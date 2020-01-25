Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота

Вратарю «Барыса» Хенрику Карлссону не позавидуешь. В предыдущей игре со СКА он вышел на лёд в третьем периоде при счёте 3:3 и пропустил четыре шайбы, в том числе издевательский гол от Андрея Кузьменко, который забросил, держа клюшку между ног.

СКА — «Барыс»: Кузьменко забросил красивейшую шайбу

В матче с «Салаватом Юлаевым» Карлссон вышел в стартовом составе, но не смог помочь своей команде победить. Если в предыдущем матче с «Ак Барсом» вратарь «Салавата» Юха Метсола слишком рано начал праздновать победу в буллитной серии и в итоге проиграл, то теперь удача была на стороне команды Николая Цулыгина, а не туда смотрел вратарь соперника. Две шайбы уфимцев вышли как под копирку – Карлссон смотрит на игрока соперника за воротами, не успевает среагировать на то, как тот отдаёт передачу на пятачок и пропускает гол.

Самый мистический буллит сезона! «Салават» уже праздновал, а шайба запрыгала в ворота Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

Уже в первом периоде «Салават» забил два гола – сначала Дмитрий Кугрышев открыл счёт, а затем Теэму Хартикайнен реализовал большинство «четыре на три». Карлссона мог пробивать и Линус Умарк, но не попал в пустой угол. Уехал за ворота и выдал передачу на Хартикайнена, который продолжал дежурить на пятачке. Карлссон повернулся в самый последний момент, но было уже поздно.



Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Барыс» во втором периоде отыграл одну шайбу – Атте Охтамаа наказал уфимцев за нарушение численного состава, а в третьем периоде ещё одно большинство реализовал Роман Старченко. Но перед этим случилась шайба Александра Кадейкина. Разница с голом Хартикайнена была только в том, что россиянин забивал в равенстве, а Карлссон смотрел на Кугрышева и не увидел его эффектную передачу. Шведский голкипер обернулся, когда шайба уже залетела в сетку. Встав на ноги, он сокрушённо развёл руками, словно говоря: «Ну что ты будешь делать».

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Салават» уверенно довёл матч до победы, ещё дважды реализовав большинство. У Хартикайнена – дубль, у Умарка – ассистентский хет-трик, у Николая Цулыгина уменьшается головная боль о том, что его команда может не попасть в плей-офф. В середине января Уфа опустилась на восьмое место Востока, но после перерыва на Матч звёзд набрала пять очков в трёх матчах и теперь отстаёт от пятого места всего на одно очко.



У «Барыса» всё наоборот – ещё пару дней назад команда навязывала серьёзную конкуренцию «Авангарду» за лидерство в дивизионе Чернышёва, но омичи продолжают выигрывать, а «Барыс» проиграл второй матч кряду.