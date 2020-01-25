Освистанный Кейн и буллит Бибера. Как прошло мастер-шоу Матча звёзд НХЛ

В субботу, 24 января, на домашней арене клуба «Сент-Луис» «Энтерпрайз-центр» состоялось мастер-шоу в рамках звёздного уикэнда НХЛ-2020. Лучшие игроки лиги соревновались в конкурсах мастерства, им предложено было определить победителей в следующих номинациях: «Круг на скорость», «Лучшая серия вратарских сейвов», «Броски на точность», «Самый сильный бросок», а также новинка мастер-шоу НХЛ – конкурс «Бросающие звёзды».

Первым на лёд арены в Сент-Луисе в этот вечер вышел нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. Как и ожидал американец, трибуны встретили его свистом, но зрители быстро забыли про Кейна, когда на площадке появились игроки «Сент-Луиса». Форвард «Блюз» Райан О’Райлли начал веселиться уже на разминке, на которую канадец вышел в шлеме клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс». Кажется, мы знаем, за кого будет болеть О’Райлли в Супербоуле.

Макдэвид больше не самый быстрый игрок НХЛ

Первым соревнованием для звёзд стал забег на скорость, в котором единоличным фаворитом был капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Один из лучших игроков современности выигрывал этот конкурс три года подряд, то есть с того самого момента, как Макдэвид стал появляться на Матчах звёзд. В Сент-Луисе Коннор пробежал круг за 13,215 секунды, но в этот раз нашёлся более быстрый хоккеист! Первую сенсацию мастер-шоу устроил форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, показавший результат 13,175 секунды.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Макдэвид не расстроился, зато признал, что забег Барзала произвёл на него впечатление. «Это хорошее время для Барзи, приподнимите шляпу», — отметил самый дорогой игрок НХЛ.

Биннингтон отразил буллит Бибера и обошёл Василевского

Единственным россиянином на этом Матче звёзд оказался голкипер «Тампы» Андрей Василевский, и ему предстояло принять участие в конкурсе на самую длинную серию сейвов. Формат тот же, что и в КХЛ. Против каждого вратаря выходят все хоккеисты одного из дивизионов и по очереди исполняют буллиты, при этом раунд не может закончиться сейвом.

Василевский выдал хорошую серию спасений, отразив 9 бросков подряд, но затем при сумасшедшей поддержке «Энтерпрайз-центра» на лёд вышел Джордан Биннингтон, и на одну попытку опередил российского вратаря. Решающим стал бросок Леона Драйзайтля, который уже обыграл Биннингтона, но попал в штангу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».



Отметим, что хоккеисты не слишком креативно подошли к этому конкурсу. Повеселить публику попытался только Томаш Гертл, выполнивший свой буллит в маске Джастина Бибера. Но, кажется, этот образ только помешал форварду «Сан-Хосе» пробить Биннингтона.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Меткая стрельба и женский матч

В третьем конкурсе хоккеисты соревновались в бросках на точность – нужно было закрыть все мишени за максимально короткое время. И самым точным и быстрым довольно неожиданно оказался защитник «Каролины» Джейккоб Славин, закрывший пять мишеней за 9,505 секунды. Славин сумел обогнать Драйзайтля, Юбердо, Хишира, Гертла, Шайфли и других участников конкурса.



После бросков на точность пришло время для нововведения Матча звёзд НХЛ. Полушутливые конкурсы разбавил матч женских сборных США и Канады в формате «3 на 3». Встреча состояла из двух периодов по 10 минут, причём время не останавливалось на время пауз. Сент-Луис, конечно, болел за американок, но сборная Канады одержала победу 2:1.

Рекорд по силе броска устоял

Один из самых любимых конкурсов мастер-шоу по обе стороны океана – соревнование на силу броска. Рекорд НХЛ был установлен в 2012 году Здено Харой – могучий словак послал шайбу в ворота со скоростью 108,8 миль в час. В 2015 году к этому результату был близок Ши Уэбер (108,5 миль/ч), и в Сент-Луисе у защитника «Монреаля» был хороший шанс, чтобы снова попытаться обогнать Хару. Уэбер выиграл конкурс, но его «выстрел» был слабее, чем пять лет назад, и рекорд устоял.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Кстати, Уэбер выиграл это соревнование уже в четвёртый раз в карьере. Впереди канадца только Хара (5 побед) и абсолютный рекордсмен НХЛ в этой номинации Эл Макиннис (7 побед). Кстати, вице-президент по хоккейным операциям «Сент-Луиса», десять лет карьеры посвятивший «Блюз», открыл конкурс на силу броска в 2020 году, совершив бонусную попытку деревянной клюшкой. Получилось здорово – 56-летний Макиннис, повторил свой лучший результат установленный в 1998 году на Матче звёзд (100,4 миль/ч).

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Освистанный Кейн выиграл соревнование бросающих звёзд

Конкурс под названием «Бросающие звёзды» проводился впервые в истории мастер-шоу НХЛ. Его суть в том, что игроки, находясь на специальных приподнятых платформах за воротами, примерно в девяти метрах над поверхностью льда, должны были наносить броски по разным мишеням на площадке. Каждая цель имела свою стоимость, а у хоккеистов было по семь попыток. По сути, игроки наносили броски с трибун, и их путь на стрельбище лежал через ряды фанатов.

В первом раунде конкурса Райан О’Райлли, Патрик Кейн и Митч Марнер набрали по 22 очка, понадобились дополнительные попытки. В результате победу в соревновании одержал форвард «Чикаго», которого в Сент-Луисе освистывали весь вечер. Но Кейна это ничуть не смутило, он был доволен своим успехом и «троллил» местных болельщиков.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Мастер-шоу в Сент-Луисе завершилось. Кстати, с трибун за ним наблюдало 18 069 зрителей, и, кажется, они остались довольными. В этот вечер в «Энтерпрайз-центре» не было много креатива, костюмированных и цирковых представлений. Хоккеисты отнеслись к конкурсной части Матча звёзд не как к шоу, а как к своеобразной вечеринке, на которую можно привести детей, пообщаться с коллегами, расслабиться и получить удовольствие. Зрители же наблюдали за своими любимцами в неформальной атмосфере, а ещё получили возможность увидеть легенд «Сент-Луиса». Помимо Макинниса, на публике появились Бернард Федерко, ассистировавший Алексу Пьетранджело в конкурсе на точность бросков, Кит Ткачук, а также легендарный Бретт Халл, удостоившийся особенных оваций.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Таким образом, победителями мастер-шоу – 2020 стали Мэтью Барзал, Джордан Биннингтон, Джейккоб Славин, Ши Уэбер и Патрик Кейн. Звёздный уикэнд в НХЛ продолжится уже сегодня соревнованиями дивизионов в Матче звёзд.