русского игрока.

«Видимо, у русских три глаза вместо двух!» Малкин отдал гениальный «слепой» пас Малкин и вернувшийся после травмы Кросби набрали 7 очков на двоих.

Эффект от возвращения в строй Сидни Кросби нам ещё только предстоит оценить, но уже в первых играх после возвращения Малыш Сид даёт жару. В домашней встрече с «Миннесотой» соскучившийся по хоккею капитан «пингвинов» набрал четыре очка, затем забросил единственную шайбу «Питтсбурга» в Бостоне, а сейчас принёс победу своей команде в игре с «Детройтом».

Вообще, в этом матче у «Пингвинз» не должно было возникнуть проблем. «Ред Уингз» сейчас — абсолютно худшая команда НХЛ, штампующая одну серию поражений за другой. Возрастной состав, отсутствие ярких лидеров, проблемы во всех линиях, уныние и апатия – вот всё, что на данный момент представляет собой великая франшиза. Один из лидеров Востока не должен был столкнуться с какими-либо трудностями в городе моторов, но хоккей тем и хорош, что в нём всегда есть место сюрпризам.

«Детройт» упёрся рогом на домашней площадке, не пропустил в первом периоде, а во втором открыл счёт усилиями Филипа Задины в большинстве. «Питтсбург» был не так мощен в атаке, как, бывало, в других матчах, да и Джимми Ховард провёл редкий в этом сезоне для вратарей «Детройта» удачный поединок, отразив в итоге 35 бросков. Но дожить до сенсационной победы «красным крыльям» не удалось, и благодарить за спасение «пингвины» должны именно своих лидеров, которые лишь в девятый раз за сезон вышли на лёд в одном составе.

На 44-й минуте «Питтсбург» отыгрался в большинстве после броска Раста из правого круга вбрасывания. Этому «выстрелу» предшествовала великолепная перепасовка в одно касание с участием Кросби, Криса Летанга и Малкина. Завершающий пас Джино был крайне своевременен и отрезал сразу двоих обороняющихся игроков «Детройта»: у Раста было время выпить небольшую чашечку кофе, прежде чем прицелиться и нанести разящий бросок.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

После этого «Детройт» не расклеился, честно заработал одно очко за ничью в основное время, но в овертайме хозяев площадки вновь подвело удаление. Люк Гленденинг отправился в штрафной бокс, а через 20 секунд у «Питтсбурга» сработала классическая связка, которая доставляла кучу проблем куда более грозному «Детройту» ещё в спаренных финалах 2008 и 2009 годов. Ложный замах Малкина, точнейшая передача прямо в клюшку Кросби, и «пингвины» забирают победу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Кросби и Малкин принесли «Питтсбургу» вторую победу в трёх последних матчах. С «Миннесотой» они набрали семь очков на двоих, с «Детройтом» организовали победный гол в тяжёлом матче. Сид и Джино«разрывают» соперников, как в молодости, и явно полны сил и желания вести «Питтсбург» к очередному Кубку Стэнли. Главное, чтобы не вмешались очередные травмы.