Паранойя или непрофессионализм? КХЛ видит атаку арбитров там, где её нет

КХЛ позиционирует себя топ-лигой, вторым по силе клубным чемпионатом во всём мире, и, разумеется, в соревновании такого уровня во главу угла должно ставиться уважительное отношение ко всем участникам процесса. К руководителям, тренерам, хоккеистам, болельщикам, журналистам и, конечно, к арбитрам. В последние годы КХЛ многое сделала для того, чтобы судьи стали по-настоящему независимой организацией и установила очень строгие рамки поведения в отношении арбитров. На послематчевых пресс-конференциях крайне редко можно услышать спич про «группу в полосатых купальниках», а хоккеисты, оценивая игру, либо уходят от ответов на провокационные вопросы, либо признают, что решение судей всегда априори правильное.

Всему виной существенные штрафы, которые КХЛ накладывает на любого, кто осмелится покритиковать работу арбитров. Наверное, это правильный подход, хотя ему существенно не хватает обратной связи. Тренеры и судьи не имеют права бесплатно высказываться о судействе, но ведь арбитры – тоже люди, и им свойственно ошибаться. Но от соответствующего департамента мы никогда не слышим публичного признания вины, извинений за ошибки (которые порой решают исход матчей), до нас не доносят информацию о штрафах для арбитров, лишь абстрактно заявляя, что они есть, и немаленькие. Главный судья КХЛ Алексей Анисимов старается отстраниться от публичности, а в программе «Судейская», которая выходит на «КХЛ ТВ», он обычно выступает в роли хорошего полицейского и крайне редко (и выборочно) признаёт ошибки своих подопечных.

Главный арбитр КХЛ не хочет ничего объяснять. Так больше жить нельзя Алексей Анисимов признаёт ошибки судей только в играх СКА и ЦСКА.

Получается немного нечестно. Хорошо, арбитры, конечно, должны быть неприкосновенны, это невероятно сложная и уважаемая профессия, но она тоже заслуживает объективной критики. Судьи точно так же имеют право на ошибку, как и другие члены хоккейной семьи. Но если руководители, тренеры, игроки зачастую в прямом смысле платят за оплошности из своего кармана, а иногда и вовсе теряют работу, то арбитрам, как будто бы, всё сходит с рук. Про них нельзя говорить плохо другим людям, а о внутренних мерах нам никогда ничего неизвестно.

«Я тебе в Перми машину сожгу». Тренер «Амура» пообщался с судьёй на языке 90-х Александру Гулявцеву не понравились судейские решения его земляка Виктора Гашилова в матче «Амур» — «Динамо» Москва.

Всё бы ничего, но в последнее время КХЛ в своём желании защитить судей перегибает палку и доходит до смешного. Один из трендов этого сезона – наказания хоккеистов за атаку арбитров. Долгое время не было особых поводов говорить на эту тему, хотя в самом начале чемпионата весьма странные санкции были применены к нападающему «Магнитки» Брэндону Козуну, но сейчас лига словно сорвалась с цепи. За два дня лига наказала троих (!) хоккеистов за атаку арбитров и заставила поподробнее присмотреться к столь ярому следованию пункта 1.31 статьи 27 дисциплинарного регламента. Обратимся к этим эпизодам.

