Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Лучшие моменты Матча звёзд НХЛ-2020: Василевский подрался с Гритти на клюшках

Елена Кузнецова
Василевский подрался на клюшках с Гритти. Лучшие моменты Матча звёзд НХЛ
Ещё вратарь «Тампы» вновь повторил свой сейв вслепую, теперь на Макдэвиде, но его Атлантический дивизион проиграл в финале.
Хоккей / НХЛ 0

В Сент-Луисе завершился звёздный уик-энд НХЛ. Перед стартом матчей «Блюз» приготовили приятный сюрприз для болельщиков. Участников Матча звёзд от «Сент-Луиса» представила Лейла Андерсон – девочка, которая борется с редким аутоимунным заболеванием. Она стала настоящей знаменитостью в мире НХЛ в прошлом сезоне, когда вдохновляла «музыкантов» на победу на протяжении всего плей-офф.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

НХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
26 января 2020, воскресенье. 04:15 МСК
Атлантический дивизион
Окончен
9 : 5
Столичный дивизион
1:0 Пастрняк (Хедман) – 00:26' (3x3)   2:0 Уэбер (Бертуцци, Дюклер) – 00:49' (3x3)   2:1 Карлсон (Барзал, Оши) – 02:13' (3x3)   2:2 Хишир (Джонс, Конечны) – 03:38' (3x3)   2:3 Оши (Хишир, Джонс) – 05:29' (3x3)   2:4 Джонс (Конечны, Хишир) – 06:04' (3x3)   3:4 Дюклер (Бертуцци, Уэбер) – 06:20' (3x3)   4:4 Пастрняк (Хедман, Айкел) – 08:28' (3x3)   4:5 Хишир (Конечны) – 12:50' (3x3)   5:5 Юбердо (Ткачук) – 14:48' (3x3)   6:5 Хедман (Айкел, Пастрняк) – 15:47' (3x3)   7:5 Дюклер (Бертуцци) – 16:07' (3x3)   8:5 Пастрняк (Хедман, Айкел) – 19:05' (en)   9:5 Дюклер (Бертуцци) – 19:29' (en)

Борьба между Столичным и Атлантическим дивизионом развернулась нешуточная. Несмотря на дружеский настрой, разгромным счёт стал только в последние пару минут игры, а до этого команды шли практически вровень. Андрей Василевский — единственный россиянин на этом уикэнде, и проводит время весело и с пользой. Первые 10 минут сидел на скамейке, но не без дела. Василевский дрался с талисманом «Филадельфии» Гритти на клюшках.

Андрей вышел на лёд во второй половине полуфинала и пропустил только одну шайбу. Игра же стала бенефисом Давида Пастрняка и Энтони Дюклера, которые оформили хет-трики и вывели Атлантический дивизион в финал.

НХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
26 января 2020, воскресенье. 05:15 МСК
Центральный дивизион
Окончен
5 : 10
Тихоокеанский дивизион
0:1 Ткачук (Хьюз) – 02:12' (3x3)   0:2 Драйзайтль (Ткачук, Хьюз) – 02:59' (3x3)   0:3 Гертл (Копитар) – 04:42' (3x3)   1:3 Шайфли (Йози, Сегин) – 05:09' (3x3)   2:3 Перрон (Пьетранджело, О'Райлли) – 07:04' (3x3)   3:3 Кейн – 07:18' (3x3)   3:4 Хьюз (Ткачук) – 09:06' (3x3)   4:4 Сегин (Шайфли, Йози) – 09:39' (3x3)   4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Джордано) – 10:46' (3x3)   5:5 Кейн (Маккиннон) – 11:37' (3x3)   5:6 Ткачук (Хьюз, Петтерссон) – 12:42' (3x3)   5:7 Драйзайтль (Макдэвид) – 13:34' (3x3)   5:8 Гертл (Пасиоретти, Копитар) – 14:45' (3x3)   5:9 Гертл (Макдэвид, Драйзайтль) – 17:06' (3x3)   5:10 Гертл (Копитар, Пасиоретти) – 18:56' (3x3)

