В России неожиданно лучшая школа вратарей. Наши парни скоро заполонят НХЛ

«На самом деле рынка вратарей как такового вообще не существует. У нас нет школы, мы позади Канады, Финляндии, Швеции, а скоро отстанем, наверное, от Германии. С вратарями у нас никто не занимается, их никто не поддерживает, хотя это чуть ли не главная позиция в команде», — такими словами в далёком 2011 году разразился бывший голкипер и легенда казанского «Ак Барса» Сергей Николаев. Тогда именитый голкипер пророчил провал российской школе голкиперов. Мог ли он представить, что через несколько лет Россия будет основным поставщиком элитных голкиперов для НХЛ, а в КХЛ приезжие иностранцы будут вынуждены отвоёвывать место в рамке у местных парней через жёсткую конкуренцию?

В то время вряд ли кто-то мог кинуть в Николаева камень за эти слова. Герой Квебека Евгений Набоков уже в 36 лет постепенно доигрывал последние сезоны и готовился уйти на покой, карьера Ильи Брызгалова дала трещину в «Филадельфии», а молодые Семён Варламов и Сергей Бобровский казались каплей в море по сравнению с тем, какое количество высококлассных вратарей появлялось у финнов и североамериканцев. В КХЛ же засилье иностранцев на последнем рубеже – только пять российских команд на тот момент не имели в составе вратаря-легионера. Казалось, что слова Николаева логичны. Вряд ли в 2011 году кто-то мог не согласиться с этой точкой зрения, тем более что наличие проблемы на последнем рубеже признавал сам Владислав Третьяк, который, по собственному признанию, в 2008 году молился, чтобы в Квебек приехал Евгений Набоков. Да, Бобровский и Варламов тогда были для сборной России спасательным кругом, но проблема в системе подготовки была катастрофической, за спиной этого тандема и близко не было тех, кто мог бы встать с ними на один уровень. Признайтесь сами себе, верили ли вы в 2011-м, что через несколько лет в России случится вратарская аномалия и мы не то что закроем вратарский вопрос в сборной, но и будем ломать голову каждый более-менее крупный турнир, решая, кем заполнить всего три позиции из россыпи классных голкиперов.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Прямо сейчас российские голкиперы начали крупномасштабную оккупацию НХЛ. Пока состоявшиеся за океаном Бобровский, Варламов и Василевский уже выбили себе огромные контракты и делают всё, чтобы русифицировать «Везину», своё место под солнцем отвоёвывают россияне помоложе. Александр Георгиев уже прямо сейчас идеальный бэкап с обоснованными претензиями на первый номер, за которым, в случае его ухода из «Рейнджерс», выстроится целая очередь претендентов. От его одноклубника Игоря Шестёркина, не так давно успешно дебютировавшего в НХЛ, фанаты «синерубашечников» просто в восторге – прямо сейчас он показывает, что не намерен задерживаться в АХЛ дольше, чем на один сезон. Ну а главное вратарское открытие этого сезона, наряду с латвийцем Элвисом Мерзликиным из «Коламбуса», – это магнитогорец Илья Самсонов, который после смазанного прошлого сезона в «Херши» заставляет «Вашингтон» забыть о том, как уместить под потолком новый контракт Брэйдена Холтби, которому, судя по всему, придётся искать новое место работы. Прямо сейчас у воспитанника «Магнитки» 13 побед в 15 матчах. Не забывайте и об Антоне Худобине, уже давно заслужившем статус практически эталонного второго номера. Семь российских голкиперов – такого представительства у России в НХЛ не было никогда! И в ближайшие годы эта цифра должна только увеличиться.

В НХЛ растёт ещё один топ-вратарь из России. Самсонов бьёт рекорды «Вашингтона» Он уже сейчас теснит Брэйдена Холтби, а в следующем сезоне должен стать первым номером.

Посмотрите на АХЛ, и там вы увидите еще трёх российских голкиперов – Михаила Бердина, Ивана Просветова и Артёма Загидуллина. Из всей этой тройки ближе всех к НХЛ уфимец Бердин, играющий в системе «Виннипега». Он уже проводит свой второй сезон в АХЛ и за это время успел не только сыграть за «Джетс» на предсезонке, но и влюбить в себя болельщиков команды из Манитобы. Бердин на сегодня, пожалуй, самый «горячий» российский голкипер – он тащит на себе фарм-клуб «Виннипега», раздаёт огненные интервью, дерётся с полевыми, шикарно играет клюшкой и уже имеет в своей карьере заброшенную шайбу. И при всём этом ему только 21 год. Пекка Ринне, подвиньтесь! Михаил ещё ни разу не поднимался в основу «Джетс», необходимости в молодом голкипере у Пола Морриса пока нет. Но сомневаться в том, что он получит свой шанс в основе, не приходится.

Видео можно посмотреть в «твиттере» USHL.

