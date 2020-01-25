Вратаря «Автомобилиста» снёс свой же игрок. Коварж упал плашмя, его увезли под руки

Регулярный чемпионат КХЛ плавно движется к развязке – до его конца осталось чуть больше месяца или 10-12 матчей для каждой из команд. Борьба за итоговое положение в восьмёрке конференции накалена до предела. «Автомобилист» был на ходу, пережил спад в конце декабря, а затем выиграл пять матчей из шести. Но в игре с «Ак Барсом» всё пошло наперекосяк. Уральцы потеряли своего основного вратаря совершенно нелепым образом.

Травма Коваржа

Матч для Якуба Коваржа не задался сразу, уже на второй минуте он пропустил после невинного наброса Кристиана Хенкеля с почти нулевого угла. Опасности в этом броске не было, но шайба срикошетила от конька Рафаэля Батыршина прямо в ворота.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

«Автомобилист» смог сравнять счёт до перерыва, но «Ак Барс» снова вышел вперёд. Потом Найджел Доус в большинстве сократил отставание до минимума. Оставалось целых 20 минут, чтобы догнать казанцев, и команда Андрея Мартемьянова приложила для этого все усилия – перебросала соперника почти в два раза, не пропустила, но не смогла забить, а самое кошмарное – потеряла Коваржа.



В середине третьего периода защитник «Автомобилиста» Денис Бодров преследовал Даниса Зарипова. Нападающий «Ак Барса» уехал с пятачка, а Бодров на полной скорости врезался прямо в Коваржа и повалил его на лёд. С площадки чешского голкипера уводили под руки.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ (момент с травмой Коваржа начинается на отметке 2 минуты 40 секунд)

«Предварительно у Коваржа сотрясение. Есть проблемы у Дацюка, Доуса, Гареева»

«Благодарен парням за самоотверженность, самоотдачу. В концовке пришлось чуть ли не в две пятёрки перейти, сражались до конца. В начале матча нас подкосил нелепый гол, там был отскок от конька, команда немножко подсдулась. После забитого гола немного выправились, появился боевой дух. Бились до конца, показали характер, это однозначно. Хоккей есть хоккей, для нас жаль, что так закончилось. Видно, что «Ак Барс» на ходу, в хорошем состоянии.

Без понятия, какое состояние у Коваржа. Я только зашёл, не знаю, где он, в больницу увезли или куда. Похоже, что сотрясение мозга, пока это предварительно», — сказал главный тренер Андрей Мартемьянов после игры.



Если сотрясение у Коваржа подтвердится, то это существенно ударит по «Автомобилисту». Значит, на самом напряжённом отрезке регулярки (а то и в плей-офф) первым номером станет молодой Леонид Фомин, который в этом сезоне провёл всего пять полноценных матчей и не имеет серьёзного опыта в КХЛ. А за ним только Владислав Гросс да совсем необстрелянные и юные вратари «Горняка» и «Авто».



Вдобавок оказалось, что травма Коваржа – не единственная проблема уральцев. «Дацюк в третьем периоде не играл из-за травмы. У Дацюка проблемы, у Доуса, Гареева, человек шесть-семь. Не знаю, будет завтра тренировка или нет, посмотрим», — грустно пошутил Мартемьянов. С такими потерями «Автомобилисту» будет непросто удержаться в первой четвёрке Востока.