В России растёт новая суперзвезда. Матвею Мичкову 15 лет, а о нём уже говорят в НХЛ

Совсем недавно сборная России U-16 впервые в истории выиграла юношеские Олимпийские игры в швейцарской Лозанне – сильнейший турнир для хоккеистов не старше 16 лет. Глядя на то, как российские парни катком проехались по каждому из своих соперников, напрашивается вопрос – а против нас точно играли настоящие канадцы, финны и американцы? Не были ли эти игры фарсом, который мы видим каждые два года на Универсиаде? Развеем сомнения скептиков и уверенно скажет «нет» – это не соперники привезли груш для битья, а Россия вырастила невероятно талантливое поколение 2004 года рождения. Конечно, можно возразить, что канадцы приехали в Швейцарию без Шейна Райта – одного из фаворитов Драфта 2022 года, которого на турнир не отпустил клуб, но зато у кленовых листьев в составе был его был главный конкурент Мэтью Савой. Все сборные привезли по возможности сильнейших хоккеистов 2004 года.

Но ярче всех на Олимпиаде на турнире зажёг нападающий, который был одним из самых младших на турнире – это россиянин Матвей Мичков. За 4 матча на Играх он наколотил 14 (9+5) очков, установив рекорд Юношеской Олимпиады по набранным очкам и стал неофициальным MVP турнира. Мичков по ходу всего турнира был настолько хорош, что порой, казалось, будто это он старше всех на турнире, а не наоборот.

Фото: fhr.ru

Мичков родом из Перми и на коньки встал на малой родине, но уже в 9 лет получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива». И с тех пор, на каком бы турнире Матвей не играл, он постоянно доминирует на уровне сверстников. Если просто взглянуть на количество очков, которые набирает Мичков, то можно подумать, что это какая-то машина, которая набирает минимум по 5 результативных баллов за игру и измывается над обороной соперника. В принципе, так и есть. Столько очков в его возрасте не набирал даже русский вундеркинд и король лакросса Андрей Свечников, в 15 лет ставивший рекорд за рекордом на уровне U-16. Неудивительно, что ещё до начала турнира в Лозанне Мичкова наградили статусом претендента на первый номер Драфта НХЛ 2023 (!) года – Матвей будет драфтоваться на год позже сверстников из-за дня рождения, выпадающего на декабрь.

Скауты и до турнира знали, что Мичков хорош, однако не думали, что настолько. Достаточно посмотреть на то, как нападающий «Локомотива» рвёт в клочья оборону соперника в чемпионате Москвы, заставляя защитников лучших школ столицы выглядеть беспомощными.

Видео можно посмотреть в «YouTube».



На самом деле у Свечникова и Мичкова довольно много общего. Они оба сыграли на юношеской Олимпиаде, их обоих называют лучшими российскими хоккеистами своего года рождения и надеждами российского хоккея. Но главное то, что у Матвея, также как у Андрея, в игре нет качества, которое слишком явно превалирует над всеми остальными – это хоккеист, у которого всего в достатке. У него невероятно быстрые руки, он мгновенно принимает правильные решение и идеально выбирает момент, когда нужно расстаться с шайбой. Он не обладает такими крупными габаритами как Свечников, который уже 18 лет выглядел эдаким мужичком, обросшим мясом, но и без них Матвея очень тяжело оттереть от шайбы – в силовой борьбе этот парень не проседает. На мой взгляд, самое главное достоинство Мичкова – это то, что он великолепно выходит из-под опеки за счёт потрясающей юркости. Он не будет ждать пока ему оставят чистый лёд, а пойдёт заберет шайбу в борьбе и обыграет соперника на носовом платке. Такой россыпью сильных качеств обладают только по-настоящему элитные нападающие.



В следующем году Мичкова ждёт МХЛ. Матвей вполне бы потянул уровень «молодежки» уже сейчас, однако из-за возрастного ограничения он сможет за «Локо» только в следующем сезоне. В канадской CHL тоже есть входные ограничение по возрасту новичков, но в крайне редких случаях специальная комиссия разрешает талантам уровня Мичкова попасть в лигу на год раньше и наделяет хоккеистов «исключительным» статусом. В своё время таким званием CHL наградила Джонатана Тавареса, Аарона Экблада, Коннора МакДэвида, а в этом сезоне дала «добро» Шейну Райту, пропустившему ЮОИ из-за выступлений за «Кингстон». Почему бы МХЛ не включить в свой регламент такое же исключение?

ВИДЕО

Фото: fhr.ru

Пока что Мичков не смотрит по ту сторону океана, хотя интерес канадских молодежных клубов к нему наверняка будет огромным. Но есть ли ему смысл ехать за океан так рано? Матвею очень сильно повезло с системой, в которой он оказался ещё в 9 лет. В Ярославле одна из лучших, если не лучшая, школа в стране, в которой умеют развивать молодёжь, а главное – это команда КХЛ, делающая ставку на собственных воспитанников. Если Мичков продолжит также прогрессировать и оправдает, те авансы, которые ему выдали после ЮОИ, то наверняка станет первым хоккеистом 2004 года, который сыграет в КХЛ. Потенциально Мичков должен стать первым россиянином, который уйдёт с Драфта НХЛ под первым номером со времён Наиля Якупова. Всё, что нужно для этого, у него есть.