Есть шансы пробиться в НХЛ и у Загидуллина, решившего, что лучше пробиваться в лучшую лигу мира через АХЛ, чем безальтернативно сидеть за спиной Василия Кошечкина. У «Калгари» довольно слабая вратарская бригада, но пока и Артём не настолько хорош, чтобы подвинуть кого-то из тандема Тальбо — Риттих. Вряд ли стоит ждать, что кто-то из этих парней сможет стать первым номером команды НХЛ, но выйти на уровень 20-30 матчей за сезон каждому из этой тройки по силам.

Но основным поставщиком топовых голкиперов для сильнейшей лиги мира сейчас является КХЛ. С вероятностью 99% после этого сезона в НХЛ уедет Илья Сорокин, уже переросший уровень родного чемпионата и которому за океаном пророчат звёздный статус. Уже совсем скоро ему предстоит конкурировать за место в рамке «островитян» с Семёном Варламовым. Однако сейчас североамериканцам интересен не только Сорокин. Совсем недавно один из авторитетнейших канадских журналистов и инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман настоятельно рекомендовал клубам НХЛ обратить внимание на трёх незадрафтованных молодых россиян из КХЛ – Тимура Билялова из «Ак Барса», Алексея Мельничука из СКА и Алексея Красикова из «Сибири». Пока из этой тройки реальные шансы рвануть по ту сторону Атлантики имеет только Тимур Билялов, ставший открытием нынешней «регулярки» и установивший новый рекорд лиги по продолжительности сухой серии (316 минут). Его контракт с «Ак Барсом» заканчивается этой весной, и агент голкипера не скрывает, что по его окончании они будут рассматривать предложения из НХЛ.

Однако радует даже не то, что мы наладили воспитание качественных вратарей в НХЛ, а то, что в ближайшее время этот поток вряд ли прекратится. После МЧМ-2019 скауты были в восторге от Петра Кочеткова, прогресс которого в этом году застопорился и которому ещё только придётся подтвердить выданные авансы. Ну а Ярослава Аскарова, даже несмотря на смазанный МЧМ, называют сильнейшем вратарём, который будет выбран на драфте со времен Андрея Василевского. Откуда в России появилась вратарская аномалия и почему у нас за короткий промежуток появилось такое количество классных вратарей?

«Как будто у меня уже 6 Кубков Стэнли…». В России растёт правильный вратарь Вратарь Ярослав Аскаров не чувствует себя героем после победы на Глинке. Хочет поехать на МЧМ и сыграть за СКА.

Фото: ska.ru

Налог Третьяка на иностранного голкипера

Когда в конце 2010-х годов перед ФХР остро встала вратарская проблема, Владислав Третьяк пошёл по пути наименьшего сопротивление и поступил по излюбленном принципу любого российского чиновника – «не можешь исправить – запрети» — и ввёл налог на иностранного голкипера. Сначала президент ФХР установил налоговую ставку на уровне 4,5 млн рублей, а позже и вовсе грозился заколотить зарубежным голкиперам вход в российский хоккей. Благо всё ограничилось простым повышением тарифа в два раза. Всё-таки любовь к разного рода лимитам у наших функционеров в крови:



«Мы сказали клубам: платите нам 9 млн рублей и берите иностранного вратаря. Либо не давайте нам денег, но тогда в воротах должны играть русские. И прописали это в регламенте. В итоге не самым богатым клубам вроде новокузнецкого «Металлурга» делать было нечего — стали ставить наших ребят. Так появились и Сергей Бобровский, и другие вратари», – этими словами Третьяк не так давно подытожил введение «чудодейственного» налога.



Обратимся к голым фактам. Да, тогда совсем ещё юные Бобровский и Варламов начали играть в Суперлиге именно во времена налога. При каких условиях оба стали первыми номерами своих клубов? Гиперталантливый Варламов в своём первом сезоне в «Локомотиве» сходу «съел» легенду ярославцев опытнейшего Егора Подомацкого, а на следующий год не оставил шансов приехавшему его страховать финну Юусо Риксману.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Окей, ярославцы никогда не бедствовали, дать ФХР лишние 9 млн для них проблемой не было, но даже «Кузня» со скромным бюджетом была скорее готова стоять на паперти, но не доверить место в старте российскому голкиперу. Бобровский также через конкуренцию выгрыз место в воротах у легионера и отправил отдыхать сомнительного канадца Скотта Лэнгкоу. Ни тех, ни других драконовские методы ФХР не остановили. Два юных местных голкипера просто своей игрой доказали, что они сильнее приезжих иностранцев. После введения налога клубы Суперлиги как брали, так и продолжали брать иностранцев. Да и постойте, девятимиллионный побор отменили в аккурат с образованием КХЛ, в которой ситуация с вратарями-легионерами не изменилась. Не слишком ли преувеличивает президент ФХР собственные заслуги во вратарской аномалии? Почему российские голкиперы до сих пор пробиваются наверх из-за спин иностранных коллег? Отменённый в 2008 году налог, кажется, даёт ещё больше вопросов, чем ответ на главный вопрос. Одно ясно точно: панацеей он не стал.



