«Сибирь» получила пять шайб за период. Не спасли ни смена вратаря, ни яркая драка

Игровой день КХЛ 24 января состоял всего лишь из двух встреч, и их афиши нельзя было назвать яркими даже с большой натяжкой. «Торпедо» — «Металлург», «Нефтехимик» — «Сибирь» — вряд ли нейтральные хоккейные болельщики включили каналы «КХЛ ТВ» в этот вечер. Но хоккей тем и прекрасен, что в нём всегда есть место неожиданностям и ярким событиям, и эту аксиому в очередной раз подтвердила встреча в Нижнекамске.

«Сибирь» приехала в республику Татарстан в качестве безоговорочных фаворитов. Подопечные Николая Заварухина выиграли шесть последних матчей, в турнирной таблице Востока закрепились на пятом месте и могли смело мечтать о том, чтобы побороться за преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Все возможности для этого у новосибирцев имеются.

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А вот у «Нефтехимика» дела идут не лучшим образом. После сумасшедшей десятиматчевой победной серии в октябре-ноябре команда Вячеслава Буцаева угодила в крутое пике, из которого не может выбраться до сих пор. Перед игрой с «Сибирью» нижнекамцы проиграли пять матчей из шести и серьёзно осложнили себе борьбу за место в кубковой восьмёрке.

Словом, преимущество гостей перед игрой читалось на раз, но «Нефтехимик» эти расклады, как оказалось, совсем не интересовали. Нижнекамцы вышли на лёд в отличном настроении, у них сразу же всё стало получаться, и в первом периоде они отвесили «Сибири» мощнейшую пощёчину, забросив сразу пять шайб!

Для начала нижнекамцы реализовали первое же большинство: Якоб Берглунд замкнул на пятачке выверенный прострел партнёра. Следующего гола пришлось подождать чуть более семи минут – оборона «Сибири» позволила Павлу Куликову разгуливать по собственному пятачку, и форвард «Нефтехимика» ответил на такую лояльность классным броском с неудобной руки. Через пару минут в ворота «Сибири» от ноги Зака Митчелла залетела третья шайба, и нижнекамцев было уже не остановить. Энлунд в большинстве с пятачка после отскока от борта – 4:0. Дубль с Куликова (тоже с пятака) – 5:0. Обескураживающе? Не то слово! Особенно впечатляет, что такого результата «Нефтехимик» достиг всего лишь после 14 бросков в створ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Интересно, что «Сибирь» всячески пыталась остановить это избиение, но все методы не работали. После второго гола Алексей Красиков заменил в воротах новосибирцев Харри Сятери, но пропустил с первого же броска (точнее, с первого же рикошета от конька Митчелла). После третьей шайбы Николай Заварухин взял тайм-аут, пытался успокоить подопечных, но через три минуты после этой меры «Сибирь» получила четвёртый гол. Далее за дело взялся Евгений Чесалин, вспыхнувший после тычка Мэтта Уайта и устроивший неплохой кулачный поединок с американцем. Обычно такие меры встряхивают команду, но «Сибирь» пропустила пятую шайбу уже через 13 секунд после драки.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Яркий период, настоящее пиршество хоккея, но «Сибири», понятное дело, было не до веселья. Такие матчи вытаскиваются очень редко, так что в стане новосибирцев после 0:5 наверняка смирились с поражением – это был не их день. Но всё же скрасить этот вечер для гостей кое-что смогло. У новосибирцев внезапно «выстрелил» Михаил Ромаев, лучший бомбардир «Сибирских снайперов», проводивший свою третью игру в КХЛ. 19-летний нападающий, который переехал в Новосибирск из Подольска полтора года назад, размочил Константина Барулина в конце первого периода, сработав на добивании, и бурно отпраздновал свой голевой дебют за «Сибирь».

Но на этом Ромаев не остановился. Во втором периоде, когда счёт был уже 6:1 в пользу нижнекамцев, молодой форвард оформил дубль, подставив клюшку под бросок Андрея Ермакова. Голевые успехи Ромаева наверняка сумели подсластить пилюлю новосибирцам в этой игре, но отметим, что после провального первого отрезка новосибирцам удалось собраться и не допустить оглушительного разгрома. Кстати, со стартом второй двадцатиминутки в ворота «Сибири» вернулся Сятери, и со второго захода финн пропустил только один гол от Марата Хайруллина, да и тот в двойном численном неравенстве.

Но в атаке поддержать порыв Ромаева у гостей сумел только Юусо Пуустинен, забивший своей бывшей команде в самом начале третьего периода. 6:3, кто-то в Новосибирске недолго помечтал о камбэке, но «Нефтехимик» быстро успокоил игру и довёл её до победы.