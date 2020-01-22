Ответил «Вегасу»: «Пока не до вас, ребята». Дорофеев – о «Магнитке», МЧМ и НХЛ

19-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев вспомнил о завершившемся в Чехии МЧМ-2020, рассказал, как ему работается с Ильёй Воробьёвым в «Магнитке» и поведал о том, как знакомился с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Именно «золотые рыцари» драфтовали Дорофеева в 2019 году.
Павел Дорофеев, нападающий
Серебряный призёр МЧМ-2020
Хват клюшки – левый
Родился 26 октября 2000 года в Нижнем Тагиле
Рост 185 см, вес 79 килограмм
Контракт с магнитогорским «Металлургом» до 30 апреля 2022 года
Задрафтован клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» в третьем раунде под 79-м номером
«Пора готовить себя к взрослому хоккею»
— МЧМ-2020 остался в прошлом. Какие-то эмоции ещё остались?
— В принципе, всё успокоилось, ведь турнир уже прошёл. Мысленно я понимаю, что мы проделали тяжёлый путь к серебряным медалям, хотя всячески бились за золото. Сейчас целиком переключился на клубные дела.
— Все игроки говорят, что в Чехии у вас была настоящая семья.
— Да, атмосфера и коллектив были потрясающие! Мы все друг друга знали, все знакомы. Даже с теми ребятами, которые выступают в Северной Америке. Понимал каждого партнёра с полуслова.
— Финальный матч с Канадой по-прежнему снится?
— Да, бывает и такое. Конечно, я вспоминаю его. Думаю, что не только я.
— А камеру TSN?
— И её тоже (смеётся).
— Что можете сказать про капитана канадцев Барретта Хэйтона, о котором так много писали и говорили во время турнира?
— Он мне как-то не врезался в память. Обычный парень, такой же, как мы, только с другим гражданством.
— Как работалось с Валерием Брагиным?
— Валерий Николаевич – отличный специалист. Где нужно подскажет, в других моментах угомонит, взбодрит. Он давно работает с молодёжными сборными и знает своё дело.
— Помимо него в тренерском штабе теперь есть Игорь Ларионов – звезда мирового хоккея, двукратный олимпийский чемпион.
— С Игорем Николаевичем тоже отлично работалось. Очень приятно трудиться бок о бок с таким человеком. Разумеется, он тоже делал определённые подсказки, беседовал с нами.
— Что конкретно от вас требовали в молодёжной сборной?
— В принципе всё то же, что и от других ребят. Биться, не пропускать. Стараться больше забивать, играть жёстко, но в рамках правил. Да, не всегда получалось, но все старались. Мы все были в одной упряжке.
— На МЧМ не попал ваш партнёр по «Металлургу» Никита Рожков, залечивавший травму. Общались с ним после турнира?
— Разумеется. Он меня поздравил, мы с Никитой в хороших отношениях. Жаль, что у него не получилось сыграть на турнире. Но таков хоккей.
— Для вас это первый молодёжный чемпионат мира…
— И последний. Далее не прохожу по возрасту. Мне хотелось бы снова пережить все эти эмоции, почувствовать себя семьёй с ребятами, но нужно идти дальше. Пора готовить себя ко взрослому хоккею, стараться максимально прогрессировать, не останавливаться.
«Никакого стеснения и барьеров в «Металлурге» нет»
— Как вас встретили в «Магнитке» после турнира?
— Всё здорово! Поздравили с серебряными медалями, перед домашней игрой с «Амуром» объявили мою фамилию по всему стадиону. Приняли тепло, было очень приятно такое отношение.
— Что сказал главный тренер уральцев Илья Воробьёв?
— Илья Петрович поздравил с завоёванным серебром. Сказал, что следил за нашей игрой и что все ребята молодцы, все бились на льду.
— Как вам с ним работается в команде?
— Воробьёв – известный и сильный специалист, который давно зарекомендовал себя в хоккейном сообществе. Не зря он прошёл школу сборной России, где был главным тренером. Да, Илья Петрович – требовательный тренер, но для всей команды и для меня в частности это как раз важно. У нас каждый знает своё место на льду, свои обязанности. У Воробьёва всё чётко, он любит порядок и организованность.
— Какая у вас роль в Магнитогорске?
— Сейчас её как таковой нет. Мне нужно развиваться и прогрессировать, что я и стараюсь делать. Тренерский штаб постоянно делает на этом акцент.
— В нынешнем сезоне вы провели 38 матчей в составе «Металлурга» и лишь три в составе «Стальных Лис».
— Приятно, что мне доверяют, поднимают в первую команду. Но нужно быть готовым ко всему. Я сам родом из Нижнего Тагила, так что даже «ссылкой» в ВХЛ, если такое случится, меня тоже не испугать (смеётся).
Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru
— «Металлург» ведёт активную борьбу за плей-офф. В чём команде нужно прибавлять?
— Продолжать усердно работать, выполнять тренерские установки, стараться не допускать ошибок и реализовывать свои моменты в атаке. Тем более у нас много опытных ребят, мастерства у команды хватает.
— Кстати, раз речь зашла про опытных игроков. Как общаетесь с тем же Мозякиным, Кулёминым?
— Отлично общаемся! Все ребята добрые, отзывчивые. Никто и никогда не откажет тебе в общении. Когда надо, наши мастера могут дать совет, никакого стеснения и барьеров в команде нет. Сам я при необходимости тоже могу подойти к тому же Сергею Мозякину и спросить у него что-то. Всё очень позитивно.
«У «Вегаса» хорошая команда. Я бы даже сказал, отличная»
— Вы поиграли в «Металлурге» и при Йозефе Яндаче, и при Илье Воробьёве. В чём разница?
— У каждого тренера свои требования, своя модель игры. Нужно играть в свой хоккей, сейчас мне всё нравится и всё устраивает. Чувствую, что нахожусь на правильном пути.
— Вы задрафтованы клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Знакомились с командой?
— Знакомился, общался. Они мне всё говорят: «ждём тебя». А я отвечаю: «пока не до вас, ребята». У меня контракт с «Металлургом» до 30 апреля 2022 года. Сейчас все мысли о мой команде, я хочу помогать «Магнитке» побеждать.
— Как вам в целом команда «Вегас», следите за её играми?
— Да, послеживаю. Сильный подбор игроков, клуб уже играл в финале Кубка Стэнли. Хорошая команда. Я бы даже сказал, отличная.
— Каковы ваши персональные задачи на данном этапе карьеры? Те, которые лично вы поставили перед собой.
— Зарабатывать своим трудом как можно больше игрового времени, оправдывать тренерское доверие, развиваться как хоккеист. Я – молодой нападающий, работы хватает по всем фронтам. Прекрасно это понимаю.
- 22 января 2020
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:00
-
12:34
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:25
-
11:01
-
10:32
-
10:13
-
10:07
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:35
-
08:05
-
07:37
-
07:23
-
07:20
-
07:12
-
07:00
-
06:34
-
06:25
-
06:15
-
06:13
-
06:06
-
05:52
-
05:17
-
00:05
- 21 января 2020
-
23:54