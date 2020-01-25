Да неужели!? Василевский повторил свой сейв вслепую на Матче звёзд НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский – единственный представитель России на Матче звёзд НХЛ. Александр Овечкин привычно отказался от участия в мероприятии в пользу лишнего и такого нужного для 34-летнего нападающего отдыха, Артемий Панарин не поехал в Сент-Луис из-за травмы. А Василевский – действующий обладатель приза лучшему вратарю НХЛ – даже не был заявлен в изначальном составе, а попал на Матч звёзд только потому, что от участия в мероприятии отказался голкипер «Бостона» Туукка Раск. «Удивительно, что Василевского не выбрали в первую очередь», — сказал тогда его партнёр по команде Никита Кучеров.

«Очень приятно приехать на Матч звёзд третий раз подряд. Я ещё в детстве смотрел несколько Матчей звёзд. Очень хотел туда когда-нибудь попасть. Даже самому не верится, что мне это удаётся. Я ведь, по сути, только третий год играю основным вратарём «Тампы». И третий раз приехал на звёздный матч. Наверное, это показатель моей упорной работы. Да, можно сказать, это знак качества. Было бы классно побыть в компании русских ребят. Но, видимо, парни решили побольше отдохнуть и залечить болячки. Я уважаю их выбор. Ну ладно, останусь тут единственным русским. Что поделать? Буду отдуваться за всех», — сказал Василевский.



На конкурсе вратарей в мастер-шоу россиянин каждый раз улучшал свой результат – три сейва подряд в 2018 году, восемь – в 2019-м и девять – в 2020-м. Сегодня он снова занял второе место – его обошёл вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отразивший 10 бросков подряд. Биннингтон выступал последним, сразу после россиянина, и был не уверен, что сможет его обойти. «Смотрел на выступление Василевского и думал, что его результат будет непросто превзойти. Старался сохранять фокус, в паре моментов отскоки сыграли за меня», — сказал Биннингтон.

Фото: Brian Babineau/NHLI via Getty Images

Биннингтон обошёл Василевского в конкурсе по сейвам на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ

Биннингтон выиграл, но если бы был отдельный приз за самое зрелищное спасение, он бы точно достался Василевскому. Андрей остановив Мэтью Барзала вслепую, вытянув руку за спиной! «Василевский не отлынивает на мастер-шоу», — написал обозреватель Daily Faceoff Брэди Треттенеро. «Не может быть! Василевский снова сделал сейв ловушкой за спиной!», — отметил Sportsnet в «твиттере». «Классический Большой Кот», — так прокомментировал спасение клуб.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Большой Кот – прозвище Василевского в «Тампе» — это дань уважения его кошачьим инстинктам, которые в полной мере проявились в этом сейве. Но Матч звёзд – это в первую очередь развлечение, а впервые этот трюк Василевский показал в игре регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» два года назад.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Тогда он остановил Анже Копитара и сам признавался, что ему просто повезло. «Если честно, я ничего не видел в тот момент — были видны лишь коньки Копитара», — скромно отреагировал Андрей. Зато словенский нападающий «Кингз» не поскупился на похвалу и стал автором самой громкой фразы вечера. «Действительно ему повезло, причём несколько раз подряд. Я сказал ему, что он должен пойти купить лотерейный билет, потому что удача его явно любит», — отметил Копитар.



Если два года назад Василевскому повезло, то на Матче звёзд наверняка проделал этот трюк специально. Кстати, Андрей – не единственный игрок «Тампы», кому удавалось повторить умопомрачительный финт на Матче звёзд. Его партнёр по команде Никита Кучеров забил гол без броска на в буллитной серии с «Баффало» в сезоне-2016/2017, а затем включил этот финт в свой репертуар и повторил его на Матче звёзд-2018, а потом и ещё раз в регулярке. Вполне вероятно, и фирменный сейв Василевского мы видим не в последний раз.