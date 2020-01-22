Ответил «Вегасу»: «Пока не до вас, ребята». Дорофеев – о «Магнитке», МЧМ и НХЛ

19-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев вспомнил о завершившемся в Чехии МЧМ-2020, рассказал, как ему работается с Ильёй Воробьёвым в «Магнитке» и поведал о том, как знакомился с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Именно «золотые рыцари» драфтовали Дорофеева в 2019 году.

Эпоха Брагина уже ушла. Но вопрос с тренером – не главный для российской молодёжки Без системы подготовки кадров мы никогда не научимся побеждать стабильно. Хоть с Брагиным, хоть без него.

Справка «Чемпионата»

, нападающий

Серебряный призёр

Хват клюшки – левый

Родился 26 октября 2000 года в Нижнем Тагиле

Рост 185 см, вес 79 килограмм

Контракт с магнитогорским «Металлургом» до 30 апреля 2022 года

Задрафтован клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» в третьем раунде под 79-м номером Павел Дорофеев , нападающийСеребряный призёр МЧМ-2020 Хват клюшки – левыйРодился 26 октября 2000 года в Нижнем ТагилеРост 185 см, вес 79 килограммКонтракт с магнитогорским «Металлургом» до 30 апреля 2022 годаЗадрафтован клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» в третьем раунде под 79-м номером

«Пора готовить себя к взрослому хоккею»

— МЧМ-2020 остался в прошлом. Какие-то эмоции ещё остались?

— В принципе, всё успокоилось, ведь турнир уже прошёл. Мысленно я понимаю, что мы проделали тяжёлый путь к серебряным медалям, хотя всячески бились за золото. Сейчас целиком переключился на клубные дела.

— Все игроки говорят, что в Чехии у вас была настоящая семья.

— Да, атмосфера и коллектив были потрясающие! Мы все друг друга знали, все знакомы. Даже с теми ребятами, которые выступают в Северной Америке. Понимал каждого партнёра с полуслова.

— Финальный матч с Канадой по-прежнему снится?

— Да, бывает и такое. Конечно, я вспоминаю его. Думаю, что не только я.

— А камеру TSN?

— И её тоже (смеётся).

— Что можете сказать про капитана канадцев Барретта Хэйтона, о котором так много писали и говорили во время турнира?

— Он мне как-то не врезался в память. Обычный парень, такой же, как мы, только с другим гражданством.

— Как работалось с Валерием Брагиным?

— Валерий Николаевич – отличный специалист. Где нужно подскажет, в других моментах угомонит, взбодрит. Он давно работает с молодёжными сборными и знает своё дело.

— Помимо него в тренерском штабе теперь есть Игорь Ларионов – звезда мирового хоккея, двукратный олимпийский чемпион.

— С Игорем Николаевичем тоже отлично работалось. Очень приятно трудиться бок о бок с таким человеком. Разумеется, он тоже делал определённые подсказки, беседовал с нами.

— Что конкретно от вас требовали в молодёжной сборной?

— В принципе всё то же, что и от других ребят. Биться, не пропускать. Стараться больше забивать, играть жёстко, но в рамках правил. Да, не всегда получалось, но все старались. Мы все были в одной упряжке.

— На МЧМ не попал ваш партнёр по «Металлургу» Никита Рожков, залечивавший травму. Общались с ним после турнира?

— Разумеется. Он меня поздравил, мы с Никитой в хороших отношениях. Жаль, что у него не получилось сыграть на турнире. Но таков хоккей.

— Для вас это первый молодёжный чемпионат мира…

— И последний. Далее не прохожу по возрасту. Мне хотелось бы снова пережить все эти эмоции, почувствовать себя семьёй с ребятами, но нужно идти дальше. Пора готовить себя ко взрослому хоккею, стараться максимально прогрессировать, не останавливаться.

«Двое позвонили, поздравляли с победой на МЧМ». Сборная России вернулась домой Команда Валерия Брагина привезла в столицу серебряные медали, но многие думали, что золотые.

«Никакого стеснения и барьеров в «Металлурге» нет»

— Как вас встретили в «Магнитке» после турнира?

— Всё здорово! Поздравили с серебряными медалями, перед домашней игрой с «Амуром» объявили мою фамилию по всему стадиону. Приняли тепло, было очень приятно такое отношение.

— Что сказал главный тренер уральцев Илья Воробьёв?

— Илья Петрович поздравил с завоёванным серебром. Сказал, что следил за нашей игрой и что все ребята молодцы, все бились на льду.

— Как вам с ним работается в команде?

— Воробьёв – известный и сильный специалист, который давно зарекомендовал себя в хоккейном сообществе. Не зря он прошёл школу сборной России, где был главным тренером. Да, Илья Петрович – требовательный тренер, но для всей команды и для меня в частности это как раз важно. У нас каждый знает своё место на льду, свои обязанности. У Воробьёва всё чётко, он любит порядок и организованность.

«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.

— Какая у вас роль в Магнитогорске?

— Сейчас её как таковой нет. Мне нужно развиваться и прогрессировать, что я и стараюсь делать. Тренерский штаб постоянно делает на этом акцент.

— В нынешнем сезоне вы провели 38 матчей в составе «Металлурга» и лишь три в составе «Стальных Лис».

— Приятно, что мне доверяют, поднимают в первую команду. Но нужно быть готовым ко всему. Я сам родом из Нижнего Тагила, так что даже «ссылкой» в ВХЛ, если такое случится, меня тоже не испугать (смеётся).

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— «Металлург» ведёт активную борьбу за плей-офф. В чём команде нужно прибавлять?

— Продолжать усердно работать, выполнять тренерские установки, стараться не допускать ошибок и реализовывать свои моменты в атаке. Тем более у нас много опытных ребят, мастерства у команды хватает.

— Кстати, раз речь зашла про опытных игроков. Как общаетесь с тем же Мозякиным, Кулёминым?

— Отлично общаемся! Все ребята добрые, отзывчивые. Никто и никогда не откажет тебе в общении. Когда надо, наши мастера могут дать совет, никакого стеснения и барьеров в команде нет. Сам я при необходимости тоже могу подойти к тому же Сергею Мозякину и спросить у него что-то. Всё очень позитивно.

«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге» Главный тренер уральцев Илья Воробьёв рассказал, в каких компонентах прибавила команда, которая при Йозефе Яндаче была вне зоны плей-офф.

«У «Вегаса» хорошая команда. Я бы даже сказал, отличная»

— Вы поиграли в «Металлурге» и при Йозефе Яндаче, и при Илье Воробьёве. В чём разница?

— У каждого тренера свои требования, своя модель игры. Нужно играть в свой хоккей, сейчас мне всё нравится и всё устраивает. Чувствую, что нахожусь на правильном пути.

— Вы задрафтованы клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Знакомились с командой?

— Знакомился, общался. Они мне всё говорят: «ждём тебя». А я отвечаю: «пока не до вас, ребята». У меня контракт с «Металлургом» до 30 апреля 2022 года. Сейчас все мысли о мой команде, я хочу помогать «Магнитке» побеждать.

— Как вам в целом команда «Вегас», следите за её играми?

— Да, послеживаю. Сильный подбор игроков, клуб уже играл в финале Кубка Стэнли. Хорошая команда. Я бы даже сказал, отличная.

— Каковы ваши персональные задачи на данном этапе карьеры? Те, которые лично вы поставили перед собой.

— Зарабатывать своим трудом как можно больше игрового времени, оправдывать тренерское доверие, развиваться как хоккеист. Я – молодой нападающий, работы хватает по всем фронтам. Прекрасно это понимаю.