Сейчас в российском хоккее есть только два ограничения, касающихся хоккеистов с ловушкой – это запрет российским клубам КХЛ иметь в заявке одновременно двух иностранных голкиперов и полный запрет на иностранных голкиперов в ВХЛ. И на развитии наших голкиперов эти лимиты никак не отражаются. Два вратаря-легионера многим клубам КХЛ просто не по карману, а командам «вышки» практически нереально найти за адекватные деньги иностранца уровня лиги, который будет смотреться сильнее местных пацанов.

Расширение ВХЛ

Куда полезнее для развития российских голкиперов оказался другой путь, выбранный ФХР, – это расширение Высшей лиги. Сейчас в России, помимо КХЛ, всего четыре профессиональные лиги. Больше лиг не становится, но зато ту же ВХЛ сейчас раздули до рекордных 34 команд. У хоккеистов, не проходящих по уровню в КХЛ, появилось намного больше мест для трудоустройства на ступеньке ниже. Клубы КХЛ с удовольствием обкатывают молодежь ВХЛ – те же Мифтахов и Аскаров довольно много играют во второй лиге страны и спокойно прогрессируют. Чем больше команд, тем больше мест, где можешь засветиться. Сильнейшие клубы страны получили возможность давать игровую практику россиянам без ущерба для собственного результата.



Эту позицию разделяет и бывший голкипер «Амура», «Спартака» и «Атланта», а ныне основатель собственной школы вратарей Сергей Борисов:



«Сейчас в России созданы все условия для развития – это детская школа, ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Перспективные вратари имеют возможность идти по всей этой вертикали, набираться опыта. Если ты молод, но не готов играть в ВХЛ, то, пожалуйста, есть отличный чемпионат МХЛ – играй! Если не тянешь уровень КХЛ – ты можешь играть в ВХЛ, получать игровое время и развиваться. Сейчас, правда чуть-чуть, но главные тренеры стали больше обращать внимания на свои школы».

Фото: ak-bars.ru

«Вратарями просто стали заниматься»

«Главное, почему у нас появилось такое количество вратарей, это то, что на них стали обращать внимание, с ними стали работать. Появились школы вратарей, которые позволяют вратарям готовиться к сезону по своему направлению, получать информацию и обрабатывать её, тем самым заполняя пробелы в технике. Сейчас, занимаясь с маленькими вратарями в своей школе, могу сказать точно, что хороших вратарей будет ещё больше, но и заниматься с ними нужно ещё больше. И делать это должны профессионалы, те, кто понимает эту профессию не из интернета и книжек», – говорит Борисов, рассуждая о главной причине вратарского бума в России.



С начала 2010-х годов в нашей стране появилось просто огромное количество вратарских школ, которые регулярно проводят сборы как в России, так и за рубежом, впитывая лучшее из иностранных методик. Мест для дополнительного развития у россиян теперь полно.



Многие российские школы просто отошли от парадигмы «один тренер – одна команда». Теперь практически в любой приличной ДЮСШ с голкиперами работает отдельный специалист, чего говорить о профессиональных командах. Отныне вратари перестали быть предоставленными сами себе. В XXI веке не иметь в собственном штабе тренера вратарей – это всё равно что рыть под собой яму.



Огромную роль в становлении российских специалистов, отвечающих за подготовку голкиперов, сыграли иностранные коллеги. Если на заре КХЛ почти больше половины клубов имели на этой должности легионеров из Финляндии и Швеции, то сейчас эта цифра стала гораздо меньше. Такие тренеры, как финны Юсси Парккила и Яри Каарела, задали высокий стандарт качества для российской школы вратарей. Они на собственном примере показывали не только то, как необходимо работать с готовым материалом, но и помогали развивать молодых голкиперов за пределами первой команды, заставляя российских специалистов тянуться за ними.



«На мой взгляд, роль финских тренеров велика. Они показали, что значит тренер вратарей, что это больше, чем человек, который просто тренирует, это ещё друг и психолог для своих подопечных. Они показали, как нужно выстраивать тренировочный процесс. Вратари – это отдельная профессия и соответственно другая подготовка. К сожалению, в КХЛ и сейчас есть тренеры, которые просто занимают эту должность. Они просто выходят на тренировки, чтобы побросать шайбу вратарям для разминки и на этом его работа заканчивается. Те, кто хотел, очень многое почерпнули у финнов», – подтверждает наши предположения Сергей Борисов.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вот и получается, что у российской аномалии всё-таки есть объяснение. И это не популистский налог на иностранцев, а планомерное и поступательное изменение всей системы подготовки молодых голкиперов, которым теперь уделяется куда больше внимание, чем 10 лет назад. Самое главное, что с новым подходом Россия продолжить штамповать качественных вратарей, как на конвейере. На Ярославе Аскарове конвейерная лента не остановится, сразу за ним в очереди во взрослый хоккей стоят триумфаторы последнего Мирового Кубка вызова спартаковец Павел Канаев, наконец-то чисто питерский воспитанник, Валерий Бринкман, и новоиспеченный чемпион Юношеской Олимпиады магнитогорец Сергей Иванов. Кажется, что вратарский вопрос в сборной России решён как минимум на ближайшие лет десять.