Василевский подрался на клюшках с Гритти. Лучшие моменты Матча звёзд НХЛ

Ещё вратарь «Тампы» вновь повторил свой сейв вслепую, теперь на Макдэвиде, но его Атлантический дивизион проиграл в финале.

В Сент-Луисе завершился звёздный уик-энд НХЛ. Перед стартом матчей «Блюз» приготовили приятный сюрприз для болельщиков. Участников Матча звёзд от «Сент-Луиса» представила Лейла Андерсон – девочка, которая борется с редким аутоимунным заболеванием. Она стала настоящей знаменитостью в мире НХЛ в прошлом сезоне, когда вдохновляла «музыкантов» на победу на протяжении всего плей-офф.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Борьба между Столичным и Атлантическим дивизионом развернулась нешуточная. Несмотря на дружеский настрой, разгромным счёт стал только в последние пару минут игры, а до этого команды шли практически вровень. Андрей Василевский — единственный россиянин на этом уикэнде, и проводит время весело и с пользой. Первые 10 минут сидел на скамейке, но не без дела. Василевский дрался с талисманом «Филадельфии» Гритти на клюшках.

Андрей вышел на лёд во второй половине полуфинала и пропустил только одну шайбу. Игра же стала бенефисом Давида Пастрняка и Энтони Дюклера, которые оформили хет-трики и вывели Атлантический дивизион в финал.

Драйзайтль забил с передачи Ткачука

Во-втором полуфинале всё началось как разгром Центрального дивизиона – Мэтью Ткачук, Леон Драйзайтль и Томаш Гертл забили по голу, но затем домашние герои пустились в камбэк. Самыми забавными получились моменты с голами Патрика Кейна – болельщики в «Сент-Луисе» постоянно демонстрировали свою неприязнь к нападающему «Чикаго», но когда он забивал, не знали, что делать. То ли радоваться, то ли неодобрительно гудеть. Сам же Кейн веселился, прикладывая руку к уху. «Это всё весело. Иногда мне даже нравится, когда мне гудят. Это «Сент-Луис» и «Чикаго», принципиальные соперники», — сказал Кейн, а также рассказал, что думал о том, чтобы повторить гол Свечникова из-за ворот. «Всё-таки надо было попробовать», — отметил он.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Усилия Кейна Центральному дивизиону не помогли. Первую скрипку в этом матче играли Леон Драйзайтль, оформивший хет-трик, и Мэтью Ткачук с четырьмя. В этом сезоне накал в матчах «Эдмонтона» и «Калгари» зашкаливает, но ради Матча звёзд можно ненадолго забыть о непримиримом соперничестве. Хотя Драйзайтль пару недель назад даже обещал покинуть лёд, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд, но ограничился лишь парой нелицеприятных слов в его сторону после того, как забил с передачи игрока «Калгари». «Что бы я ни сказал Ткачуку, это я в шутку. Забавно, что он сразу же уехал со льда после того, как отдал мне передачу на гол. Наверное, я поступил бы так же», — сказал Драйзайтль.

Драйзайтль: покину площадку, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд

«Даже на Матче звёзд обязательно натыкаешься на игрока «Калгари» — шутил на скамейке с форвардами «Эдмонтона» Уэйн Гретцки». Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл оформил покер. «Мы бы хотели обвинить в этом поражении всех наших соперников по Центральному дивизиону», — пошутил «Сент-Луис» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Василевский второй раз за два дня сделал сейв вслепую

В перерыве перед финалом на лёд вышла группа Green Day, которая осенью заключила двухлетнее соглашение с НХЛ. Её песни полны нецензурной лексики, но все бранные слова во время выступления «запикали». Солист группы вышел из положения оригинальным способом – вставлял мат между строчками, обращаясь к аудитории. Естественно, этот момент стал ещё одним поводом пошутить. «Билли Джоэль – MVP Матча звёзд», — написал обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс. «Хорошо, что это никто не слышал», — добавил Эллиотт Фридман. «НХЛ, пожалуйста, не перекрывай им кислород. Команды на льду, готовятся к финалу, но им не под силам будет перебить «это чёртово» шоу Green Day», — пошутил журналист Las Vegas Review Дэвид Шоэн. Даже НХЛ пошутила.

В финале хет-триков уже никто не делал — всё-таки идёт борьба за звание чемпиона, к тому же игроки победившей команды получают более $ 90 тыс. призовых каждому. Игра началась с двух голов Атлантического дивизиона, но затем Тихоокеанский переломил ход матча. Василевский снова вышел во второй половине, но в этот раз отразил только семь из 11 бросков.

Хоть команда Василевского и проиграла, но сам голкипер вновь поразил всех своим невероятным сейвом — остановил самого Коннора Макдэвида, уже привычно вытянув ловушку за спиной. А мы говорили, что теперь он возьмёт этот финт в свой оборот.

Да неужели!? Василевский повторил свой сейв вслепую на Матче звёзд НХЛ Россияне «патентуют» финты. Сначала был гол Кучерова без броска, теперь – сейв Василевского за спиной.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон сделал дубль, а Томаш Гертл забил победную шайбу. Но MVP признали не его, а Давида Пастрняка.