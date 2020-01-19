«Боевым ветеранам нужно лечение». Чернышенко просит не «наезжать» на Дацюка и Мозякина

Президент КХЛ заступился за отказавшихся играть на Матче звёзд ветеранов и заявил, что лига готова к реформам всего мероприятия.

Сегодня, 19 января, в Москве на «ВТБ Арене» состоялся Матч звёзд в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея КХЛ. После красочной церемонии открытия с журналистами пообщались президент ФХР Владислав Третьяк и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Камера TSN, драники и Диц в образе Пушкина. Главное о конкурсах мастерства КХЛ Игроки КХЛ не стеснялись креативить, а результат, как обычно и бывает в подобных шоу, отошёл на второй план.

Первым слово взял президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

— Думаю, что болельщики сегодня рады вдвойне. Потому что сначала они получили подарки на Новый год от Деда Мороза, а это подарок от КХЛ. Люди видят всех лучших хоккеистов лиги со всей нашей страны и получают колоссальное удовольствие от мастерства наших игроков. Это очень здорово, что каждый год проводят такое мероприятие. Не только в Москве, но и в других регионах. Здорово, что болельщики воочию могут прикоснуться к лучшим игрокам, — сказал Третьяк.

«Увеличение вместимости арен — ключевой фактор экономического успеха всей лиги и всех клубов»

Далее на вопросы журналистов ответил президент Континентальной лиги Дмитрий Чернышенко.

— Расскажите про организацию ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея КХЛ.

— Особая благодарность — правительству Москвы. В Москве особая конкуренция за зрителя, много различных предложений. Но вы видите, полные трибуны. 28 тысяч человек посетили наш Звёздный уик-энд. Все довольны: удобно добираться, логистика, питание и развлечение — на самом высоком уровне.

— Для КХЛ подобные мероприятия выгодны?

— Огромная активность, у нас много точек продаж лицензионной продукции и так далее. Мы транслируем на 26 стран. У нас больше 12 партнёров, это очень высокий результат. Думаю, финансово он тоже будет успешным. Это топовое событие для КХЛ.

— К 2022 году откроются новые арены, будет скачок посещаемости в КХЛ. Нижний Новгород, Омск, Питер. Это аргумент для того, чтобы принять Матч звёзд?

— Увеличение вместимости арен — ключевой фактор экономического успеха всей лиги и всех клубов. Не случайно в НХЛ большая вместимость арен и развитая экономика. Мы стремимся к этому, но, конечно, у нас хоккей более социальный. Каждый клуб имеет молодёжную команду. Но большие арены как раз помогают приблизиться к окупаемости.

«КХЛ дисквалифицировала бы игроков за беспричинные отказы от Матча звёзд»

— Может, пора санкции вводить за отказ от Матча звёзд? НХЛ дисквалифицировала Овечкина, а у нас Мозякина и Дацюка никто не наказал.

— У нас совсем не такая ситуация. Смотрите, если бы мы хоть чуть-чуть подумали, что ребята решили пофилонить, то мы бы обязательно наказали. У нас никаких проблем с этим нет. Мы бы наложили дисквалификацию за беспричинные отказы. По регламенту за это полагается два матча пропуска.

Мы изучили все справки и увидели, что нашим боевым ветеранам действительно необходимо было лечение. Мы с уважением к этому относимся и просим вас тоже уважительно относиться. У нас не так много замен и абсолютно звёздный состав. Из каждого клуба приехали реальные звёзды. Пишите об этом, рассказывайте. Здесь полный набор звёзд.

Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.

— Десятки вариантов существует, как сделать более интересным Звёздный уик-энд. Вы будете что-то менять?

— Ой, присылайте, я вас очень прошу. На следующий год мы хотим очень серьёзно переделать и мастер-шоу, и внести изменения в саму игру. Это праздник. Нужно понимать, что здесь хоккеисты получают удовольствие, потому что они всё это делают для болельщиков. Вы же видите, как они выкладываются. А по тому, как они выкладываются, видно, как они уважают болельщиков. Всё, что мы делаем, это для людей, а не просто для спортивного результата. Здесь игроки открываются с новой стороны, не находясь под прессом турнирного положения.

«У нас много регионов просит провести Матч звёзд КХЛ»

— Может, сделать мини-турниры в формате сборных?

— Может быть. Был такой вариант раньше, когда россияне играли против зарубежных игроков. Мы подумаем. Ждём предложений. Настало время сделать что-то более интересное.

— Матч звёзд в следующем году будет в Риге?

— У нас много регионов просят провести Матч звёзд КХЛ. Регионам, конечно, очень хочется заполучить такое событие. Но мы должны понимать, что это должно быть экономически целесообразно для лиги. Неслучайно, что КХЛ проводит заявочную кампанию. Сейчас здесь работают команды обозревателей из городов-претендентов. По-моему, из шести городов. Эти люди знакомятся со всеми функциями, от размещения до самого спорта. Смотрят, как организована работа, потому что потом им придётся это делать в своём городе, если они получат такое право.

— Может ли принять Матч звёзд город, в котором нет клуба КХЛ? Например, Ташкент?

— Теоретически да.