Лучшие новички НХЛ. Макар – фаворит, его догоняют Самсонов и чех, не заигравший в Уфе

Защитник «Колорадо» Кейл Макар бьёт один рекорд клуба за другим, лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков и прямо сейчас является главным фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи». Это подтверждает и голосование среди журналистов, проведённое НХЛ в начале января. Но у Макара есть достойные конкуренты.

В «Колорадо» растёт крутой защитник. У Макара столько же очков, как у Овечкина Защитник с украинскими корнями метит на «Колдер Трофи» и может побить пару рекордов «Колорадо».

41 матч, 37 (11+26) очков, «+7»

Макар показывает статистику, которой позавидовали бы и некоторые нападающие. Недавно он стал лучшим снайпером среди защитников-новичков в истории «Эвеланш», а затем повторил достижение по количеству очков, которое держалось 35 лет, и всё это сделал уже на экваторе регулярного чемпионата.

Игра Макара завораживает. Он настолько уверен в себе, что приходится постоянно напоминать себе, что он новичок. Катание, скорость, обыгрыши, умение ускользать от соперников, великолепный бросок. Его уже сравнивают с такими легендами, как Брайан Лич и Сергей Зубов, а журналисты из Денвера уже задаются вопросом, а не видят ли они становление лучшего защитника в истории «Колорадо».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

19 матчей, 15 побед, 92,7% ОБ, КН 2,06

Бесспорно лучший вратарь среди новичков по всем показателям. Да и не среди новичков его статистика тоже выглядит внушительной. На прошлой неделе Самсонов побил рекорд клуба по продолжительности победной серии среди вратарей-новичков, который держался 35 лет, а затем и обновил собственное достижение. С 15 ноября он вообще не проиграл ни одного матча, который начинал с первых минут.

Если перед сезоном ещё можно было гадать, сможет ли Самсонов безболезненно заменить многолетнего первого номера «Вашингтона» Брэйдена Холтби, у которого летом заканчивается контракт, то сейчас в этом нет никаких сомнений. У «столичных» появился новый крутой голкипер, который уже сейчас переигрывает Холтби.

«Главный вопрос в кандидатуре Самсонова – его игровая нагрузка. Сколько матчей ему надо провести, чтобы его стали всерьёз рассматривать как претендента на этот приз? В прошлом году Джордан Биннингтон провёл 30 матчей, лидировал в НХЛ по коэффиценту надёжности и стал вторым в голосовании на «Колдер». Но он дебютировал за «Сент-Луис» только в январе. Самсонов играет с начала сезона, думаю, ему надо провести около 40 матчей, чтобы побить монструозный сезон Макара», — пишет обозреватель TSN Фрэнк Серавалли.

В НХЛ растёт ещё один топ-вратарь из России. Самсонов бьёт рекорды «Вашингтона» Он уже сейчас теснит Брэйдена Холтби, а в следующем сезоне должен стать первым номером.

48 матчей, 34 (5+29) очка, «-8»

Перед стартом сезона больший ажиотаж вызывал Джек Хьюз, выбранный на драфте под первым номером, но в чемпионате большего внимания заслуживает его старший брат Куинн. Он попал в нужную волну – пришёл в «Ванкувер» в момент его возрождения, мгновенно стал незаменимой частью команды и едва ли не главным игроком обороны. Хьюз много играет и набирает немало очков, выходит в первой спецбригаде (у него 18 очков в большинстве, он лидер среди новичков по этому показателю), играет против лидеров соперников и заслужил вызов на Матч звёзд.

Более того, он вполне может побить несколько рекордов «Ванкувера». Первый на очереди – Дэйл Тэллон, в 1971 году установивший рекорд франшизы среди защитников-новичков (56 очков). Затем идёт бомбардирский рекорд среди игроков обороны – 63 очка Дуга Лидстера в сезоне-1986/1987. А дальше недалеко и до рекорда Элиаса Петтерссона, который в прошлом сезоне выиграл «Колдер Трофи», набрав 66 очков, но для этого надо будет сильно добавить в концовке регулярки.

Доминик Кубалик («Чикаго»)

49 матчей, 32 (21+11) очка, «+6»

Российские болельщики могут помнить Кубалика по его кратковременному пребыванию в КХЛ. В 2017 году он был восходящей звездой в Чехии и подписал контракт с «Салаватом». Однако не захотел конкурировать с другими легионерами клуба и уехал в Швейцарию ещё до начала сезона. Тогда чех даже не задумывался об НХЛ и полагал, что всю карьеру проведёт в Европе. Но интерес со стороны «Чикаго» и пример Артемия Панарина и Доминика Кагуна, которые раскрыли свои таланты в этой команде, заставили его поменять решение и уцепиться за шанс в НХЛ. Оказалось, что не зря.

Начинал Кубалик медленно, но к середине сезона стал проявлять себя как один из лидеров «Чикаго». Сейчас он лидирует в зачёте снайперов-новичков НХЛ и вообще ударно проводит новый календарный год. Чех уже пошёл на повышение в «Чикаго» и играет в первом звене с Джонатаном Тэйвзом, на данный момент он второй бомбардир лиги в январе, а по количеству голов в этом месяце с ним может сравниться только Александр Овечкин. Если он продолжит в том же духе, то сделает отличную заявку на «Колдер».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

42 матча, 35 (16+19) очков, «-1»

Нападающий, который начал сезон с уникального достижения – свои первые восемь шайб в лиге он забросил в большинстве. Логично, что именно его НХЛ признала лучшим новичком октября, но затем у него случился спад – всего один гол за целый месяц. Впрочем, Олофссон ударно провёл конец ноября и декабрь и вновь стал лучшим новичком месяца, но его шансы на «Колдер» пошатнулись. Всё дело в травме, которую швед получил в начале января. Он должен вернуться только в середине февраля, и полтора месяца отсутствия могут стать критичными. Макар, Самсонов, Хьюз и Кубалик за это время уже вырвались вперёд, угнаться за ними будет непросто.