Драйзайтль забил с передачи Ткачука

Во-втором полуфинале всё началось как разгром Центрального дивизиона – Мэтью Ткачук, Леон Драйзайтль и Томаш Гертл забили по голу, но затем домашние герои пустились в камбэк. Самыми забавными получились моменты с голами Патрика Кейна – болельщики в «Сент-Луисе» постоянно демонстрировали свою неприязнь к нападающему «Чикаго», но когда он забивал, не знали, что делать. То ли радоваться, то ли неодобрительно гудеть. Сам же Кейн веселился, прикладывая руку к уху. «Это всё весело. Иногда мне даже нравится, когда мне гудят. Это «Сент-Луис» и «Чикаго», принципиальные соперники», — сказал Кейн, а также рассказал, что думал о том, чтобы повторить гол Свечникова из-за ворот. «Всё-таки надо было попробовать», — отметил он.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Усилия Кейна Центральному дивизиону не помогли. Первую скрипку в этом матче играли Леон Драйзайтль, оформивший хет-трик, и Мэтью Ткачук с четырьмя. В этом сезоне накал в матчах «Эдмонтона» и «Калгари» зашкаливает, но ради Матча звёзд можно ненадолго забыть о непримиримом соперничестве. Хотя Драйзайтль пару недель назад даже обещал покинуть лёд, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд, но ограничился лишь парой нелицеприятных слов в его сторону после того, как забил с передачи игрока «Калгари». «Что бы я ни сказал Ткачуку, это я в шутку. Забавно, что он сразу же уехал со льда после того, как отдал мне передачу на гол. Наверное, я поступил бы так же», — сказал Драйзайтль.

Драйзайтль: покину площадку, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд

«Даже на Матче звёзд обязательно натыкаешься на игрока «Калгари» — шутил на скамейке с форвардами «Эдмонтона» Уэйн Гретцки». Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл оформил покер. «Мы бы хотели обвинить в этом поражении всех наших соперников по Центральному дивизиону», — пошутил «Сент-Луис» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Василевский второй раз за два дня сделал сейв вслепую

В перерыве перед финалом на лёд вышла группа Green Day, которая осенью заключила двухлетнее соглашение с НХЛ. Её песни полны нецензурной лексики, но все бранные слова во время выступления «запикали». Солист группы вышел из положения оригинальным способом – вставлял мат между строчками, обращаясь к аудитории. Естественно, этот момент стал ещё одним поводом пошутить. «Билли Джоэль – MVP Матча звёзд», — написал обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс. «Хорошо, что это никто не слышал», — добавил Эллиотт Фридман. «НХЛ, пожалуйста, не перекрывай им кислород. Команды на льду, готовятся к финалу, но им не под силам будет перебить «это чёртово» шоу Green Day», — пошутил журналист Las Vegas Review Дэвид Шоэн. Даже НХЛ пошутила.

НХЛ - Матч Звёзд. Финал
26 января 2020, воскресенье. 06:15 МСК
Тихоокеанский дивизион
Окончен
5 : 4
Атлантический дивизион
0:1 Хедман (Пастрняк, Айкел) – 00:24' (3x3)   0:2 Юбердо (Ткачук, Марнер) – 01:29' (3x3)   1:2 Пасиоретти (Копитар) – 06:05' (5x5)   1:3 Пастрняк (Юбердо, Андерсен) – 09:13' (3x3)   2:3 Петтерссон (Ткачук, Хьюз) – 11:37' (3x3)   3:3 Драйзайтль (Джордано) – 11:44' (3x3)   3:4 Бертуцци (Дюклер, Уэбер) – 13:15' (3x3)   4:4 Макдэвид – 16:33' (бул)   5:4 Гертл (Драйзайтль, Макдэвид) – 17:24' (3x3)

В финале хет-триков уже никто не делал — всё-таки идёт борьба за звание чемпиона, к тому же игроки победившей команды получают более $ 90 тыс. призовых каждому. Игра началась с двух голов Атлантического дивизиона, но затем Тихоокеанский переломил ход матча. Василевский снова вышел во второй половине, но в этот раз отразил только семь из 11 бросков.

Хоть команда Василевского и проиграла, но сам голкипер вновь поразил всех своим невероятным сейвом — остановил самого Коннора Макдэвида, уже привычно вытянув ловушку за спиной. А мы говорили, что теперь он возьмёт этот финт в свой оборот.

Да неужели!? Василевский повторил свой сейв вслепую на Матче звёзд НХЛ
Россияне «патентуют» финты. Сначала был гол Кучерова без броска, теперь – сейв Василевского за спиной.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон сделал дубль, а Томаш Гертл забил победную шайбу. Но MVP признали не его, а Давида Пастрняка.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020