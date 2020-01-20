КХЛ только притворяется, что хочет сыграть с НХЛ. Отговорка про календарь неубедительна

В 17-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

В КХЛ перестали увольнять тренеров. Что происходит?

В середине прошлой недели клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» уволил с поста главного тренера Жерара Галлана. Обычная, в общем-то, для хоккея ситуация, тем более что Галлан стал уже седьмым наставником, отправленным в отставку в лучшей лиге мира в этом сезоне. Куда удивительнее то, что к такому виду командной встряски в последнее время прибегают исключительно в НХЛ, а в КХЛ тренеры как будто попали в касту неприкасаемых. Всего четыре увольнения за сезон, лишь две отставки в самый опасный для коучей период октября-ноября – это абсолютный рекорд для нашей лиги.



В КХЛ тренеров всегда увольняли много и с удовольствием. Именно наставник традиционно назначался козлом отпущения и корнем всех проблем у подавляющего большинства команд, и никогда в нашей лиге не было меньше восьми (сезон-2008/2009) отставок в регулярке. Сейчас – всего четыре, и очень велика вероятность, что за оставшийся месяц с небольшим до начала плей-офф больше никаких перестановок не произойдёт. Что же произошло с КХЛ? Неужели лига избавилась от своей проблемы, и в клубах стали бережнее относиться к тренерам, проявляя терпение и выдержку? По одному только чемпионату не стоит делать скоропалительных выводов, но некая тенденция всё же прослеживается.

Зубов уволен из «Сочи». Ему не простили поражения и отсутствие плана Поднимать южан из ямы будет Леонид Береснев.

В лиге появилось сразу несколько команд, где наставника по ходу регулярки сейчас не уволят ни при каких обстоятельствах. Из-за колоссального уважения к тренеру и глубокой веры в него или отличных, профессиональных взаимоотношений между коучем и руководством. В «Ак Барсе», «Авангарде», ЦСКА, СКА наставники точно могут не переживать после трёх-четырёх поражений подряд, в них не то чтобы верят, а просто не допускают мысли о замене в период локальных неудач. Этот сезон показывает, что на такой же уровень лояльности к тренеру вышли и в «Автомобилисте» и «Сибири», где мужественно пережили трудности и позволили Андрею Мартемьянову и Николаю Заварухину самим разобраться в проблемах. Особенно тяжело это было сделать в Екатеринбурге («Автомобилист» встречал ноябрь на последнем месте Востока), но из ситуации удалось выйти всего лишь ценой увольнения тренера по защитникам Андрея Соколова. Терпят и в Уфе, где Николаю Цулыгину выписан царский кредит доверия, хотя здесь, возможно, не помешали бы суровые меры. Но это тема для отдельного разговора.

«Салават» на восьмом месте Востока. Цулыгин может оставить Уфу без плей-офф Юлаевцы проиграли «Автомобилисту», пропустив решающую шайбу в большинстве.

Неоспоримый факт – в КХЛ перестали увольнять тренеров бездумно, после малейших неудач (не считая описанных выше исключений из правила). Взаимоотношения «наставник – руководство» стали более профессиональными, это нельзя не признать, и в пример можно привести не только «Автомобилист» с «Сибирью». «Нефтехимик» не помышляет о замене Вячеслава Буцаева, хотя нижнекамцы проводят очень рваный сезон, в «Витязе» спокойно работает Михаил Кравец, не сумевший удержать команду-сенсацию на вершине Запада, не дёргаются и в «Амуре», адекватно оценивая работу Александра Гулявцева. И даже в минском и рижском «Динамо» не происходит никаких изменений на тренерском мостике, хотя обе команды откровенно заваливают сезон. Впрочем, здесь больше дело в том, что у латвийцев и белорусов просто нет никаких задач, и в КХЛ они играют роль массовки. Точно так же, как «Слован» в прошлом чемпионате, где Владимир Орсаг тоже отработал от звонка до звонка. Ложкой дёгтя в этой медовой бочке повсеместного доверия тренерам является ситуация в московском «Динамо», где Владимира Крикунова не очень-то и хотели утверждать в роли наставника летом, а по ходу сезона не сменили только из-за бюрократических проволочек. Но в последние месяцы Владимир Васильевич поднял свой статус, и этот чемпионат бело-голубые точно доиграют с Крикуновым.