Волна репрессий от КХЛ началась со штрафа Максиму Игнатовичу. Защитник «Амура» в игре с «Куньлунем» едва выскочил со скамейки запасных, помчался помогать своей команде в зону нападения, но ситуация на площадке резко изменилась, и уже «драконы» полетели в контратаку. Игнатовичу пришлось кардинально менять траекторию движения и нестись в оборону. Максим, совершая манёвр с притормаживанием и поворотом, зацепил арбитра, который находился у него на пути и совершенно не подозревал о присутствии у него за спиной Игнатовича. К столкновению судья, разумеется, был не готов, упал (и наверняка пребольно ударился), но удаление защитник «Амура» по факту не заработал. СДК уже задним числом выписал Игнатовичу двухматчевую дисквалификацию и штраф по тому самому пункту 1.31 статьи 27, который звучит следующим образом: умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи. А теперь вопрос: имел ли намерение Игнатович сделать подножку арбитру в этом эпизоде, или же он думал исключительно о том, чтобы успеть в оборону при контратаке соперника? Думаю, ответ очевиден.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Следующий момент – настоящий цирк. В матче между рижским «Динамо» и ХК «Сочи» лайнсмен оказывается аккурат возле скамейки штрафников хозяев, откуда вот-вот должен выскочить Андрис Джериньш. Латвийский форвард, разумеется, вылетает в назначенное время на площадку (Рига в меньшинстве, и игра идёт в зоне «Динамо») и просто не имеет никакой возможности избежать столкновения с зазевавшимся рефери. При этом Джериньш пытается обогнуть лайнсмена, но всё же цепляет его коньком. Арбитр падает и получает травму, а его коллеги, в лучших традициях нашего судейского корпуса, увидев серьёзные последствия, отправляют Джериньша в раздевалку. СДК, просмотрев видео, соглашается с действиями арбитров в поле, и Джериньша наказывают точно так же, как и Игнатовича. Это вообще что?

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Третий «агрессор» на судей – форвард «Авангарда» Брэндон Макмиллан. Омский канадец получил от СДК всё тот же набор санкций, потому что не сумел увернуться от столкновения с главным арбитром в матче с «Витязем». На повторе хорошо видно, что Макмиллан, находясь в зоне атаки, следил исключительно за шайбой (это ведь нормально для хоккеиста, не правда ли?), арбитра Брэндон заметил в последний момент и просто не успел ни притормозить, ни уйти вправо.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Может быть, у вас другое мнение, но после просмотра этих моментов и сопоставлении их с реакцией комитета у меня закрадываются серьёзные сомнения в профессионализме СДК КХЛ. Кажется, всем, кто смотрит хоккей, очевидно, что практически любой хоккеист не желает даже нанести травму своему сопернику, не говоря уже об умышленных атаках на судей. Игроки на льду, как правило, следят за шайбой, партнёрами и соперниками и думают исключительно о том, как правильно выполнить задание тренера, а не гоняются за беззащитными судьями.

Арбитр – часть площадки, такая же, как борт, штанга ворот или камера TSN. В него может попасть шайба, отскочить на крюк нападающему, который спустя секунды забьёт гол, но никто не остановит игру и не засчитает рефери результативную передачу. Судья может неумышленно помешать закрыть зону, правильно смениться или случайно встать на пути игрока с шайбой, но никому не придёт в голову переигрывать ситуацию. И точно так же хоккеисты случайно могут вступить в физический контакт с арбитром, уронить его и даже нанести травму. Но всё это игровые эпизоды, в которых нет злого или коварного умысла, а ведь в правилах наказания прописаны только для преднамеренных действий. Однако Макмиллан, Джериньш и Игнатович получили свои штрафы, а, например, в этом моменте из начала регулярки с участием игрока СКА состава преступления обнаружено не было.

«Лучший силовой года». Защитник СКА выбросил судью за борт Тот падать не хотел, но лишь отсрочил неизбежное. Получилось эффектно.

В рассмотренных нами моментах мы дважды видим неправильный выбор судьями позиций на льду (в рижском случае – вопиюще неправильный) и одно случайное столкновение. Но в КХЛ почему-то расценили эти эпизоды как умышленные атаки арбитров, превратив хоккеистов в каких-то террористов на льду. Это уже попахивает не просто непрофессионализмом, но и паранойей.

В КХЛ и без того регулярно возникает масса вопросов к арбитрам, но лига, вместо того, чтобы идти на адекватный диалог и хотя бы изредка публично признавать ошибки, ещё больше закручивает гайки. И это весьма тревожно перед плей-офф, где цена оплошностей возрастает в разы, не только у игроков, но и у судей. Но сейчас нам дают понять, что рефери в любом случае выйдет сухим из воды, а вот хоккеистам на площадке придётся следить ещё и за тем, чтобы ненароком не схватить два матча дисквалификации, случайно завалив на лёд невнимательного арбитра.