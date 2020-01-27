Брагин пошёл на повышение. Сборная России должна играть в тотальный хоккей

Тренер не просто остаётся в молодёжной сборной, но и будет помогать главной команде страны.

После молодёжного чемпионата мира встал вопрос о том, продолжит ли Валерий Брагин работу со сборной. За его плечами уже 8 чемпионатов мира, ещё один драматичный финал, уступить в котором было особенно обидно. Не каждый выдержит такое, и тем более не каждый найдёт новый стимул для работы. Но Брагин не просто остается, он получил повышение. Вместе с Александром Бойковым они заменят в тренерском штабе сборной России Анвара Гатиятулина и Александра Савченкова.

«Непонятное совещание произошло у арбитров. Чистые две минуты». Брагин – о финале Главный тренер российской молодёжки – о матче с Канадой, игроках, своём будущем и работе с Игорем Ларионовым.

По словам Валерия Николаевича, с приходом Ларионова он получил новый стимул в работе. Какой бы не был результат, а наша молодёжка действительно играла в очень заводной и красивый хоккей, которые мы давно не видели. Многие связали это с приходом именитого в прошлом игрока. Однако Брагин сказал, что его взгляды совпали с Ларионовым, и он готов играть в такой же атакующий комбинационный хоккей.

«Я поменял взгляды на хоккей после работы с Игорем Ларионовым. Всегда ведь говорили, что Брагин всегда играл в оборонительный хоккей. Сейчас большая разница с предыдущими турнирами? А в 2016-м мы в какой хоккей играли? Ребят, когда тактика выбирается, то многое зависит от того, что у тебя в руках есть. Вот и всё. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть попроще. А сейчас была команда, в которой все умели в атаке играть. Вообще, система, предполагающая игру с позиции силы, очень перспективная. Думаю, что в дальнейшем все сборные так играть будут», — сказал после финала Брагин.

Понятно, что такой хоккей пришелся по душе не только болельщикам, но руководству. По такой же схеме действовала сборная до 16 лет на юношеской олимпиаде. Результат с тотальным выносом всех конкурентов говорит сам за себя.

В России растёт новая суперзвезда. Матвею Мичкову 15 лет, а о нём уже говорят в НХЛ Это он был лучшим на юношеской Олимпиаде. Похоже, что в 2023 году первым номером драфта НХЛ будет россиянин.

Фото: fhr.ru

Сказать про то, что так же играет национальная команда, пока сложно. В сборной квалифицированный тренерский штаб, однако ему, судя по двум этапам Евротура, пока до конца не хватает эмоций и опыта. Брагин же – это и эмоции, и опыт, и авторитет, а главное он тот человек, кто может привить ту же схему и национальной команде и помочь Алексею Кудашову.

Подавляющее большинство игроков главной сборной прошли через его руки, что из КХЛ, что из НХЛ. Для них Валерий Николаевич – непререкаемый авторитет.

Есть ещё один неочевидный на первый взгляд момент. Впереди нас ждёт Олимпиада, на которой, как уже много раз говорилось, скорее всего, не будет игроков НХЛ. Часть людей, вроде Мозякина и Дацюка уже совсем на сходе, часть – вроде Капризова, Григоренко и еще очень многих игроков уедут в НХЛ. Кем будет играть сборная России? Правильно, теми, кто недавно играл на МЧМ. Многие лишь пожали плечами, когда недавно увидели молодёжное звено Марченко – Морозов – Подколзин в СКА. Мол, поправятся Барабанов и Бурдасов, и их уберут, оставят лишь Подколзина, который будет выходить на те же жалкие 5-6 минут.

Пока Беттмэн рулит НХЛ, на Олимпиаде не будет серьёзного хоккея. Комиссару так удобно Сильную и независимую лигу не волнует, что у нового поколения звёзд отнимают мечту.

Но что мы видим? Именное молодые вдруг потащили СКА, и это только начало. Вот именно для них вызван Брагин – развивать и готовить их к Олимпиаде. При этом он продолжит работу и с молодежной сборной.

Мало кто знает, но не работа в клубе, а именно работа в национальной команде была мечтой Брагина. Ради мечты человек может раскрыться в 18, 25, 30 лет, и даже в 63. Будьте уверены, Валерий Камбэкович, как уважительно называют его игроки, еще полон сил, энергии и способен принести много пользы нашему хоккею.

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