В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно? Крикунов объявил войну легенде и превращает «Динамо» в аутсайдера. У генерального директора бело-голубых лопнуло терпение.

Профессиональное отношение к тренерам – это здорово. Но есть ещё несколько причин рекордно малого количества увольнений. Во-первых, у руководителей клубов КХЛ не так много альтернатив. Вячеслав Быков не желает возобновлять карьеру тренера (куда его только не звали!), Зинэтула Билялетдинов на заслуженном отдыхе (вероятно, временном), брать иностранца по ходу чемпионата – огромный риск. Есть ряд свободных российских специалистов, но среди них нет гарантов улучшения ситуации при возможной рокировке. Во-вторых, в этом сезоне практически у каждой команды, где не было тренерских отставок, были удачные (или даже сверхудачные отрезки) по ходу регулярки. Это позволяет руководителям надеяться, что у клуба есть потенциал именно при этом наставнике. В-третьих, играет роль двухочковая система. Команды в таблице идут плотно, нет ужасающих отрывов от зоны плей-офф (исключая Минск и Ригу), и этот факт немного успокаивает психологически руководителей, создавая видимость конкурентной борьбы, которой не нужно мешать вмешательством со стороны.



Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2019/2020

КХЛ не хочет играть с НХЛ. Прикрывается календарём, но не видно желания

На прошлой неделе состоялся Матч звёзд КХЛ, это мероприятие, разумеется, посетил глава лиги Дмитрий Чернышенко, и ему вновь не удалось избежать вопросов о возможности проведения матчей наших клубов с командами НХЛ. В последний раз Чернышенко спрашивали об этом после декабрьского заседания руководителей клубов КХЛ, и вот каков был ответ Дмитрия Николаевича.

Чернышенко: матчи с клубами НХЛ невозможны без надругательств над календарём

За месяц ничего не поменялось, Чернышенко снова заявил, что всё упирается в календарь. Впрочем, кажется, что глава КХЛ несколько темнит. Он не говорит, что наша лига полностью готова к такому мероприятию, а значит, его смущает «надругательство» и над расписанием КХЛ. Но почему тогда в эту категорию не попадают, скажем, традиционные паузы на Евротур? В олимпийский год в календаре КХЛ находится место для месячной паузы, а ради матчей с клубом НХЛ не найдётся недели? В это трудно поверить, тем более что «освобождать» придётся только одну команду (максимум две). В конце концов, находятся же окна для отдельных клубов для участия в Кубке Шпенглера, а тут маячит событие куда более грандиозного масштаба.

Нет, убеждён, что со стороны КХЛ дело вовсе не в календаре. Можно представить, что НХЛ в этом вопросе сильно вредничает (и вообще больше хочет провести в России матч своей регулярки, а не выставочную встречу), но лучшая лига мира имеет на это право. Понятно, что единственный месяц, когда возможны матчи между КХЛ и НХЛ, – это сентябрь (край – начало октября). Сезон за океаном ещё не начался, но клубы уже собрались и тренируются. Правда, в начале осени уже стартует регулярка КХЛ, но, ещё раз повторим, организовать окно для какой-либо команды не составит никакого труда. Было бы желание, а как раз его, видимо, и не хватает.



Точнее, желание-то есть, но за его исполнение КХЛ не готова много платить. Ведь понятно, что большую часть финансовых вопросов наша лига вынуждена будет взять на себя. Нам это больше нужно, и мы хотим проведение этих матчей на нашей территории. Обсуждать возможность игр в Северной Америке или целой серии матчей с переездами, наверное, не стоит. Нет, мы хотим, чтобы условный «Вашингтон» приехал в Россию и сыграл одну-две игры с условным московским «Динамо». В этом нет ничего невозможного с точки зрения логистики. Возила же НХЛ свои клубы в Китай на предсезонные матчи, и ничего страшного. Тут достаточно приехать одной команде, которой нет особой разницы, с кем играть в сентябре – с другим клубом НХЛ или с тем же «Динамо». Матч есть матч, зато какое может быть шоу?



