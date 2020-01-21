«Нефтехимик» выгнал своего капитана. Захарчук устроил аварию и убежал

Казалось, Степан Захарчук в «Нефтехимике» взялся за голову – за весь сезон он не нанёс ни одной травмы сопернику, ни разу не удалялся до конца матча, не получил ни одной дисквалификации. Наоборот, получив в новой команде капитанскую нашивку, помогал «Нефтехимику» бороться за плей-офф и проводил один из лучших чемпионатов в карьере по результативности. Но если на хоккейной площадке Захарчук встал на путь исправления, то за её пределами совершил очередную выходку. На этот раз всё серьёзно – он устроил ДТП в Нижнекамске и скрылся с места происшествия. Сегодня «Нефтехимик» расторг с ним контракт.

Что случилось

Вечером 19 января в соцсетях появилось видео, на котором внедорожник Toyota Land Cruiser 200 на перекрёстке таранит Hyundai Solaris, затем врезается в светофор и знак «Пешеходный переход», выезжает на разделительную полосу и «перепрыгивает» через бордюры, а затем скрывается с места происшествия. Пользователь, опубликовавший видео, заявил, что водитель был не трезв. Позже автомобиль нашли и эвакуировали на штрафстоянку, но водителя в ней уже не было. Захарчук, наверное, думал, что ему всё сойдёт с рук – никто не узнает его автомобиль, и его не найдут. Нижнекамск – город небольшой, в котором ничего не утаишь. Всё зафиксировали на видео, узнали и нашли.



Руководство «Нефтехимика» отреагировало оперативно, через сайт клуба заявив, что изучают ситуацию. Издание «Спорт БО» связалось и с самим Захарчуком, который не стал опровергать или подтверждать информацию о ДТП.

«Нефтехимик» изучает вопрос о возможном ДТП с участием Захарчука

Захарчук в очередной раз подвёл команду

Выходки Захарчука вышли за пределы хоккейной площадки. За ним давно закрепилась репутация самого грубого хоккеиста КХЛ – габаритный защитник, который любит силовую игру, постоянно «перебарщивал» с жёсткими хитами, а иногда и намеренно шёл на удар в голову или другие запрещённые приёмы. В результате от Захарчука отказался «Ак Барс», за который он провёл большую часть карьеры, и защитник стал путешествовать по клубам, нигде надолго не задерживаясь. И в «Торпедо», и в «Адмирале» он пополнял свою внушительную коллекцию дисквалификаций, самая долгая длилась 15 матчей.

Самый грязный игрок вернулся в КХЛ. Захарчук уже начал «убивать» Степан, мы не скучали.

Интересно, что тот случай в сезоне-2018/2019 стал поворотным моментом в игре Захарчука. Он стал себя сдерживать, убрал из своих действий излишнюю жестокость и даже зарабатывал на себе пятиминутные удаления.



Весной-2019 на 33-летнего ветерана обратили внимание в «Нефтехимике». И не просто заключили с ним контракт, а ещё и сделали капитаном. Захарчук поначалу оправдывал доверие – проводил на льду много времени, практически не удалялся и был важной частью команды. «Свою игру не пришлось перестраивать. Просто стараюсь сыграть где-то чище, потому что сами видите: судьи очень внимательно смотрят за жёсткими нарушениями. Тем более с моей историей. Но не сказал бы, что отошёл от своей игры. Стараюсь действовать так же жёстко. Но, тьфу-тьфу-тьфу, это не приводит к серьёзным последствиям. Никогда не хочется никого травмировать», — рассказывал Захарчук в середине ноября. Примерно в то же время «Нефтехимик» неожиданно выдал рекордную для клуба серию из 10 побед и шёл в лидерах Востока.

«Нефтехимик» поступил правильно

Сейчас у «Нефтехимика» всё не так радужно, команда чередует победы с поражениями, но сохраняет шансы попасть в плей-офф. От восьмого места нижнекамцев отделяет пять очков, и главные битвы начнутся именно сейчас, на последнем этапе регулярки. И в это самое время, когда все должны быть сфокусированы на хоккее и победах, Захарчук подложил очередную свинью.

«Нефтехимик»: контракт с Захарчуком расторгнут после изучения информации о ДТП

Надо отдать должное «Нефтехимику», клуб не стал терпеть подобные выходки. Уже на следующий день после того, как всплыла история с ДТП, контракт с Захарчуком был расторгнут. Сел ли он за руль пьяным или нет, достоверно мы уже не узнаем, только если он сам не расскажет, но всё равно Захарчук как бомба замедленного действия, и таким поведением он только выставляет команду в плохом свете. Бороться за плей-офф надо с надёжными игроками, а не теми, кто в любой момент может тебя подвести.



Сезон, в котором защитник должен был показать, что встал на путь исправления и ещё может пригодиться в КХЛ, он закончил с чёрной меткой. Кому он теперь такой будет нужен в следующем году?