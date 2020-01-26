Драйзайтль и Ткачук зарыли топор войны. Они ненавидят друг друга, но соорудили крутой гол

Битва за Альберту в этом сезоне вышла на новый виток ненависти. Нападающий «Калгари» Мэтью Ткачук хоть и молод, но уже успел заработать себе репутацию одного из самых ненавидимых игроков лиги. В последнем матче с «Эдмонтоном» он дважды жёстко атаковал Зака Кассиана, а затем отказался с ним драться. Наказали за эпизод только Кассиана.

Пикантность ситуации придавало то, что и Ткачук, и игроки «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль были выбраны для участия в Матче звёзд НХЛ. Им пришлось бы играть в одной команде, и сразу после злополучной игры с «Калгари» Драйзайтль заявил, что не выйдет на лёд, если его вдруг поставят в одно звено с Ткачуком.

«Лига защищает игроков-крыс!» Мэттью Ткачук становится самым ненавидимым игроком НХЛ Поведение форварда «Калгари» достало многих, не только Зака Кассиана.

«Матч звёзд – не то мероприятие, где надо вспоминать такие темы. Лучшие игроки мира приезжают сюда и играют в одной команде, получают удовольствие. С нетерпением жду, чтобы побыть в одной раздевалке со всеми ребятами. Макдэвид и Драйзайтль – одни из лучших в НХЛ, будет круто побыть с ними в одной раздевалке, побыть с ними вместе на льду», — добродушно рассуждал Ткачук.

Драйзайтль: покину площадку, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд

Тренер Атлантического дивизиона Рик Токкет решил не вмешиваться в это противостояние: «Я в это лезть не буду. Раньше никогда не был тренером на Матче звёзд, заранее обсудил с игроками по отдельности, с кем бы они хотели выходить в одной тройке. Если Ткачук и Драйзайтль окажутся вместе на льду, не думаю, что Леон уедет с площадки. Но противостояние в Альберте очень горячее, я это понимаю. Мне это даже нравится, противостояние «Калгари» и «Эдмонтона» идёт на пользу хоккею».

«Ты должен отложить в сторону всё, что происходит в чемпионате. Матч звёзд – это веселье, мы здесь, чтобы хорошо провести время. Некоторые люди вырвали всё из контекста, я здесь, чтобы повеселиться. Не знаю, попытаюсь ли с ним поболтать. Может да, может — нет», — говорил Драйзайтль в первый день звёздных выходных.

Видимо, за пару недель немецкий нападающий успел немного остыть, да и атмосфера Матча звёзд не располагает к ненависти – все расслабляются и веселятся. На мастер-шоу Ткачук мило общался с Макдэвидом и на льду, и в раздевалке. Драйзайтль же просто не вмешивался.

На самом Матче звёзд Драйзайтль чаще всего выходил в связке с Макдэвидом, но когда оказался на льду вместе с Ткачуком, забыл о своих горячих словах, более того, даже забил с передачи своего ненавистного оппонента. Правда, никаких объятий и совместных празднований после гола не случилось, а Ткачук сразу же уехал на скамейку запасных. Драйзайтль вслед ему бросил пару «ласковых», это попало в трансляцию. «Что бы я ни сказал Ткачуку, это было в шутку. Забавно, что он сразу же уехал со льда после того, как я забил с его передачи. Наверное, я сделал бы то же самое», — отметил Драйзайтль после полуфинала, который Атлантический дивизион выиграл со счётом 10:5. И он, и Ткачук набрали в этой игре по четыре очка.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Победа в финале также осталась за Тихоокеанским дивизионом. Команда сфотографировалась с чеком на $ 1 млн долларов – эти деньги поделят между игроками. Но ради всеобщего спокойствия Драйзайтль и Ткачук встали не рядом – между ними разместился Элиас Петтерссон.

«Получил море удовольствия от игры с Макдэвидом и Драйзайтлем. Мы – профессионалы, «Эдмонтон» — не единственная команда, с которой у нас в этом году получаются ожесточённые матчи. Таких, наверное, поллиги наберётся, в Тихоокеанском дивизионе каждый матч – это битва, все борются за плей-офф. Мы – профессионалы, приехали сюда сыграть, устроить шоу для болельщиков. Все ребята классные, всё здорово», — заключил Ткачук.

Топор войны на этих выходных был зарыт, но не стоит обольщаться. «Что бы ни происходило, мы с этим разберёмся. Но точно не на Матче звёзд», — говорил Макдэвид. Ради такого мероприятия можно потерпеть рядом человека, к которому ты не питаешь тёплых чувств, но уже 30 января Битва за Альберту разгорится с новой силой. И там уже не будет мест улыбкам и дружелюбности.