Вот есть ощущение, что за это шоу КХЛ платить не готова. Понятно, что НХЛ тоже будет интересно это событие (относительно новый рынок, аудитория, атрибутика, медийность), но Россия – это не Китай, где с развитием хоккея пока туговато. Нашу страну этим видом спорта прикармливать не надо, так что это нам придётся раскошелиться за возможность увидеть звёзд мировой величины, а не наоборот. Но в этом нет ведь ничего зазорного! КХЛ отчаянно нуждается в рекламе, в возбуждении массового интереса к своему продукту, и что может быть полезнее для медийного развития нашей лиги, чем матчи с клубом НХЛ?

КХЛ нужен не зритель, а деньги. Что не так с нашим хоккеем Уровень лиги падает, но желания развиваться не видно. Зато по рейтингам всё хорошо.

Поэтому странно, что Чернышенко говорит о каких-либо препятствиях с нашей стороны в то время, как он должен искать миллион новых возможностей, чтобы состоялась хотя бы одна такая игра на территории России. Дорого? Безусловно, но значит нужно где-то сэкономить ради такого события. Например, не проводить в один сезон Матч звёзд, рейтинги которого всё равно падают с каждым годом. Или не возить клубы на выставочные матчи в Европу – мы переживём. Но отказываться от настоящего, а не искусственного шоу, от уникальной возможности «пропиариться» на весь мир из-за «проблем с календарём» – это попросту глупо.

Главой правительства России стал болельщик ЦСКА. Что теперь?

В начале 2020 года в России в высоких руководящих постах страны произошли важные изменения. Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, а новым главой исполнительной власти нашего государства стал Михаил Мишустин. Всю информацию о нём вы легко можете загуглить, а для спортивного сайта интересно то, что Мишустин является ярым поклонником ЦСКА, причём именно хоккейного. Более того, до своей новой должности Мишустин входил в наблюдательный совет ХК ЦСКА, а его фамилия появилась на Кубке Гагарина после завоевания «армейцами» главного трофея КХЛ в прошлом сезоне.

Вообще, вот эта традиция «дополнять» игровой и тренерский составы победителей фамилиями людей, не имевших отношение к победе на хоккейной площадке – ужасна и символична одновременно. Это как бы подчёркивает, что без влиятельных людей в кабинетах команда бы не завоевала Кубок Гагарина. В отношении ЦСКА, который вернул былое величие благодаря мощному денежному потоку «Роснефти», это особенно актуально. Никто не утверждает, что кубок был выигран нечестным путём, но различные теории заговора такие мелочи подогревают изрядно.



Теперь будет ещё хуже. Мишустин, разумеется, пропал из списка членов наблюдательного состава «армейцев», но все знают, что премьер-министр государства неравнодушен к ЦСКА. Роль пресловутого «кабинета» в успехах красно-синих теперь возрастёт до небес в глазах общественности. Вспомните, сколько было интересных версий победы московского «Динамо» в 2012 году, когда главой попечительского совета бело-голубых являлся министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев? У ЦСКА теперь «крыша» ещё круче.

Фото: РИА Новости

Я далёк от мысли, что в КХЛ результат того или иного сезона может быть определён не на льду. Верю в то, что люди из VIP-ложи в дорогих костюмах влияют только на бюджеты клубов и не подключают админресурс для побед на хоккейных площадках. Но глупо отрицать, что после назначения Мишустина премьер-министром выступление ЦСКА будет рассматриваться через призму превосходства «армейцев» на высших эшелонах, хотя и при старом правительстве красно-синие были главным претендентом на Кубок Гагарина чисто в хоккейных аспектах. Но теперь обязательно будут ходить разговоры, будут строиться теории заговора. И прекратятся они только в том случае, если ЦСКА не сумеет в этом сезоне защитить свой титул. Такая реальность.